Chi è Stefano Pontecorvo e quanto guadagna il nuovo presidente di Leonardo?

Stefano Pontecorvo è il nuovo presidente di Leonardo, prendendo così il posto di Luciano Carta che dal maggio 2020 all’aprile 2023 ha ricoperto l’importante ruolo all’interno del nostro colosso nel campo della difesa e dell’elettronica.

Un cambiamento radicale per Pontecorvo, da sempre operante nel settore diplomatico, che ora si dovrà cimentare in un ruolo manageriale al vertice - insieme a Roberto Cingolani indicato come nuovo amministratore delegato - di un colosso come Leonardo da 14,7 miliardi di fatturato e 932 milioni utili nel 2022.

In precedenza il nuovo presidente di Leonardo è stato Ambasciatore d’Italia in Pakistan e, di recente, ha dovuto coordinare l’evacuazione di oltre 120.000 persone in Afghanistan dove dal 2020 ha operato come Nato Senior Civilian Representative.

Vediamo allora la biografia e lo stipendio di Stefano Pontecorvo, un diplomatico prestato al mondo manageriale dopo la sua nomina da parte del governo Meloni a presidente di Leonardo.

La biografia di Stefano Pontecorvo

Nome: Stefano Pontecorvo

Data di nascita: 17 febbraio 1957

Luogo: Bangkok (Thailandia)

Famiglia: sposato con una figlia

Istruzione: laurea in Economia e Commercio

Lavoro: diplomatico e dirigente d’azienda

Ruolo: presidente di Leonardo, in precedenza ambasciatore d’Italia in Pakistan

Curiosità: ha ricevuto l’onorificenza di Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Stefano Pontecorvo dopo una lunga e brillante carriera diplomatica è arrivato ora alla presidenza di Leonardo, una delle punte di diamante delle nostre società partecipate; un ruolo per certi versi inedito visto quello che è il suo curriculum.

Dopo aver conseguito la laurea ha iniziato la sua carriera diplomatica nel 1985, svolgendo poi l’incarico di secondo segretario all’ambasciata italiana in Russia - dove ritornerà anche tra il 2007 e il 2009 - tra il 1988 e il 1992.

Poi ci sono stati tutta una serie di incarichi che lo hanno portato in Asia, Africa e nei Balcani. Dal 2013 al 2015 c’è stato il ritorno nel Belpaese nelle vesti di consigliere diplomatico del ministro della Difesa, mentre tra il 2015 e il 2020 è stato ambasciatore d’Italia in Pakistan.

Dal Pakistan poi è passato all’Afghanistan nel ruolo di Nato Senior Civilian Representative, approdando poi a Leonardo dopo la nomina a presidente nell’aprile 2023 da parte del governo Meloni.

Lo stipendio

In un articolo del 2022, il giornalista Gianni Dragoni ha scritto che Luciano Carta, predecessore di Stefano Pontecorvo nel ruolo di presidente di Leonardo, ha percepito nel 2021 uno stipendio da 490.000 euro lordi.

Per Pontecorvo così ci dovrebbe essere uno stipendio simile a quello di Carta, mentre non è dato sapere quali siano stati i compensi e i guadagni del nuovo presidente di Leonardo durante la sua carriera diplomatica.