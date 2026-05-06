Stasera in TV, programmi e film di mercoledì 6 maggio in prima serata

Sinossi

A New York, uno scrittore dal carattere difficile conduce una routine rigida e solitaria, evitando qualsiasi legame umano. L’incontro con una cameriera madre single e con il vicino di casa, un pittore dal temperamento opposto al suo, altera progressivamente gli equilibri quotidiani. Tra obblighi inattesi e nuove frequentazioni, emergono dinamiche capaci di mettere in discussione abitudini consolidate e aspetti nascosti della sua personalità.