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Stasera in TV, programmi e film di lunedì 20 aprile in prima serata

Money.it Guide

20 Aprile 2026 - 18:16

Seconda puntata sia per I Cesaroni che per La Buona Stella sulle ammiraglie, poi spazio ai soliti approfondimenti del martedì: ecco cosa c’è in TV stasera, lunedì 20 aprile 2026

Stasera in TV, programmi e film di lunedì 20 aprile in prima serata

Stasera in TV: torna un grande lunedì di prime visioni sulla TV generalista, sulla falsa riga di sette giorni fa, con diversi programmi di successo, show acclamati e tante fiction nuove di zecca.

Su RAI 1, infatti, troviamo la seconda puntata della nuova serie TV tutta italiana tra crime e dramma con La Buona Stella, con Francesco Arca, Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano e Laura Cravedi. Di contro, su CANALE 5 arriva l’attesissimo secondo round del ritorno de I Cesaroni, che settimana scorsa aveva sbancato negli ascolti TV con oltre 3,5 milioni di spettatori.

Sugli altri canali, invece, c’è un po’ di tutto in palinsesto, tra i soliti talk d’attualità e politica e anche qualche nuovo contenitore d’approfondimento sui canali secondari. The Floor su RAI 2 è il game show della serata, mentre su TV8 ecco di nuovo il GialappaShow su TV8. Su ITALIA 1 spazio all’unico film dei canali generalisti, Blacklight. Discorso diverso, invece, per i canali tematici.

Programmi TV stasera, 20 aprile 2026: cosa vedere tra film, show e intrattenimento sui canali principali

Ecco cosa vedere in TV in prima serata stasera, lunedì 20 aprile 2026.

  • RAI 1 - La Buona Stella (dalle 21:30): seconda puntata della prima stagione della nuova serie TV suspense con Francesco Arca, Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano e Laura Cravedi
  • RAI 2 - The Floor: ne rimarrà solo uno (dalle 21:20): terza puntata del game show condotto da Paola Perego e Gabriele Vagnato con ben 100 concorrentil
  • RAI 3 - NewsRoom (dalle 21:20): contenitore di notizie e reportage da tutto il mondo, condotto da Monica Maggioni
  • RETE 4 - Quarta Repubblica (dalle 21:33): programma di dibattito politico condotto da Nicola Porro
  • CANALE 5 - I Cesaroni (dalle 21:21): seconda puntata della settima stagione, a 12 anni dall’ultima storia. Cast rinnovato, capitanato sempre da Claudio Amendola
  • ITALIA 1 - The Transporter Legacy (dalle 21:28): thriller d’azione del 2022 diretto da Mark Williams, con Liam Neeson, Emmy Raver-Lampman, Taylor John Smith, Aidan Quinn, Tim Draxl e Claire van der Boom
  • LA7 - Francesco: cronache di un Papato (dalle 21:15): programma di cultura e approfondimento condotto da Ezio Mauro, con focus su Papa Bergoglio
  • TV8 - GialappaShow (dalle 21:40): nuova edizione del programma irriverente firmato dalla Gialappa’s Band e condotto dal Mago Forest
  • NOVE - Little Big Italy (dalle 21:30): nuova puntata del programma di viaggi e cucina condotto da Francesco Panella

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Che film ci sono stasera in TV? Il cinema in prima serata di lunedì 20 aprile

Chi, invece, vuole rilassarsi davanti a un bel film, sappia che tra TV generalista e canali tematici c’è tanta carne al fuoco, sia a livello italiano che internazionale. Ecco una panoramica dei film in programma oggi, in prima serata.

