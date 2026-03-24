Stasera in TV, programmi e film di martedì 24 marzo in prima serata

Sinossi

Due agenti sotto copertura operano insieme per colpire un’organizzazione criminale, mantenendo però diffidenza e rivalità reciproca. Quando la missione si complica e nuovi pericoli emergono da più fronti, saranno costretti a collaborare davvero. In un contesto instabile e pieno di inganni, la fiducia diventa l’unico strumento per restare vivi e portare a termine l’obiettivo.