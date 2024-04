Che succede se l’Iran attacca Israele (e cosa rischia l’Italia)

Sembra ormai imminente un attacco dell’Iran contro Israele.

È da giorni che i media, gli esperti geopolitici e i diplomatici discutono di un possibile attacco di Teheran contro Tel Aviv, soprattutto dopo il bombardamento israeliano dell’ambasciata iraniana a Damasco, in Siria il 1° aprile, dove è rimasto ucciso Mohammad Reza Zahedi, un importante generale delle Guardie rivoluzionarie iraniane.

La Repubblica islamica aveva, quindi, promesso una ritorsione molto dura, nonostante l’invito di Israele e Stati Uniti a non attaccare per non incorrere in un’escalation nell’area MENA.

Eppure, stando agli esperti, sembrerebbe che l’Iran abbia cambiato gli asset militari, come se si stesse realmente preparando per un attacco, che potrebbe mettere a repentaglio anche le vite di numerosi cittadini italiani.

Di fronte a un simile quadro, è opportuno spiegare cosa potrebbe accadere nel caso di un attacco e cosa rischia l’Italia. Di seguito, tutto quello che serve sapere a riguardo.

Come l’Iran potrebbe attaccare Israele: lo sciame

Che l’attacco sembra imminente sembra confermato anche dall’inaspettato arrivo in Israele del generale Michael Kurilla del Central Command americano, che si è incontrato col capo di Stato maggiore Herzl Halevi e con altri comandanti dell’Idf, probabilmente per discutere di come reagire nel caso in cui l’attacco iraniano giunga da più direzioni.

L’ayatollah Khamenei, guida suprema della Repubblica islamica, ha infatti promesso vendetta contro Tel Aviv. E se il «quando» è ancora incerto, Tel Aviv si interroga sulle possibili modalità di attacco. L’ipotesi che più di tutte spaventa Israele è lo sciame: un attacco simultaneo di numerosi droni e missili che potrebbero colpire più punti sensibili dello Stato Ebraico.

Che succede se l’Iran attacca Israele

E se Tel Aviv si preoccupa su come contrastare l’attacco, la comunità internazionale guarda con preoccupazione al Medio Oriente. Infatti, nel caso di un attacco diretto a Israele da parte dell’Iran, non è difficile immaginare un’escalation nell’intera regione.

L’Iran, dopo i fatti del 7 ottobre e il genocidio, tutt’ora in corso, dei palestinesi, ha sempre cercato di non entrare direttamente sullo scenario bellico, per quanto Hamas, gli Houti ed Hezbollah siano suoi affiliati. Eppure, se finora secondo gli esperti e alle agenzie internazionali, all’Iran non conviene scatenare una Terza guerra mondiale, dopo l’attacco che ha ucciso diversi Pasdaran, non è da escludere che questa volta l’Iran intervenga. Dopotutto è bene non sottovalutare le minacce della nona potenza militare al mondo.

Anzi, dopo le parole del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il quale ha dichiarato che gli Usa sono pronti a contribuire all’eventuale risposta israeliana, c’è chi teme ripercussioni su scala mondiale. Infatti, l’entrata in guerra degli Stati Uniti e dell’Iran, potrebbe costituire di fatto il principio di una Terza guerra mondiale. L’attacco diretto all’ambasciata iraniana potrebbe quindi rivelarsi «l’ultima goccia che fece traboccare il vaso»? Una risposta a cui è difficile dare una risposta.

Cosa rischia l’Italia se l’Iran attacca Israele?

E se il Medio Oriente assomiglia sempre più a una polveriera pronta ad esplodere, anche altri Paesi, geograficamente lontani, come l’Italia, potrebbero rimanere coinvolti dall’esplosione.

Se è iniziato il conto alla rovescia della rappresaglia iraniana contro Israele, l’Italia deve prepararsi a difendere i suoi cittadini che si trovano in area MENA. Infatti, in caso di attacco iraniano, sono ben 2.300 i militari italiani che rischiano di trovarsi in prima linea. Cittadini e cittadine italiane impegnate in missioni per l’Onu, l’Ue o di coalizioni internazionali, che presto potrebbero trovarsi sotto le traiettorie dei droni e missili lanciati da Teheran, e sotto il fuoco di ritorno di Israele.

E se ora l’intera comunità internazionale trattiene il fiato in attesa di un possibile attacco, gli esperti si domandano se l’Iron Dome, il potente scudo antiaereo israeliano, sarà in grado di sostenere l’impatto dello sciame di droni.

Ciò che è certo è che finora Israele ha continuato indisturbato nel suo progetto di pulizia etnica. La guerra, come diceva Lucio Caracciolo, continuerà fino a quando vorrà Israele. Il punto è: quando sarà abbastanza?