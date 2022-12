Supermercati e negozi aperti o chiusi l’8 dicembre 2022?

L’8 dicembre è la giornata dell’Immacolata Concezione, una festa di origine religiosa molto sentita soprattutto nel nostro paese. La tradizione vuole che in questa giornata si dia il via ai festeggiamenti natalizi con la preparazione di alberi e presepi oltre all’inaugurazione dei mercatini.

La festa dell’Immacolata Concezione viene festeggiata soprattutto nei paesi molto legali alla religione cattolica come la Spagna, il Portogallo, Malta e appunto l’Italia. Anche per lo Stato Italiano l’8 dicembre è una festa e difatti è segnata in rosso sul calendario. Nel 2022 ricade poi di giovedì, una giornata perfetta per chi adora approfittare dei ponti per organizzare un bel fine settimana fuori.

Si stima che saranno 12 milioni gli italiani che viaggeranno in questo lungo fine settimana con introiti record per l’intero comparto turistico. Insomma una bella boccata d’ossigeno dopo il periodo buio della pandemia.

Nonostante l’8 dicembre sia segnato in rosso sul calendario, questa festa è rispettata soprattutto dagli uffici pubblici, privati e dalle scuole, ma in generale la maggior parte dei negozi resteranno aperti per dare l’opportunità alle persone di iniziare a fare shopping natalizio. Vediamo quali marchi della grande distribuzione hanno deciso di tenere i propri punti vendita aperti e con quali orari.

8 dicembre: quali supermercati resteranno aperti

Sono tantissimi i marchi della grande distribuzione che resteranno aperti in questa giornata di festa. Tutte le grande catene hanno deciso di stare vicino alla clientela tirando su le serrande. Esselunga ha previsto l’apertura straordinaria con orario continuato dalle 8 del mattino fino alle 20 con alcune eccezioni. Carrefour rispetterà indicativamente un orario continuato dalle 7 fino alle 21 ma anche in questo caso con delle eccezioni. Conad non applicherà alcuna direttiva a livello centrale ed ha lasciato ai singoli soci la decisione di apertura e di orario. Stessa cosa farà Coop con ogni punto vendita che si gestirà in autonomia.

Lidl generalmente aprirà con orario festivo mentre Pam sarà aperto tutta la giornata con orario continuato dalle 8 alle 22. Ovviamente potranno esserci in tutti i casi delle eccezioni di orario. Per questo il consiglio è di visitare il sito web del singolo marchio della GDA per verificare l’orario di apertura del punto vendita desiderato.

Negozi, outlet e centri commerciali

Ovviamente anche e soprattutto le grandi catene commerciali e gli outlet hanno confermato la loro apertura per questa giornata per dare possibilità alle persone di iniziare a fare shopping natalizio. Ikea, Decathlon, Leroy Merlin, Mediaworld, Unieuro, Euronics e Trony resteranno tutti aperti nei loro principali punti vendita. Anche i centri commerciali rispetteranno il loro consueto orario festivo. Stesso discorso per gli outlet ubicati su tutto il territorio nazionale che avranno i cancelli aperti con differenze d’orario minime. Vediamoli tutti:

Barberino Designer Outlet 10-20;

Castel Guelfo The Style Outlets 10-20;

Castel Romano Designer Outlet 10-20;

Città Sant’Angelo Village Outlet 10-21;

Fidenza Village 10-20;

Franciacorta Village 10-20;

La Reggia Designer Outlet 10-21;

Mantova Village 10-20;

Mondovicino Outlet Village 10-20;

Noventa di Piave Designer Outlet 10-20;

Palmanova Village 10-20;

Puglia Village 10-21;

Scalo Milano 10-21;

Serravalle Designer Outlet 10-20;

The Mall Firenze 10-19;

The Mall Sanremo 10-19;

Torino Outlet Village 10-20;

Valdichiana Village 10-20;

Valmontone Outlet 10-21;

Isole Sardinia Outlet 10-21;

Sicilia Outlet Village: 10-21.

Sia per i grossi marchi che per i centri commerciali il consiglio è consultare sempre il sito web o le pagine social per verificare eventuali modifiche.