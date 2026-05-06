Stasera in TV, programmi e film di mercoledì 6 maggio in prima serata

Stasera in TV: il mercoledì della primavera della TV generalista si rifà il look rima dopo la chiusura di Stasera Tutto è Possibile. Anche stasera, sulla falsa riga di settimana scorsa, nuove prime TV, show in prima visione e serate evento tra cinema, musica e serie TV.
Su RAI 1 la grande novità della serata: la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2026. Su RAI 2, invece, ecco la seconda puntata di Mare Fuori 6, attesissima ennesima stagione di una delle serie TV più amate degli ultimi anni. Su CANALE 5, invece, la seconda uscita di TIM Battiti Live Spring da Ferrara, condotto da Michelle Hunziker e Alvin. Settimana scorsa, era stato proprio lo show musicale di Mediaset a trionfare in prima serata.
Tra contenitori di approfondimento, varietà e i soliti programmi di attualità e politica, c’è davvero di tutto stasera in TV. Anche il cinema, soprattutto anche qui con quale prima TV interessante.
Programmi TV stasera, 6 maggio 2026: cosa vedere tra fiction, film, show e sport sui canali principali
Ecco cosa vedere in TV in prima serata stasera, mercoledì 6 maggio 2026.
- RAI 1 - David di Donatello 2026 (dalle 21:30): cerimonia della 71ª edizione dei Premi David di Donatello, condotta da Bianca Balti e Flavio Insinna
- RAI 2 - Mare Fuori 6 (dalle 21:20): 3° e 4° episodio dell’acclamata serie TV sull’Istituto di Pena Minorile di Napoli, affacciato sul mare
- RAI 3 - Chi l’ha visto? (dalle 21:15): programma d’approfondimento e cronaca condotto da Federica Sciarelli
- RETE 4 - Realpolitik (dalle 21:33): programma di dibattito politico e informazione condotto da Tommaso Labate
- CANALE 5 - TIM Battiti Live Spring (dalle 21:20): edizione primaverile dello show musicale condotto da Michelle Hunziker e Alvin. Dalla Piazza Trento e Trieste di Ferrara.
- ITALIA 1 - Canary Black (dalle 21:27): thriller d’azione in prima TV del 2024 con Kate Beckinsale, Rupert Friend, Saffron Burrows, Ray Stevenson, Goran Kostić e Ben Miles
- LA7 - Una Giornata Particolare (dalle 21:15): approfondimento a cura di Aldo Cazzullo su alcune delle più grandi battaglie combattute in Italia
- TV8 - Alessandro Borghese: 4 ristoranti (dalle 21:30): torna il celebre programma di Alessandro Borghese, che stavolta è alla ricerca del miglior ristorante dei Colli Piacentini
- NOVE - Ma... diamoci del tu... da Basilea (dalle 21:30): one man show da Basilea per lo spettacolo inedito di Enrico Brignano
Che film ci sono stasera in TV? Il cinema in prima serata di mercoledì 6 maggio
Tanti film stasera sia sulla TV generalista che sui soliti canali tematici. Ecco una panoramica dei film in programma oggi, in prima serata.
- Canary Black - Italia 1 (21:27)
|Titolo
|Canary Black
|Anno di uscita
|2024
|Regia
|Pierre Morel
|Interpreti principali
|Kate Beckinsale, Rupert Friend, Saffron Burrows, Ray Stevenson, Goran Kostić, Ben Miles
|Sinossi
|Dopo una missione sotto copertura conclusa con il furto di una chiavetta a un trafficante d’armi, un’agente della CIA scopre che il marito è stato rapito. Costretta a muoversi tra ricatti, informazioni riservate e operazioni clandestine, dovrà recuperare un file nascosto legato a un detenuto, mentre ogni scelta rischia di trasformarsi in un tradimento.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|circa 502.678 dollari nel mondo
- The Day After Tomorrow - L’alba del giorno dopo - 20 (21:09)
|Titolo
|The Day After Tomorrow - L’alba del giorno dopo
|Anno di uscita
|2004
|Regia
|Roland Emmerich
|Interpreti principali
|Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum, Dash Mihok, Jay O. Sanders, Sela Ward
|Sinossi
|Quando segnali climatici estremi iniziano a manifestarsi con rapidità inquietante, un esperto si rende conto che una catastrofe globale è ormai imminente. Tra istituzioni impreparate e fenomeni sempre più devastanti, la lotta per la sopravvivenza si intreccia a una corsa contro il tempo, dove le scelte individuali diventano decisive in un mondo che cambia improvvisamente volto.
