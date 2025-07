Stop auto diesel da ottobre, tutto rimandato

Stop alle auto diesel che inquinano di più a partire dal 1° ottobre 2026 in diverse Regioni italiane. Si tratta di un intervento che mira a contenere l’inquinamento spingendo i cittadini a cambiare mezzo di trasporto in favore di uno con un impatto minore sull’ambiente.

L’attenzione alla qualità dell’aria e all’inquinamento è aumentata negli ultimi anni e l’intervento della politica per far fronte all’emergenza smog porta a forti limitazioni nella circolazione. In linea con quanto previsto dal Green Deal europeo provvedimenti regionali, a breve, limiteranno l’uso delle autovetture che inquinano di più e sono dannose per la salute di tutti.

Perché interessate dal divieto sono solo alcune Regioni del Nord Italia? A seguito della procedura di infrazione dell’Unione Europea contro l’Italia che ha violato la direttiva 2008/50/CE (qualità dell’aria), è stato sottoscritto l’Accordo di Bacino Padano tra il Ministero dell’Ambiente e le regioni Piemonte, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna con lo scopo di ridurre le emissioni che inquinano.

Da sottolineare che con la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 novembre 2020, l’Italia è stata condannata per aver superato la concentrazione di particelle PM10 e PM2,5 e dei valori di biossido di azoto nell’area della Pianura Padana. A seguito di questo intervento il decreto legge 121/2023 ha imposto alle quattro Regioni interessate di aggiornare i piani per la qualità dell’aria e la limitazione alla circolazione di alcune autovetture più inquinanti (nel 2025 doveva scattare il divieto per le diesel Euro 5 nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti).

Per questo motivo a partire dall’autunno 2026 sarà vietata la circolazione alle auto diesel con omologazione Euro 5, cioè i veicoli immatricolati tra il 2011 e il 2015. Dove è prevista la stretta e cosa succede a chi non si adegua? Vediamo i dettagli.

Il divieto per le auto Euro 5 slitta al 2026 Dal 1° ottobre 2025 doveva scattare in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna il divieto di circolazione alle auto diesel Euro 5 nei Comuni con più di 30.000 abitanti. Con l’approvazione di un emendamento al Decreto Infrastrutture, però, non solo il divieto slitta di un anno, ma riguarda soltanto i Comuni con più di 100.000 abitanti. La nuova norma posticipa la scadenza entro cui le quattro Regioni devono introdurre la limitazione alla circolazione delle auto diesel Euro 5. L’Emilia Romagna era stata l’unica delle Regioni della Pianura Padana a non invocare una revoca dello stop, ma avendo, ora, un anno in più di tempo per adeguarsi potrà affrontare la limitazione in modo più graduale. La limitazione della circolazione, come appare ovvio, non penalizza solo i cittadini, ma anche le imprese. Un intervento del Governo, quindi, era atteso per non imporre a migliaia di cittadini di dover provvedere al cambio del veicolo con uno meno inquinante. L’alternativa poteva essere soltanto quella di spostarsi con i trasporti pubblici, ma non sempre la cosa è possibile, soprattutto per chi lavora in zone più remote e meno servite.

Stop alle auto diesel da ottobre in Piemonte Il divieto di circolazione per le auto diesel Euro 5, dopo che quelle Euro 4 erano già state vietate, riguarda Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. In Piemonte dal 1° ottobre 2026 scatterà un divieto molto severo per questi veicoli che non potranno circolare dal lunedì al venerdì, tra le 8,30 e le 18,30 (ovvero la fascia oraria in cui il traffico urbano è più critico) nei Comuni con più di 100.000 abitanti. Anche laddove la circolazione è ancora consentita, l’automobilista si trova a essere limitato negli spostamenti (se si sconfina in un Comune con divieto si rischia la sanzione). Attualmente lo stop è stato previsto solo a carattere temporaneo, vale a dire dal 1° ottobre 2026 al 15 aprile 2027, ma dovrebbe poi diventare strutturale con lo stop previsto ogni anno dal 15 settembre al 15 aprile dell’anno dopo. Per chi non rispetta il divieto sono previste multe abbastanza salate e per i recidivi la sospensione della patente fino a 30 giorni. In Piemonte (tenendo conto che Torino è una città che registra 69 veicoli in strada per ogni 100 abitanti) dovrebbe interessare circa 250.000 veicoli, ovvero l’8% dell’intero parco regionale auto. leggi anche Stop alle auto benzina e diesel, dal 2035 la vendita dei veicoli inquinanti sarà proibita

Ecco altre Regioni che si stanno muovendo nella stessa direzione In Emilia Romagna, dove diversi anni fa era stato già previsto per le auto Euro 4, il divieto di circolazione per le auto Euro 5 dal 1° ottobre 2026 seguirà la stessa finestra oraria prevista dal Piemonte (dalle 8,30 alle 18,30 dal lunedì al venerdì) con la differenza, però, che il divieto è permanente e non a carattere temporaneo. Lo stop alla circolazione è previsto nei comuni di pianura con almeno 100 mila abitanti e a Bologna. Anche in Lombardia si sta procedendo verso vincoli permanenti che riguarderanno le auto diesel Euro 5 M1 (ovvero quelle destinate al trasporto di persone fino a 8 posti). Lo stop, dal 1° ottobre 2026, impedirà la circolazione a questi veicoli dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 19,30 in tutti i Comuni di Fascia 1 (Capoluoghi di provincia e comuni vicini) e nei Comuni di Fascia 2 con più di 100.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).

Cosa accade dal 1° ottobre 2026? Il problema principale di queste misure restrittive è che non sempre il proprietario dei veicoli coinvolti ha la possibilità economica di cambiare auto. In questi casi il cittadino dovrà organizzarsi diversamente per spostarsi nei centri abitati in cui vige il divieto con i trasporti pubblici. Anche per chi decide di cambiare auto la scelta è abbastanza difficile: orientarsi su un veicolo più vecchio, con il rischio che magari nei prossimi anni nuove limitazioni lo coinvolgano, o scegliere un’auto più nuova per essere sicuro di poterla utilizzare?