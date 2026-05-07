Stasera in TV, programmi e film di giovedì 7 maggio in prima serata

Stasera in TV: il palinsesto mette di fronte una nuova sfida per la prima serata, con l’ingresso di una fiction nuova di zecca sull’ammiraglia RAI.

Su RAI 1, infatti, va in onda la prima puntata dell’inedita serie TV in prima visione Buonvino - Misteri a Villa Borghese, con Giorgio Marchesi e Serena Iansiti. Su CANALE 5, invece, si punta sull’acclamata dizi turca Forbidden Fruit, ancora di giovedì rispetto alle ultime uscite, che raccoglie sempre consensi indipendentemente da dove viene collocata.

E poi, anche stasera, torna su RAI 3 Geppi Cucciari e il suo Splendida Cornice, che se la vedrà anche con PiazzaPulita e Dritto e Rovescio, i grandi classici dell’approfondimento di serata. Su ITALIA 1 ritroviamo Le Iene, ormai in pianta stabile di giovedì, mentre il cinema per i canali generalisti viene “salvato” da 007 con Quantum of Solace, su TV8.

Programmi TV stasera, 7 maggio 2026: cosa vedere tra fiction, film, show e sport sui canali principali

Ecco cosa vedere in TV in prima serata stasera, giovedì 7 maggio 2026.

RAI 1 - Buonvino - Misteri a Villa Borghese (dalle 21:30 ) : prima puntata della prima stagione della nuova serie TV crime giallo con Giorgio Marchesi, Serena Iansiti, Francesco Colella e Matteo Olivetti

: prima puntata della prima stagione della nuova serie TV crime giallo con Giorgio Marchesi, Serena Iansiti, Francesco Colella e Matteo Olivetti RAI 2 - Ore 14 Sera (dalle 21:20 ) : programma d’attualità e cronaca condotto da Milo Infante

: programma d’attualità e cronaca condotto da Milo Infante RAI 3 - Splendida Cornice (dalle 21:15 ) : talk d’approfondimento e interviste condotto da Geppi Cucciari

: talk d’approfondimento e interviste condotto da Geppi Cucciari RETE 4 - Dritto e Rovescio (dalle 21:32 ) : programma di dibattito politico condotto da Paolo Del Debbio

: programma di dibattito politico condotto da Paolo Del Debbio CANALE 5 - Forbidden Fruit (dalle 21:21 ) : nuova puntata della dizi turca di successo

: nuova puntata della dizi turca di successo ITALIA 1 - Le Iene (dalle 21:15 ) : Max Angioni e Veronica Gentili conducono una nuova puntata, tra inchieste, interviste e approfondimenti

: Max Angioni e Veronica Gentili conducono una nuova puntata, tra inchieste, interviste e approfondimenti LA7 - PiazzaPulita (dalle 21:15 ) : programma di approfondimento e informazione condotto da Corrado Formigli

: programma di approfondimento e informazione condotto da Corrado Formigli TV8 - Quantum of Solace (dalle 21:05 ) : capitolo del 2008 dello 007 interpretato da Daniel Craig, diretto da Marc Forster

: capitolo del 2008 dello 007 interpretato da Daniel Craig, diretto da Marc Forster NOVE - Comedy Match (dalle 21:30): nuovo show comico in cui attori e comedians si sfidano tra battute e sketch. Con Katia Follesa

Che film ci sono stasera in TV? Il cinema in prima serata di giovedì 7 maggio

Tanti film stasera sia sulla TV generalista che sui soliti canali tematici. Ecco una panoramica dei film in programma oggi, in prima serata.

Quantum of Solace - TV8 (21:05)

Titolo Quantum of Solace Anno di uscita 2008 Regia Marc Forster Interpreti principali Daniel Craig, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric, Judi Dench, Giancarlo Giannini, Jeffrey Wright Sinossi Un agente impegnato in una missione personale si muove tra intrighi internazionali, alleanze fragili e segreti custoditi da una donna legata al suo passato. Nel tentativo di ricostruire una verità rimasta incompleta, il viaggio attraversa diversi Paesi e scenari pericolosi, dove ogni informazione può cambiare il corso degli eventi e mettere in discussione fiducia e obiettivi. Budget di produzione 170–200 milioni di dollari Incassi circa 589,6 milioni di dollari al botteghino mondiale

Il cavaliere oscuro - Il ritorno - 20 (21:08)

Titolo Il cavaliere oscuro - Il ritorno Anno di uscita 2012 Regia Christopher Nolan Interpreti principali Christian Bale, Michael Caine, Gary Oldman, Anne Hathaway, Tom Hardy, Marion Cotillard Sinossi Dopo anni di assenza, un simbolo ormai considerato parte del passato è costretto a riemergere quando una nuova minaccia mette in crisi gli equilibri di Gotham City. Tra tensioni sociali, piani terroristici e alleanze imprevedibili, Bruce Wayne deve confrontarsi con i propri limiti mentre il destino della città si gioca su un conflitto sempre più estremo. Budget di produzione 250 milioni di dollari Incassi oltre 1,085 miliardi di dollari

Daylight - Trappola nel tunnel - Iris (21:14)