|Budget di produzione
|circa 125 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 552 milioni di dollari
- The American - Iris (21:12)
|Titolo
|The American
|Anno di uscita
|2010
|Regia
|Anton Corbijn
|Interpreti principali
|George Clooney, Violante Placido, Thekla Reuten, Paolo Bonacelli, Johan Leysen, Irina Björklund
|Sinossi
|Dopo un incarico concluso nel sangue, un sicario esperto decide di portare a termine un’ultima missione prima di sparire definitivamente. Rifugiatosi in un piccolo paese italiano, cerca di mantenere un profilo basso tra nuovi legami e incontri inattesi, mentre il lavoro affidatogli continua a intrecciarsi con una tensione crescente che rende ogni passo sempre più rischioso.
|Budget di produzione
|circa 20 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 67 milioni di dollari
- La battaglia di Midway - RAI Movie (21:10)
|Titolo
|La battaglia di Midway
|Anno di uscita
|1976
|Regia
|Jack Smight
|Interpreti principali
|Charlton Heston, Henry Fonda, James Coburn, Glenn Ford, Hal Holbrook, Robert Mitchum
|Sinossi
|Nel pieno del 1942, mentre il conflitto nel Pacifico entra in una fase decisiva, le strategie militari di Giappone e Stati Uniti convergono verso uno scontro destinato a cambiare gli equilibri della guerra. Attraverso il racconto di uomini coinvolti direttamente nelle operazioni, il film segue tensioni, decisioni e movimenti che precedono una delle battaglie più rilevanti del secondo conflitto mondiale.
|Budget di produzione
|circa 4 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 100 milioni di dollari nel mondo
- On the Line - Cielo (21:15)
|Titolo
|On the Line
|Anno di uscita
|2022
|Regia
|Romuald Boulanger
|Interpreti principali
|Mel Gibson, Kevin Dillon, William Moseley, John Robinson, Nadia Farès, Alia Seror-O’Neill
|Sinossi
|Durante una diretta radiofonica seguita da migliaia di ascoltatori, un celebre conduttore riceve una telefonata destinata a trasformare la serata in un incubo. Costretto a seguire le istruzioni di un interlocutore anonimo che minaccia la sua famiglia, l’uomo si ritrova intrappolato in una corsa contro il tempo, mentre cerca di capire chi si nasconde dietro il piano e quali siano le sue reali intenzioni.
|Budget di produzione
|circa 10 milioni di dollari
|Incassi
|circa 743 mila dollari nel mondo
- Arma letale 3 - Twenty Seven (21:10)
|Titolo
|Arma letale 3
|Anno di uscita
|1992
|Regia
|Richard Donner
|Interpreti principali
|Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Rene Russo, Stuart Wilson, Steve Kahan
|Sinossi
|Due detective legati da un’intesa costruita sul campo si ritrovano coinvolti in un’indagine che ruota attorno a un pericoloso traffico illegale di armi. Tra inseguimenti, tensioni operative e differenze caratteriali sempre più evidenti, la collaborazione con una nuova agente porta il gruppo ad affrontare una missione ad alto rischio, dove ogni scelta può compromettere l’esito dell’operazione.
|Budget di produzione
|circa 35 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 321,7 milioni di dollari
- Qualcosa è cambiato - La7 Cinema (21:15)
|Titolo
|Qualcosa è cambiato
|Anno di uscita
|1997
|Regia
|James L. Brooks
|Interpreti principali
|Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear, Cuba Gooding Jr., Skeet Ulrich, Shirley Knight
|Sinossi
|A New York, uno scrittore dal carattere difficile conduce una routine rigida e solitaria, evitando qualsiasi legame umano. L’incontro con una cameriera madre single e con il vicino di casa, un pittore dal temperamento opposto al suo, altera progressivamente gli equilibri quotidiani. Tra obblighi inattesi e nuove frequentazioni, emergono dinamiche capaci di mettere in discussione abitudini consolidate e aspetti nascosti della sua personalità.
|Budget di produzione
|circa 50 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 314 milioni di dollari
- I quattro dell’Ave Maria - Cine34 (21:00)
|Titolo
|I quattro dell’Ave Maria
|Anno di uscita
|1968
|Regia
|Giuseppe Colizzi
|Interpreti principali
|Eli Wallach, Terence Hill, Bud Spencer, Brock Peters, Kevin McCarthy, Livio Lorenzon
|Sinossi
|Dopo un colpo andato a segno, due uomini si ritrovano coinvolti in un intreccio di avidità, vecchi tradimenti e alleanze instabili. Tra accordi segreti, conti in sospeso e personaggi dai doppi fini, il denaro diventa il centro di una partita sempre più rischiosa, dove ciascuno cerca di ottenere vantaggio senza rivelare fino in fondo le proprie intenzioni.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|2.225.784.000 lire