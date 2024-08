Sul calciomercato la Germania sta superando l’Italia

Archiviato un Europeo deludente e senza partite ufficiali in programma a breve, in piena estate c’è solo il calciomercato a tenere alta l’attenzione dei tifosi italiani. Un rito, fatto di indiscrezioni su trattative vere o presunte, che ogni anno genera valori sempre più alti. Basti pensare che il 2023 è stato l’anno con la spesa più alta mai registrata per il calciomercato: a livello globale, per la prima volta i club hanno investito oltre 10 miliardi di euro, arrivando a un totale di 12,4 miliardi per l’acquisto del cartellino dei calciatori (inclusi bonus eventuali e somme versate per i prestiti). Al raggiungimento della cifra record hanno naturalmente contribuito pure le società di Serie A, anche se negli ultimi tempi il peso dei club italiani si sta riducendo. E in fatto di spesa per il calciomercato potrebbero a breve essere superati da Germania e Arabia Saudita.

Secondo un’analisi del gruppo di ricerca CIES Football Observatory, tra il 2014 e il 2023 le società italiane hanno investito per il calciomercato 11,2 miliardi di euro, ponendo l’Italia al secondo posto al mondo per la maggiore spesa. Leader assoluto del decennio è stata l’Inghilterra, con un investimento da oltre 25,3 miliardi. Terza, dietro l’Italia, c’è la Spagna, con una spesa di 8,7 miliardi, davanti alla Germania quarta a quota 7,6 miliardi e alla Francia, quinta (7,3). Sono i club dei campionati di questi cinque paesi a dominare nel calcio in Europa, sia a livello di successi nelle competizioni internazionali, sia per capacità di spesa nel calciomercato. Qualcosa però sta cambiando e si affacciano nuove realtà.

Sempre stando ai dati dello studio, è interessante sottolineare il ruolo della Cina, che tra 2014 e 2023 ha speso per il calciomercato 2,2 miliardi di euro e recentemente soprattutto quello dell’Arabia Saudita, che negli ultimi dieci anni ne ha investiti 1,6, di cui 970 milioni solamente nel corso del 2023. Considerando la spesa dell’ultimo decennio emergono valori che esprimono il peso che tradizionalmente hanno i cinque grandi campionati (Premier League inglese, Serie A italiana, Liga spagnola, Bundesliga tedesca e Ligue 1 francese). Ma concentrandosi sugli sviluppi più recenti, è evidente come gli equilibri si siano modificati. [...]