  • Blacklight - Italia 1 (21:28)
Titolo Blacklight
Anno di uscita 2022
Regia Mark Williams
Interpreti principali Liam Neeson, Emmy Raver-Lampman, Taylor John Smith, Aidan Quinn, Tim Draxl, Claire van der Boom
Sinossi Un ex agente governativo, ora incaricato di proteggere operativi sotto copertura, si ritrova coinvolto in una rete di segreti che supera ogni aspettativa. Mentre un salvataggio apparentemente di routine si trasforma in qualcosa di molto più complesso, emergono verità scomode che mettono in discussione alleanze, ruoli e sicurezza personale.
Budget di produzione circa 43 milioni di dollari
Incassi circa 15,9 milioni di dollari
  • V per Vendetta - 20 (21:11)
Titolo V per Vendetta
Anno di uscita 2006
Regia James McTeigue
Interpreti principali Natalie Portman, Hugo Weaving, Stephen Rea, Stephen Fry, John Hurt, Tim Pigott-Smith
Sinossi In una società segnata dal controllo e dalla paura, una giovane donna entra in contatto con una figura enigmatica che agisce nell’ombra per sovvertire l’ordine imposto. Tra rivelazioni sul passato e un piano costruito con precisione, si sviluppa un percorso di trasformazione personale e collettiva, dove il coraggio individuale può diventare scintilla di cambiamento.
Budget di produzione 50–54 milioni di dollari
Incassi circa 132–134 milioni di dollari
  • Io sono Alice - RAI 4 (21:19)
Titolo Io sono Alice
Anno di uscita 2022
Regia Krystin Ver Linden
Interpreti principali Keke Palmer, Common, Jonny Lee Miller, Sinqua Walls, Alicia Witt, Gaius Charles
Sinossi In una realtà isolata e apparentemente sospesa nel tempo, una giovane donna vive sotto il controllo oppressivo di un sistema brutale. Quando un evento improvviso incrina quell’equilibrio, il suo tentativo di fuga la conduce verso una scoperta inattesa, capace di ridefinire tutto ciò che credeva reale e aprire la strada a una nuova consapevolezza.
Budget di produzione n.d.
  • The Birth of a Nation - Il risveglio di un popolo - Iris (21:12)
Titolo The Birth of a Nation - Il risveglio di un popolo
Anno di uscita 2016
Regia Nate Parker
Interpreti principali Nate Parker, Armie Hammer, Aja Naomi King, Jackie Earle Haley, Penelope Ann Miller, Gabrielle Union
Sinossi Nel Sud degli Stati Uniti prima della Guerra Civile, un uomo istruito vive una condizione di apparente privilegio che lo pone tra oppressi e oppressori. Ma il contatto diretto con la brutalità sistematica cambia la sua prospettiva. Tra tensioni crescenti e scelte difficili, prende forma un progetto destinato a mettere in discussione un ordine profondamente radicato.
Budget di produzione 8,5–10 milioni di dollari
Incassi circa 16,8 milioni di dollari
  • The Son - RAI 5 (21:24)
Titolo The Son
Anno di uscita 2023
Regia Florian Zeller
Interpreti principali Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Laura Dern, Anthony Hopkins, William Hope, Julia Westcott-Hutton
Sinossi Un ragazzo alle prese con una profonda fragilità emotiva fatica a trovare un equilibrio tra due genitori ormai distanti. Mentre il padre tenta di offrirgli stabilità in una nuova vita familiare, il peso delle tensioni irrisolte e dei cambiamenti si fa sempre più difficile da sostenere, mettendo tutti davanti a scelte complesse e conseguenze imprevedibili.
Budget di produzione n.d.
  • The Hateful Eight - RAI Movie (21:10)
Titolo The Hateful Eight
Anno di uscita 2015
Regia Quentin Tarantino
Interpreti principali Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demián Bichir, Tim Roth
