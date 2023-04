Supermercati e centri commerciali aperti o chiusi il 25 aprile?

Supermercati e centri commerciali scelgono per tempo se tenere alzate o abbassate le serrande. Per celebrare la Festa della Liberazione alcuni supermercati resteranno chiusi, anche se in linea di massima dovrebbero restare quasi tutti aperti.

Come ogni anno per il 25 aprile torna l’annosa domanda sui supermercati e negozi chiusi o aperti. Quali sono le catene di supermercati che resteranno chiuse e quali centri commerciali delle principali città permetteranno di passare la giornata del 25 aprile tra le loro vetrine? Ecco tutti i dettagli sulle aperture della Festa della Liberazione.

Supermercati chiusi o aperti? Date e orari della Festa della Liberazione il 25 aprile 2023

In genere supermercati, ipermercati, minimarket e discount restano aperti il 25 aprile, ma a seconda delle decisioni aziendali gli orari potrebbero subire delle variazioni.

Le aperture dei supermercati durante la Festa della Liberazione sono straordinarie, perché il 25 aprile è una festa segnata in rosso sul calendario, per questo in alcuni casi potrebbero essere aperti con orario full time o con orario ridotto. Hanno dato conferma di apertura Esselunga, aperta tutto il giorno con orario regolare e altre grandi catene di supermercati

Per altri supermercati, nello specifico:

Esselunga: aperti dalle 8 alle 20. Rimarranno, invece, chiusi i negozi la Esse e le eccellenze di Esselunga;

Aldi: aperto, gli orari potrebbero subire variazioni;

Bennet: aperto dalle 9 alle 20;

Carrefour: aperto dalle 8,30 alle 20 (gli orari potrebbero subire variazioni);

Conad: supermercati aperti dalle 7 alle 21;

Coop: aperto dalle 8,30 alle 20,30;

Eurospin: apertura non ufficializzata formalmente;

Iper: aperto, gli orari potrebbero subire variazioni;

Iperal: aperto, gli orari potrebbero subire variazioni;

MD: aperto, gli orari potrebbero subire variazioni;

Lidl: aperta la maggior parte dei punti vendita (dalle 8 alle 21,30);

Pam: aperto dalle 8 alle 21;

Penny Market: apertura non ufficializzata formalmente;

Unes: aperto dalle 8 alle 22;

Per sapere con precisione quali supermarket sono aperti il 25 aprile 2023 e gli orari consigliamo di contattare il punto vendita via telefono o cercare i dettagli sul sito.

Centri commerciali aperti il 25 aprile 2023: ecco dove

Nel giorno della Festa della Liberazione (25 aprile) i centri commerciali resteranno quasi tutti aperti su gran parte del territorio, soprattutto quelli che all’interno hanno catene di supermercati che hanno a loro volta confermato l’apertura. In altri casi invece il centro commerciale resterà aperto, mentre il supermercato no.

I centri commerciali che resteranno aperti il 25 aprile 2023 sono (la lista non è completa):