Titolo Daylight - Trappola nel tunnel Anno di uscita 1996 Regia Rob Cohen Interpreti principali Sylvester Stallone, Amy Brenneman, Viggo Mortensen, Stan Shaw, Barry Newman, Dan Hedaya Sinossi Un violento incidente sconvolge il tunnel che collega Manhattan al New Jersey, intrappolando decine di persone sotto terra tra fumo, detriti e sostanze tossiche. Con i soccorsi in difficoltà e il pericolo che aumenta minuto dopo minuto, un ex paramedico decide di intervenire personalmente, affrontando condizioni sempre più estreme in una corsa contro il tempo per portare in salvo i superstiti. Budget di produzione circa 80 milioni di dollari Incassi circa 159,2 milioni di dollari nel mondo

The Hunted - La preda - RAI Movie (21:10)

Titolo The Hunted - La preda Anno di uscita 2003 Regia William Friedkin Interpreti principali Tommy Lee Jones, Benicio del Toro, Connie Nielsen, Leslie Stefanson, John Finn, Mark Pellegrino Sinossi Dopo una serie di omicidi compiuti nei boschi con modalità brutali e apparentemente inspiegabili, le autorità federali avviano una caccia serrata per fermare un ex agente delle forze speciali ormai fuori controllo. Tra tecniche di sopravvivenza, inseguimenti e tensioni psicologiche, emerge un confronto destinato a trasformarsi in qualcosa di profondamente personale. Budget di produzione circa 55 milioni di dollari Incassi circa 46 milioni di dollari nel mondo

Escape Plan 3 - L’ultima sfida - Cielo (21:15)

Titolo Escape Plan 3 - L’ultima sfida Anno di uscita 2019 Regia John Herzfeld Interpreti principali Sylvester Stallone, Dave Bautista, 50 Cent, Zhang Jin, Harry Shum Jr., Devon Sawa Sinossi Un nuovo rapimento trascina Ray Breslin e la sua squadra in una missione ad alto rischio legata a una potente famiglia di Hong Kong. Dietro il sequestro emerge una figura collegata a un vecchio nemico, intenzionata a trasformare l’operazione in una sfida personale. Tra prigioni isolate, vendette e operazioni clandestine, il gruppo dovrà agire rapidamente per evitare conseguenze irreversibili. Budget di produzione n.d. Incassi Distribuzione cinematografica limitata

I dieci comandamenti - Twenty Seven (21:12)

Titolo I dieci comandamenti Anno di uscita 1956 Regia Cecil B. DeMille Interpreti principali Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter, Edward G. Robinson, Yvonne De Carlo, Debra Paget Sinossi Nel cuore dell’antico Egitto, il destino di un bambino salvato dalle acque si intreccia con quello di un intero popolo ridotto in schiavitù. Cresciuto tra i privilegi della corte reale, Mosè si troverà progressivamente davanti a una verità destinata a cambiare gli equilibri del regno e a mettere in discussione il potere assoluto del faraone. Budget di produzione circa 13–13,5 milioni di dollari Incassi oltre 65–80 milioni di dollari nel mondo

Allied - Un’ombra nascosta - TV2000 (21:05)

Titolo Allied - Un’ombra nascosta Anno di uscita 2016 Regia Robert Zemeckis Interpreti principali Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris, Simon McBurney, Lizzy Caplan, Daniel Betts Sinossi Nel pieno della Seconda guerra mondiale, una missione sotto copertura porta un ufficiale canadese e un’agente della resistenza francese a costruire un legame che continua anche lontano dal fronte. Quando però emergono sospetti sulla vera identità della donna, il rapporto viene travolto da dubbi, controlli e tensioni che mettono in discussione ogni certezza. Budget di produzione 85-100 milioni di dollari Incassi circa 119,5 milioni di dollari nel mondo

L’amore bugiardo - Gone Girl - La7 Cinema (21:15)

Titolo L’amore bugiardo - Gone Girl Anno di uscita 2014 Regia David Fincher Interpreti principali Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Carrie Coon, Kim Dickens Sinossi La scomparsa improvvisa di una donna trasforma una tranquilla ricorrenza coniugale in un caso mediatico sempre più ambiguo. Mentre sospetti, ricostruzioni pubbliche e pressioni investigative si concentrano sul marito, emergono contraddizioni e dettagli inattesi che mettono continuamente in discussione ciò che appare evidente, trascinando la vicenda in una spirale di tensione psicologica e manipolazione. Budget di produzione 61 milioni di dollari Incassi oltre 369 milioni di dollari

Uno bianca - Cine34 (21:00)

Titolo Uno bianca Anno di uscita 2001 Regia Michele Soavi Interpreti principali Kim Rossi Stuart, Dino Abbrescia, Valeria Milillo, Dario D’Ambrosi, Bruno Armando, Giorgio Crisafi Sinossi Nel pieno di una lunga scia di violenza che colpisce la Riviera romagnola, due investigatori tornano su un caso che sembra essersi arenato tra dubbi e piste trascurate. Nuove testimonianze e dettagli rimasti in ombra riaprono l’indagine sulla banda dell’Uno Bianca, mentre all’interno delle forze operative cresce il conflitto tra intuizioni investigative e scetticismo istituzionale.