Supermercati aperti o chiusi a Pasqua e Pasquetta 2023?

I supermercati e i negozi sono aperti o chiusi a Pasqua e Pasquetta 2023? Il dubbio torna puntuale ogni anno. La domenica di Pasqua (9 aprile) e il Lunedì dell’Angelo (10 aprile) sono giorni festivi, segnati in rosso sul calendario. Di norma è vacanza per scuole e uffici pubblici, ma anche i privati possono decidere di rimanere chiusi.

Come si comportano negozi e supermercati? C’è chi resterà aperto, chi chiuderà e chi invece farà orario ridotto a Pasqua e Pasquetta. Nell’ultimo anno numerosi supermercati hanno deciso di venire incontro ai propri dipendenti stabilendo orari ridotti - se non chiusura definitiva - durante i festivi. I sindacati hanno però deciso di scioperare per denunciare la liberalizzazione selvaggia delle aperture festive. Nei giorni di Pasqua e Pasquetta quindi la spesa potrebbe essere a rischio a causa del proclamato sciopero del commercio.

Ecco cosa c’è da sapere.

leggi anche Pasqua in busta paga è considerata come giorno festivo?

Supermercati chiusi o aperti? Date e orari di Pasqua e Pasquetta 2023

In genere supermercati, ipermercati, minimarket e discount restano chiusi il giorno di Pasqua mentre sono aperti a Pasquetta, a seconda delle decisioni aziendali.

Le aperture dei supermercati a Pasqua e Pasquetta 2023 saranno a macchia di leopardo, chiusi domenica e aperti lunedì (full time o a orario ridotto). È il caso dei punti vendita Esselunga, chiusi il giorno di Pasqua (9 aprile) e aperti a Pasquetta (con orario festivo). Gestione diversa per altri supermercati, nello specifico:

Pam/Panorama chiude a Pasqua (tranne nel negozio di Lignano aperto con orario continuato 9-19);

chiude a Pasqua (tranne nel negozio di Lignano aperto con orario continuato 9-19); Coop chiude a Pasqua (tranne in Liguria e a Torino);

chiude a Pasqua (tranne in Liguria e a Torino); VéGé, Tosano e Decò restano chiusi a Pasqua;

restano chiusi a Pasqua; i supermercati Conad e Carrefour decidono singolarmente l’apertura o la chiusura tra Pasqua e Pasquetta.

Per sapere con precisione quali supermarket sono aperti il 9 e 10 aprile e gli orari consigliamo di contattare il punto vendita via telefono o cercare i dettagli sul sito.

Supermercati aperti a Pasquetta: ecco dove

Nel giorno di Pasquetta (10 aprile) i supermercati torneranno ad aprire su gran parte del territorio. A partire da Esselunga, che garantirà l’apertura in tutti i punti vendita a orario continuato, fino alla Pam che aprirà tra le 8 e le 9 del mattino su tutto il territorio.

Alcuni supermercati hanno deciso di restare chiusi, come Unicoop Tirreno e Coop Alleanza 3.0, ma nella maggior parte dei casi i supermercati resteranno aperti a orari continuato o con orario ridotto da festivo.

I supermercati che resteranno aperti a Pasquetta sono: