Super green pass, zona gialla e mascherine all’aperto. Cosa cambia da lunedì 6 dicembre. Le faq

Da lunedì 6 dicembre entra in vigore il super green pass ovvero il certificato verde rafforzato rilasciato con la sola vaccinazione o guarigione da Covid-19. Inoltre, da lunedì saranno due le regioni italiane in zona gialla.

Non è tutto. In vista delle festività natalizie, molti comuni hanno introdotto l’obbligo di mascherine all’aperto nelle vie dello shopping. Ma cosa cambia esattamente? Entriamo nel dettaglio con una serie di domande e risposte.

A cosa serve il super green pass?

Il super green pass è una certificazione verde Covid-19 ottenuta con la sola vaccinazione o con la guarigione dal virus Sars-Cov- 2. Dal 6 dicembre al 15 gennaio il super green pass entra in vigore in zona bianca, mentre è già attivo in zona gialla dal 29 novembre (in Friuli Venezia Giulia).

Il certificato verde rafforzato è obbligatorio per entrare a teatro e al cinema, per accedere a eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche. In zona gialla chi è dotato di super green pass non avrà l’obbligo di sedere solo in quattro in un tavolo in bar e ristoranti. Il certificato verde rafforzato non è invece obbligatorio per il consumo al bancone o le consumazioni all’aperto.

Il super green pass è obbligatorio per sciare?

Per sciare in zona bianca e gialla è sufficiente il green pass base (ovvero quello con l’opzione tampone antigenico entro le 48 ore o molecolare entro le 72 ore). In zona arancione invece serve il certificato verde rafforzato per utilizzare gli impianti di risalita. In zona rossa le strutture saranno chiuse per tutti.

È obbligatorio indossare le mascherine all’aperto?

Sì, ma non su tutto il territorio nazionale. A Roma l’obbligo è scattato già sabato 4 dicembre e resterà in vigore fino alla mezzanotte del 31 dicembre nelle vie del centro.

Con date differenziate, molti comuni italiani hanno introdotto lo stesso obbligo, in genere nelle vie dello shopping. La misura è già partita a Milano, Bologna, Varese, Bergamo, Brescia, Como, Monza, Cremona, Pesaro, Aosta, Vicenza, Padova, Bolzano, Trento, Napoli, Jesolo.

Anche in tutta la Sicilia il provvedimento è in vigore fino al 31 dicembre. A Torino le mascherine all’aperto sono previste fino al 15 gennaio. A Cagliari, Novara e Lecco l’obbligo è partito il 3 dicembre. A Firenze, Viareggio e Alessandria è scattato, come nella Capitale, da sabato 4 dicembre. A Cortina e Courmayeur la misura parte il 9 dicembre. Altri comuni stanno valutando.

Dall’obbligo di mascherine all’aperto sono esclusi i bambini sotto i 6 anni d’età, le persone con disabilità e quelle impegnate in attività sportiva. Chi non le indossa rischia una multa che va dai 400 ai mille euro.

Chi possiede già il green pass come fa a ottenere il super green pass?

Per chi si è sottoposto a vaccino o è guarito da Covid-19 non cambia nulla. Continua a valere il vecchio certificato verde (che diventa super) fino a 9 mesi dalla data di emissione.

Per chi si è appena vaccinato, le modalità per scaricarlo non cambiano. Il certificato verde rafforzato si può scaricare dal sito de governo tramite identità digitale, tessera sanitaria o documento d’identità; tramite Fascicolo Sanitario Elettronico; tramite app Immuni o IO; tramite Authcode; dal medico o in farmacia.

Per quali attività basta il green pass base?

Il green pass base si può ottenere anche con l’opzione tampone: molecolare (valido 72 ore) oppure tampone antigienico (valido 48 ore). Il certificato verde «basic» resta valido per recarsi sul posto di lavoro. Inoltre, in zona bianca e gialla, il green pass base può essere usato per accedere ad alberghi, palestre, piscine, spogliatoi e docce, circoli sportivi al chiuso e impianti sciistici.

Dal 6 dicembre, il green pass base diventa obbligatorio per il trasporto locale. Resta l’obbligo sui treni ad alta velocità e aerei.

Quali sono le regioni in zona gialla da lunedì 6 dicembre?

Da lunedì 6 dicembre saranno due le regioni italiane in zona gialla, il Friuli Venezia Giulia e la provincia autonoma di Bolzano.