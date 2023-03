Streptococco, boom di contagi: quali sono i rischi e cosa fare

In questi giorni è stato riscontrato un aumento dei contagi da streptococco. I giornali che si occupano della Regione Lazio e di Roma hanno parlato di “boom di contagi”. La situazione rischia però di congestionare gli ospedali.

Il pediatra dell’Istituto per la salute del bambino e dell’adolescente dell’ospedale Bambino Gesù (OPBG) di Roma ha voluto sottolineare come la preoccupazione dei genitori per la febbre nei figli abbia portato a un numero crescente di famiglie in attesa al pronto soccorso. Le notizie allarmanti, spiega il pediatra, stanno facendo aumentare la preoccupazione, ma questa è una situazione che andrebbe gestita a livello locale e non all’ospedale.

I pediatri sono capaci di cogliere i sintomi e ricondurli a un’infezione di streptococco di tipo A (l’unico che va trattato con un antibiotico), ma in caso di incertezza si può effettuare un tampone. Anche in questo caso però è meglio rivolgersi al pediatra, perché il tampone va effettuato in un determinato modo - sulle tonsille - per ottenere il giusto risultato e non rischiare falsi negativi.

Contagi di streptococco in aumento: cosa dicono i medici

Il 2023 si è aperto con un allarme streptococco lanciato dai giornali. A Roma, in particolare, ci sarebbe un vero e proprio boom di contagi e i più colpiti sono i bambini. Siamo di fronte a una patologia trasmissibile che colpisce soprattutto i piccoli e gli adolescenti, ma non è una malattia grave, ricordano gli esperti.

Il mal di gola è tra i sintomi più frequenti, mentre il dolore è un segno dell’infiammazione che può coinvolgere la faringe (faringite) o anche le tonsille (faringotonsillite). Come ha spiegato Roberto Cauda, infettivologo del Policlinico Gemelli di Roma, se un bambino ha alcuni sintomi, è assolutamente essenziale che sia visitato dal proprio medico pediatra, che valuterà l’opportunità o meno di fare un tampone.

Cos’è lo streptococco?

Lo streptococco è un batterio e fa parte di un gruppo di batteri dalla forma sferica (cocco). Lo streptococco è capace di produrre delle tossine e persino distruggere i globuli rossi. Lo streptococco in circolazione, in particolare, fa parte del “gruppo A” ed è comune ritrovarlo sulla pelle e in gola. Per esempio si trasmette per aerosol da persona a persona (zone affollate) ed si diffonde rapidamente.

Infezione da streptococco: sintomi e rischi

I sintomi più comuni di un’infezione da streptococco sono simili all’influenza, ovvero febbre, stato confusionale e mal di gola. Si distinguono però sintomi più specifici, come:

gonfiore

dolore

rash cutaneo

arrossamento attorno a ferite

pressione bassa

dolore addominale

Le infezioni da streptococco possono essere facilmente superabili con una cura, ma si possono presentare anche delle situazioni più gravi. In alcuni casi lo streptococco può causare:

faringotonsilliti

otiti

meningiti

polmoniti

infezioni generalizzate

endocarditi (infezioni della cavità interne o delle valvole del cuore)

scarlattina

Qual è la cura per lo streptococco?

In un solo caso per curare il mal di gola è necessario sottoporsi al un ciclo di antibiotici ed è proprio quando il mal di gola è dovuto a un’infezione da streptococco. Infatti per le faringotonsilliti causate da streptococco beta emolitico di gruppo A è necessaria la somministrazione di un antibiotico come l’amoxicillina.

La durata della prescrizione del farmaco va da 48 ore a dieci giorni e permette una ripresa completa.