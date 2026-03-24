Stasera in TV, programmi e film di martedì 24 marzo in prima serata

Stasera in TV: si conferma il palinsesto primaverile con tanti nuovi progetti in prima serata, sulla scia di quanto già visto settimana scorsa. Sulla RAI, ad esempio, tante sono le fiction di successo lanciate a marzo, tra cui quella in onda stasera. Ed ecco anche i reality, con qualche rientro importante.
Su RAI 1 va in scena Le libere donne, con la terza e ultima puntata della prima stagione TV con Lino Guanciale, Gaia Messerklinger e Francesca Cavallin. Su CANALE 5, invece, troviamo la terza uscita del ritorno del Grande Fratello VIP, con al timone Ilary Blasi dopo l’epopea Signorini.
Le altre reti offrono un po’ di tutto, compreso il cinema. Su RAI 2, ecco la quata puntata di Stasera a letto tardi, nuovo show comico firmato dai The Jackal, che non sta ricevendo grande successo di pubblico, anzi. Sul resto dei canali generalisti, invece, torna il solito palinsesto fatto di contenitori di attualità, politica e approfondimento, senza scossoni rispetto a settimana scorsa. Da segnalare anche la prima TV in chiaro della nuova stagione di Italia’s Got Talent su TV8.
Programmi TV stasera, 24 marzo 2026: cosa vedere tra fiction, reality, talent, film e show sui canali principali
Ecco cosa vedere in TV in prima serata stasera, martedì 24 marzo 2026.
- RAI 1 - Le libere donne (dalle 21:30): terza e ultima puntata della prima stagione della fiction con Lino Guanciale ambientata in un manicomio durante la seconda guerra mondiale
- RAI 2 - Stasera a letto tardi (dalle 21:20): game show comico e frizzante condotto dai The Jackal
- RAI 3 - FarWest (dalle 21:20): talk d’attualità e cronaca condotto da Salvo Sottile
- RETE 4 - È sempre Cartabianca (dalle 21:33): programma di dibattito politico condotto da Bianca Berlinguer
- CANALE 5 - Grande Fratello VIP (dalle 21:20): terza puntata della nuova edizione condotta da Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste
- ITALIA 1 - Spider-Man 2 (dalle 21:30): secondo capitolo del 2004 diretto da Sam Raimi, con Tobey Maguire nei panni dell’uomo ragno
- LA7 - DiMartedì (dalle 21:15): programma di politica, attualità e approfondimento condotto da Giovanni Floris
- TV8 - Italia’s Got Talent (dalle 21:55): nuova stagione del talent condotto per la prima volta da Aurora e Fru dei The Jackal; i giudici di questa edizione sono Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Frank Matano
- NOVE - Cash or Trash - La notte dei tesori (dalle 21:30): show condotto da Paolo Conticini, dove comuni cittadini mettono all’asta oggetti di famiglia
Che film ci sono stasera in TV? Il cinema in prima serata di martedì 24 marzo
Chi, invece, cerca un buon film, sappia che soprattutto sui canali tematici la scelta è tanta, sia a livello italiano che internazionale. Ecco una panoramica dei film in programma oggi, in prima serata.
- Spider-Man 2 - Italia 1 (21:30)
|Titolo
|Spider-Man 2
|Anno di uscita
|2004
|Regia
|Sam Raimi
|Interpreti principali
|Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Alfred Molina, Rosemary Harris, J.K. Simmons
|Sinossi
|Tra tensioni personali e legami incrinati, Peter Parker affronta una fase di profonda crisi che mette in discussione il suo ruolo di eroe. Mentre il peso delle responsabilità sembra insostenibile, una nuova minaccia emerge e costringe l’Uomo Ragno a confrontarsi con scelte decisive, in un equilibrio fragile tra identità privata e destino pubblico.
