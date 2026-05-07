Stasera in TV, programmi e film di giovedì 7 maggio in prima serata

Stasera in TV: il palinsesto mette di fronte una nuova sfida per la prima serata, con l’ingresso di una fiction nuova di zecca sull’ammiraglia RAI.
Su RAI 1, infatti, va in onda la prima puntata dell’inedita serie TV in prima visione Buonvino - Misteri a Villa Borghese, con Giorgio Marchesi e Serena Iansiti. Su CANALE 5, invece, si punta sull’acclamata dizi turca Forbidden Fruit, ancora di giovedì rispetto alle ultime uscite, che raccoglie sempre consensi indipendentemente da dove viene collocata.
E poi, anche stasera, torna su RAI 3 Geppi Cucciari e il suo Splendida Cornice, che se la vedrà anche con PiazzaPulita e Dritto e Rovescio, i grandi classici dell’approfondimento di serata. Su ITALIA 1 ritroviamo Le Iene, ormai in pianta stabile di giovedì, mentre il cinema per i canali generalisti viene “salvato” da 007 con Quantum of Solace, su TV8.
Programmi TV stasera, 7 maggio 2026: cosa vedere tra fiction, film, show e sport sui canali principali
Ecco cosa vedere in TV in prima serata stasera, giovedì 7 maggio 2026.
- RAI 1 - Buonvino - Misteri a Villa Borghese (dalle 21:30): prima puntata della prima stagione della nuova serie TV crime giallo con Giorgio Marchesi, Serena Iansiti, Francesco Colella e Matteo Olivetti
- RAI 2 - Ore 14 Sera (dalle 21:20): programma d’attualità e cronaca condotto da Milo Infante
- RAI 3 - Splendida Cornice (dalle 21:15): talk d’approfondimento e interviste condotto da Geppi Cucciari
- RETE 4 - Dritto e Rovescio (dalle 21:32): programma di dibattito politico condotto da Paolo Del Debbio
- CANALE 5 - Forbidden Fruit (dalle 21:21): nuova puntata della dizi turca di successo
- ITALIA 1 - Le Iene (dalle 21:15): Max Angioni e Veronica Gentili conducono una nuova puntata, tra inchieste, interviste e approfondimenti
- LA7 - PiazzaPulita (dalle 21:15): programma di approfondimento e informazione condotto da Corrado Formigli
- TV8 - Quantum of Solace (dalle 21:05): capitolo del 2008 dello 007 interpretato da Daniel Craig, diretto da Marc Forster
- NOVE - Comedy Match (dalle 21:30): nuovo show comico in cui attori e comedians si sfidano tra battute e sketch. Con Katia Follesa
Che film ci sono stasera in TV? Il cinema in prima serata di giovedì 7 maggio
Tanti film stasera sia sulla TV generalista che sui soliti canali tematici. Ecco una panoramica dei film in programma oggi, in prima serata.
- Quantum of Solace - TV8 (21:05)
|Titolo
|Quantum of Solace
|Anno di uscita
|2008
|Regia
|Marc Forster
|Interpreti principali
|Daniel Craig, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric, Judi Dench, Giancarlo Giannini, Jeffrey Wright
|Sinossi
|Un agente impegnato in una missione personale si muove tra intrighi internazionali, alleanze fragili e segreti custoditi da una donna legata al suo passato. Nel tentativo di ricostruire una verità rimasta incompleta, il viaggio attraversa diversi Paesi e scenari pericolosi, dove ogni informazione può cambiare il corso degli eventi e mettere in discussione fiducia e obiettivi.
|Budget di produzione
|170–200 milioni di dollari
|Incassi
|circa 589,6 milioni di dollari al botteghino mondiale
- Il cavaliere oscuro - Il ritorno - 20 (21:08)
|Titolo
|Il cavaliere oscuro - Il ritorno
|Anno di uscita
|2012
|Regia
|Christopher Nolan
|Interpreti principali
|Christian Bale, Michael Caine, Gary Oldman, Anne Hathaway, Tom Hardy, Marion Cotillard
|Sinossi
|Dopo anni di assenza, un simbolo ormai considerato parte del passato è costretto a riemergere quando una nuova minaccia mette in crisi gli equilibri di Gotham City. Tra tensioni sociali, piani terroristici e alleanze imprevedibili, Bruce Wayne deve confrontarsi con i propri limiti mentre il destino della città si gioca su un conflitto sempre più estremo.
|Budget di produzione
|250 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 1,085 miliardi di dollari
- Daylight - Trappola nel tunnel - Iris (21:14)
|Titolo
|Daylight - Trappola nel tunnel
|Anno di uscita
|1996
|Regia
|Rob Cohen
|Interpreti principali
|Sylvester Stallone, Amy Brenneman, Viggo Mortensen, Stan Shaw, Barry Newman, Dan Hedaya
|Sinossi
|Un violento incidente sconvolge il tunnel che collega Manhattan al New Jersey, intrappolando decine di persone sotto terra tra fumo, detriti e sostanze tossiche. Con i soccorsi in difficoltà e il pericolo che aumenta minuto dopo minuto, un ex paramedico decide di intervenire personalmente, affrontando condizioni sempre più estreme in una corsa contro il tempo per portare in salvo i superstiti.