Sinossi In un’America segnata dal dopoguerra, un gruppo eterogeneo di viaggiatori si ritrova isolato in un rifugio di fortuna a causa di una tempesta di neve. Tra sospetti, identità ambigue e tensioni crescenti, ogni incontro diventa un potenziale pericolo. In un clima chiuso e carico di diffidenza, le vere intenzioni emergono lentamente, trasformando la convivenza in un gioco sempre più rischioso.
Budget di produzione circa 44 milioni di dollari
Incassi oltre 161 milioni di dollari
  • Asterix & Obelix - Il regno di mezzo - Twenty Seven (21:10)
Titolo Asterix & Obelix - Il regno di mezzo
Anno di uscita 2023
Regia Guillaume Canet
Interpreti principali Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel, Jonathan Cohen, Julie Chen, Leanna Chea
Sinossi Dopo un violento rovesciamento del potere in Oriente, una giovane principessa intraprende un viaggio verso una terra lontana in cerca di aiuto. Tra alleanze inattese e un sapere antico capace di cambiare le sorti degli eventi, due eroi eccentrici si trovano coinvolti in una missione che li porterà ben oltre i confini conosciuti, tra pericoli e imprevedibili sviluppi.
Budget di produzione circa 72,4 milioni di dollari
Incassi circa 46,5 milioni di dollari
  • Giovanna d’Arco - TV2000 (21:05)
Titolo Giovanna d’Arco
Anno di uscita 1948
Regia Victor Fleming
Interpreti principali Ingrid Bergman, Francis L. Sullivan, J. Carrol Naish, Ward Bond, Shepperd Strudwick, Gene Lockhart
Sinossi Nella Francia segnata dalla guerra, una giovane contadina afferma di essere guidata da visioni divine che la spingono a cambiare il destino del suo Paese. La sua determinazione la conduce fino ai vertici del potere, dove le sue azioni influenzano il corso degli eventi. Ma tra fede, politica e conflitto, il suo cammino si rivela più complesso del previsto.
  • Red Eye - La7 Cinema (21:15)
Titolo Red Eye
Anno di uscita 2005
Regia Wes Craven
Interpreti principali Rachel McAdams, Cillian Murphy, Brian Cox, Jayma Mays, Jack Scalia, Robert Pine
Sinossi Durante un volo notturno apparentemente ordinario, una giovane donna si ritrova coinvolta in un piano criminale orchestrato dal passeggero seduto accanto a lei. Intrappolata in uno spazio chiuso e senza vie di fuga, deve affrontare una scelta estrema mentre il tempo scorre e la minaccia si fa sempre più concreta.
Budget di produzione circa 25–26 milioni di dollari
Incassi oltre 96,2 milioni di dollari
  • Le parole che non ti ho detto - LA 5 (21:25)
Titolo Le parole che non ti ho detto
Anno di uscita 1999
Regia Luis Mandoki
Interpreti principali Kevin Costner, Robin Wright, Paul Newman, John Savage, Illeana Douglas, Robbie Coltrane
Sinossi Dopo un cambiamento personale significativo, una donna trova casualmente un messaggio capace di smuovere emozioni profonde e irrisolte. Spinta dal bisogno di comprenderne l’origine, intraprende una ricerca che la conduce verso un incontro inatteso. Tra passato e presente, il legame che nasce mette in discussione certezze e apre a nuove possibilità.
Budget di produzione circa 80 milioni di dollari
Incassi circa 118,9 milioni di dollari
  • Superfantozzi - Cine34 (21:00)
Titolo Superfantozzi
Anno di uscita 1986
Regia Neri Parenti
Interpreti principali Paolo Villaggio, Liù Bosisio, Plinio Fernando, Gigi Reder, Luc Merenda, Eva-Lena Lundgren
Sinossi Attraversando epoche e avvenimenti cruciali della storia, un impiegato sfortunato si ritrova ogni volta protagonista di situazioni più grandi di lui. Dalla nascita del mondo ai grandi conflitti, affronta ruoli sempre diversi senza mai riuscire davvero a emergere, trascinato in un susseguirsi di eventi che mettono costantemente alla prova la sua goffa resilienza.
Budget di produzione n.d.

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