|Budget di produzione
|circa 200–210 milioni di dollari
|Incassi
|circa 789 milioni di dollari
- Unknown - Senza identità - 20 (21:07)
|Titolo
|Unknown - Senza identità
|Anno di uscita
|2011
|Regia
|Jaume Collet-Serra
|Interpreti principali
|Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones, Aidan Quinn, Bruno Ganz, Frank Langella
|Sinossi
|Durante un viaggio di lavoro a Berlino, un uomo si ritrova improvvisamente intrappolato in una realtà che non riconosce più. Tra identità negate, ricordi frammentati e presenze ambigue, la sua ricerca di verità si trasforma in una corsa contro il tempo, dove ogni certezza vacilla e nulla è davvero come appare.
|Budget di produzione
|30–40 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 130 milioni di dollari
- Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile - RAI 4 (21:19)
|Titolo
|Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile
|Anno di uscita
|2023
|Regia
|Neill Blomkamp
|Interpreti principali
|Archie Madekwe, David Harbour, Orlando Bloom, Djimon Hounsou, Darren Barnet, Maeve Courtier-Lilley
|Sinossi
|Un giovane appassionato di videogiochi ottiene una chance concreta per entrare nel mondo delle corse professionistiche. Tra allenamenti intensi, aspettative elevate e nuove sfide, il passaggio dal virtuale alla realtà si rivela più complesso del previsto. Con il supporto di figure esperte, dovrà dimostrare di meritare il proprio posto in pista.
|Budget di produzione
|circa 60 milioni di dollari
|Incassi
|circa 122 milioni di dollari
- Quel maledetto colpo al Rio Grande Express - Iris (21:14)
|Titolo
|Quel maledetto colpo al Rio Grande Express
|Anno di uscita
|1973
|Regia
|Burt Kennedy
|Interpreti principali
|John Wayne, Ann-Margret, Rod Taylor, Ben Johnson, Christopher George, Bobby Vinton
|Sinossi
|Dopo la morte del marito, una donna decide di rimediare agli errori del passato restituendo un ingente bottino d’oro. Per riuscirci si affida a un uomo esperto, dando inizio a un viaggio carico di tensione e diffidenza. Tra interessi nascosti e pericoli costanti, l’impresa si rivela più complessa del previsto, mettendo alla prova alleanze e intenzioni.
|Budget di produzione
|circa 4,6 milioni di dollari
|Incassi
|circa 2,6 milioni di dollari negli Stati Uniti
|Titolo
|Siccità
|Anno di uscita
|2022
|Regia
|Paolo Virzì
|Interpreti principali
|Monica Bellucci, Valerio Mastandrea, Vinicio Marchioni, Silvio Orlando, Claudia Pandolfi, Max Tortora
|Sinossi
|In una Roma colpita da una prolungata assenza di piogge, la crisi ambientale si riflette nelle vite di diversi personaggi, ognuno alle prese con fragilità, errori e relazioni incrinate. In un contesto sempre più instabile e disumanizzato, le loro storie si intrecciano mostrando come la mancanza d’acqua amplifichi tensioni personali e collettive, mettendo a nudo paure e contraddizioni.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|circa 1,8 milioni di euro
- Black Hawk Down - Black Hawk abbattuto - RAI Movie (21:10)
|Titolo
|Black Hawk Down - Black Hawk abbattuto
|Anno di uscita
|2001
|Regia
|Ridley Scott
|Interpreti principali
|Josh Hartnett, Ewan McGregor, Eric Bana, Jason Isaacs, William Fichtner, Tom Sizemore
|Sinossi
|Nel cuore di un conflitto civile fuori controllo, una missione militare mirata si trasforma rapidamente in un’operazione di sopravvivenza. Tra obiettivi strategici e imprevisti sul campo, l’intervento si complica oltre ogni previsione, costringendo le forze coinvolte a confrontarsi con una realtà caotica e ostile, dove coordinazione e resistenza diventano determinanti.
|Budget di produzione
|circa 92–110 milioni di dollari
|Incassi
|circa 173 milioni di dollari
- Cani sciolti - Cielo HD (21:15)
|Titolo
|Cani sciolti
|Anno di uscita
|2013
|Regia
|Baltasar Kormákur
|Interpreti principali
|Denzel Washington, Mark Wahlberg, Paula Patton, Edward James Olmos, Bill Paxton, James Marsden
|Sinossi
|Due agenti sotto copertura operano insieme per colpire un’organizzazione criminale, mantenendo però diffidenza e rivalità reciproca. Quando la missione si complica e nuovi pericoli emergono da più fronti, saranno costretti a collaborare davvero. In un contesto instabile e pieno di inganni, la fiducia diventa l’unico strumento per restare vivi e portare a termine l’obiettivo.