|Budget di produzione
|circa 80 milioni di dollari
|Incassi
|circa 159,2 milioni di dollari nel mondo
- The Hunted - La preda - RAI Movie (21:10)
|Titolo
|The Hunted - La preda
|Anno di uscita
|2003
|Regia
|William Friedkin
|Interpreti principali
|Tommy Lee Jones, Benicio del Toro, Connie Nielsen, Leslie Stefanson, John Finn, Mark Pellegrino
|Sinossi
|Dopo una serie di omicidi compiuti nei boschi con modalità brutali e apparentemente inspiegabili, le autorità federali avviano una caccia serrata per fermare un ex agente delle forze speciali ormai fuori controllo. Tra tecniche di sopravvivenza, inseguimenti e tensioni psicologiche, emerge un confronto destinato a trasformarsi in qualcosa di profondamente personale.
|Budget di produzione
|circa 55 milioni di dollari
|Incassi
|circa 46 milioni di dollari nel mondo
- Escape Plan 3 - L’ultima sfida - Cielo (21:15)
|Titolo
|Escape Plan 3 - L’ultima sfida
|Anno di uscita
|2019
|Regia
|John Herzfeld
|Interpreti principali
|Sylvester Stallone, Dave Bautista, 50 Cent, Zhang Jin, Harry Shum Jr., Devon Sawa
|Sinossi
|Un nuovo rapimento trascina Ray Breslin e la sua squadra in una missione ad alto rischio legata a una potente famiglia di Hong Kong. Dietro il sequestro emerge una figura collegata a un vecchio nemico, intenzionata a trasformare l’operazione in una sfida personale. Tra prigioni isolate, vendette e operazioni clandestine, il gruppo dovrà agire rapidamente per evitare conseguenze irreversibili.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|Distribuzione cinematografica limitata
- I dieci comandamenti - Twenty Seven (21:12)
|Titolo
|I dieci comandamenti
|Anno di uscita
|1956
|Regia
|Cecil B. DeMille
|Interpreti principali
|Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter, Edward G. Robinson, Yvonne De Carlo, Debra Paget
|Sinossi
|Nel cuore dell’antico Egitto, il destino di un bambino salvato dalle acque si intreccia con quello di un intero popolo ridotto in schiavitù. Cresciuto tra i privilegi della corte reale, Mosè si troverà progressivamente davanti a una verità destinata a cambiare gli equilibri del regno e a mettere in discussione il potere assoluto del faraone.
|Budget di produzione
|circa 13–13,5 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 65–80 milioni di dollari nel mondo
- Allied - Un’ombra nascosta - TV2000 (21:05)
|Titolo
|Allied - Un’ombra nascosta
|Anno di uscita
|2016
|Regia
|Robert Zemeckis
|Interpreti principali
|Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris, Simon McBurney, Lizzy Caplan, Daniel Betts
|Sinossi
|Nel pieno della Seconda guerra mondiale, una missione sotto copertura porta un ufficiale canadese e un’agente della resistenza francese a costruire un legame che continua anche lontano dal fronte. Quando però emergono sospetti sulla vera identità della donna, il rapporto viene travolto da dubbi, controlli e tensioni che mettono in discussione ogni certezza.
|Budget di produzione
|85-100 milioni di dollari
|Incassi
|circa 119,5 milioni di dollari nel mondo
- L’amore bugiardo - Gone Girl - La7 Cinema (21:15)
|Titolo
|L’amore bugiardo - Gone Girl
|Anno di uscita
|2014
|Regia
|David Fincher
|Interpreti principali
|Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Carrie Coon, Kim Dickens
|Sinossi
|La scomparsa improvvisa di una donna trasforma una tranquilla ricorrenza coniugale in un caso mediatico sempre più ambiguo. Mentre sospetti, ricostruzioni pubbliche e pressioni investigative si concentrano sul marito, emergono contraddizioni e dettagli inattesi che mettono continuamente in discussione ciò che appare evidente, trascinando la vicenda in una spirale di tensione psicologica e manipolazione.
|Budget di produzione
|61 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 369 milioni di dollari
- Uno bianca - Cine34 (21:00)
|Titolo
|Uno bianca
|Anno di uscita
|2001
|Regia
|Michele Soavi
|Interpreti principali
|Kim Rossi Stuart, Dino Abbrescia, Valeria Milillo, Dario D’Ambrosi, Bruno Armando, Giorgio Crisafi
|Sinossi
|Nel pieno di una lunga scia di violenza che colpisce la Riviera romagnola, due investigatori tornano su un caso che sembra essersi arenato tra dubbi e piste trascurate. Nuove testimonianze e dettagli rimasti in ombra riaprono l’indagine sulla banda dell’Uno Bianca, mentre all’interno delle forze operative cresce il conflitto tra intuizioni investigative e scetticismo istituzionale.