Stati Uniti d’Europa: sondaggi e candidati della lista di Renzi alle europee 2024

Riuscirà Matteo Renzi a superare la soglia di sbarramento alle elezioni europee? La nuova scommessa dell’ex premier si chiama Stati Uniti d’Europa, il listone moderato che ha messo insieme Italia Viva, +Europa e diverse sigle centriste.

La legge elettorale per le elezioni europee non prevede coalizioni, con partiti e movimenti che però possono unirsi in un’unica lista: i 73 europarlamentari che eleggerà l’Italia saranno suddivisi in maniera proporzionale tra chi riuscirà a superare il 4% a livello nazionale.

Per i sondaggi Italia Viva e +Europa da soli erano lontani da questa asticella, ma alla fine Matteo Renzi è riuscito a convincere gli ex radicali a unire le forze aumentando così le possibilità di poter superare la soglia di sbarramento.

Una lista di “scopo” l’ha definita Emma Bonino che dovrebbe essere candidata alle elezioni europee insieme a Matteo Renzi, con i due leader che in questi giorni starebbero ultimando le liste di Stati Uniti d’Europa da presentare nelle cinque circoscrizioni in cui sarà diviso il Paese.

Vediamo allora chi fa parte della lista Stati Uniti d’Europa, chi sono i candidati alle elezioni europee 2024 e cosa dicono i sondaggi in vista del voto che si terrà il prossimo 8 e 9 giugno.

Stati Uniti d’Europa: i candidati alle elezioni europee

Stati Uniti d’Europa è l’ultima creazione di Matteo Renzi, con l’ex presidente del Consiglio che inizialmente aveva lanciato la lista Il Centro in vista delle elezioni europee 2024.

La scelta di virare su Stati Uniti d’Europa invece è stata dettata dalla necessità per Italia Viva di stringere un accordo con +Europa: a seguito dell’intesa siglata con i renziani, è arrivato l’addio del presidente Federico Pizzarotti che ha deciso di passare ad Azione.

In totale sono cinque i partiti che hanno deciso di aderire alla lista Stati Uniti d’Europa:

Italia Viva ;

; +Europa ;

; Libdem ;

; Partito Socialista Italiano ;

; Volt.

A sostenere la lista dovrebbe esserci anche Clemente Mastella, mentre è un mistero l’appoggio di Totò Cuffaro: l’ex governatore della Sicilia è stato in odore di accordo con Matteo Renzi, ma nessuna intesa ufficiale è stata siglata.

Per quanto riguarda i candidati, da tempo Matteo Renzi ha annunciato la sua presenza con anche Emma Bonino che dovrebbe essere della partita; resta da capire ora cosa faranno Enzo Maraio e Andrea Marcucci, rispettivi leader del Partito Socialista Italiano e dei Libdem.

Altri candidati sicuri dovrebbero essere l’ex presidente delle camere penali Giandomenico Caiazza e l’ex ministro Teresa Bellanova, mentre sarebbe ancora in dubbio la presenza in lista di Sandra Lonardo, ex senatrice e moglie di Clemente Mastella.

I sondaggi per Stati Uniti d’Europa

I primi sondaggi elettorali che hanno provato a “pesare” l’impatto di Stati Uniti d’Europa in vista delle elezioni europee 2024 sono altalenanti, con la lista comunque indicata sempre oltre la soglia di sbarramento del 4%.

Eurometra 5,4%

Euromedia Reasearch 4,4%

Demopolis 4,6%

Swg 5,3%

Quorum 4,6%

Noto 4,5%

*Dati che si riferiscono al 15 aprile

Per i sondaggi Stati Uniti d’Europa dovrebbe farcela a superare la soglia di sbarramento del 4%, ma in precedenza la somma algebrica di Italia Viva e +Europa era più alta rispetto alle percentuali attestate adesso alla lista.

Il margine per Matteo Renzi ed Emma Bonino così non sarebbe particolarmente rassicurante, con Stati Uniti d’Europa che potrebbe soffrire della concorrenza di Azione oltre che naturalmente del Pd.