|Budget di produzione
|circa 61 milioni di dollari
|Incassi
|circa 132 milioni di dollari
- Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo - Twenty Seven (21:11)
|Titolo
|Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo
|Anno di uscita
|2008
|Regia
|Steven Spielberg
|Interpreti principali
|Harrison Ford, Cate Blanchett, Karen Allen, Shia LaBeouf, Ray Winstone, John Hurt
|Sinossi
|In un clima di tensione internazionale, un celebre archeologo si trova coinvolto in un confronto con forze ostili mentre la sua posizione accademica vacilla. Spinto verso una nuova impresa, intraprende una ricerca enigmatica in Sud America, dove mistero e pericolo si intrecciano. Tra alleanze incerte e minacce crescenti, la missione potrebbe cambiare ogni equilibrio.
|Budget di produzione
|185 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 790 milioni di dollari
- French Kiss - TV2000 (21:10)
|Titolo
|French Kiss
|Anno di uscita
|1995
|Regia
|Lawrence Kasdan
|Interpreti principali
|Meg Ryan, Kevin Kline, Timothy Hutton, Jean Reno, Adam Brooks, François Cluzet
|Sinossi
|Una decisione improvvisa e un viaggio inaspettato portano una donna fuori dalla sua zona di comfort, inseguendo un amore che sembra ormai sfuggirle. Tra incontri casuali e situazioni imprevedibili, il percorso si complica quando nuove presenze entrano in gioco, rendendo sempre più incerto il confine tra ciò che si cerca e ciò che si scopre lungo il cammino.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|circa 102 milioni di dollari
- Rocky IV - La7 Cinema (21:15)
|Titolo
|Rocky IV
|Anno di uscita
|1985
|Regia
|Sylvester Stallone
|Interpreti principali
|Sylvester Stallone, Talia Shire, Carl Weathers, Dolph Lundgren, Brigitte Nielsen, Burt Young
|Sinossi
|L’arrivo negli Stati Uniti di un temibile pugile sovietico sconvolge gli equilibri del ring e riaccende tensioni personali e simboliche. Quando una sfida prende una piega tragica, un campione ormai lontano dall’agonismo si trova costretto a rimettersi in gioco, trasformando lo scontro in una questione che va oltre lo sport e tocca orgoglio, perdita e rivincita.
|Budget di produzione
|circa 28 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 300 milioni di dollari
|Titolo
|Anche io
|Anno di uscita
|2022
|Regia
|Maria Schrader
|Interpreti principali
|Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson, Andre Braugher, Jennifer Ehle, Samantha Morton
|Sinossi
|Due giornaliste si trovano a indagare su una crescente serie di accuse di violenza sessuale nella loro città. Seguendo piste complesse e testimonianze difficili, emergono collegamenti con figure potenti dell’industria cinematografica. In un contesto di silenzi e pressioni, il loro lavoro diventa cruciale per portare alla luce una verità scomoda e sistemica.
|Budget di produzione
|circa 30–32 milioni di dollari
|Incassi
|meno di 15–20 milioni di dollari
- Sono solo fantasmi - Cine34 (21:00)
|Titolo
|Sono solo fantasmi
|Anno di uscita
|2019
|Regia
|Christian De Sica
|Interpreti principali
|Christian De Sica, Carlo Buccirosso, Gianmarco Tognazzi, Leo Gullotta, Lucianna De Falco, Francesco Bruni
|Sinossi
|Dopo la morte del padre, tre fratellastri si ritrovano a Napoli e scoprono un’eredità tutt’altro che rassicurante. Per cavarsela, improvvisano un’attività legata al mondo dell’occulto, puntando sulla credulità altrui. Ma quando eventi inspiegabili iniziano a interferire con i loro piani, il confine tra finzione e realtà diventa sempre più incerto.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|circa 1,4 milioni di euro in Italia