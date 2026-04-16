Stasera in TV, programmi e film di giovedì 16 aprile in prima serata

Stasera in TV: si ripropone la stessa sfida dello scorso giovedì sui canali principali di RAI e Mediaset, con alcune proposte che abbiamo imparato a conoscere la scorsa settimana ed altre, invece, nuove e attese.

Su RAI 1 va in onda la seconda puntata dell’inedita serie TV in prima visione Uno Sbirro in Appennino, con Claudio Bisio nell’insolita veste di un commissario di provincia. Su CANALE 5, invece, si punta sul nuovo show del duo comico Pio e Amedeo, Stanno Tutti Invitati, per la terza e ultima serata evento con i soliti tanti ospiti per celebrare i loro primi 25 anni di carriera.

Ma, come ogni giovedì, anche stasera torna su RAI 3 Geppi Cucciari e il suo Splendida Cornice, che se la vedrà anche con PiazzaPulita e Dritto e Rovescio, i grandi classici dell’approfondimento di serata.

E c’è anche il cinema. Su ITALIA 1, infatti, troviamo Armor, thriller crime del 2024 con Sylvester Stallone. Torna pure il calcio su TV8. con i quarti di finale di ritorno della UEFA Europa League tra Porto e Nottingham Forest. Ecco tutto sulla programmazione TV di questa sera, giovedì 16 aprile 2026.

Programmi TV stasera, 16 aprile 2026: cosa vedere tra fiction, film, show e sport sui canali principali

Ecco cosa vedere in TV in prima serata stasera, giovedì 16 aprile 2026.

RAI 1 - Uno Sbirro in Appennino (dalle 21:30 ) : seconda puntata della prima stagione della nuova serie TV crime con Claudio Bisio

: seconda puntata della prima stagione della nuova serie TV crime con Claudio Bisio RAI 2 - Ore 14 Sera (dalle 21:20 ) : programma d’attualità e cronaca condotto da Milo Infante

: programma d’attualità e cronaca condotto da Milo Infante RAI 3 - Splendida Cornice (dalle 21:20 ) : talk d’approfondimento e interviste condotto da Geppi Cucciari

: talk d’approfondimento e interviste condotto da Geppi Cucciari RETE 4 - Dritto e Rovescio (dalle 21:33 ) : programma di dibattito politico condotto da Paolo Del Debbio

: programma di dibattito politico condotto da Paolo Del Debbio CANALE 5 - Stanno Tutti Invitati (dalle 21:20 ) : terza e ultima puntata dello show comico con il duo Pio e Amedeo, con tantissimi ospiti tra musica e TV

: terza e ultima puntata dello show comico con il duo Pio e Amedeo, con tantissimi ospiti tra musica e TV ITALIA 1 - Sleepless - Il giustiziere (dalle 21:34 ) : thriller tra crime e azione del 2024 diretto da Justin Routt, con Sylvester Stallone, Jason Patric, Josh Wiggins, Dash Mihok, Erin Ownbey e Laney Stiebing

: thriller tra crime e azione del 2024 diretto da Justin Routt, con Sylvester Stallone, Jason Patric, Josh Wiggins, Dash Mihok, Erin Ownbey e Laney Stiebing LA7 - PiazzaPulita (dalle 21:15 ) : programma di approfondimento e informazione condotto da Corrado Formigli

: programma di approfondimento e informazione condotto da Corrado Formigli TV8 - UEFA Europa League - Nottingham Forest-Porto (dalle 20:55 ) : match di ritorno dei quarti di finale della seconda competizione europea

: match di ritorno dei quarti di finale della seconda competizione europea NOVE - Cash or Trash - La notte dei tesori (dalle 21:30): il programma condotto da Paolo Conticini dove comuni mortali mettono all’asta i propri preziosi averi

Che film ci sono stasera in TV? Il cinema in prima serata di giovedì 16 aprile

Tanti film stasera sia sulla TV generalista che sui soliti canali tematici. Ecco una panoramica dei film in programma oggi, in prima serata.

Armor - Italia 1 (21:34)

Titolo Armor Anno di uscita 2024 Regia Justin Routt Interpreti principali Sylvester Stallone, Jason Patric, Josh Wiggins, Dash Mihok, Erin Ownbey, Laney Stiebing Sinossi Durante un trasporto di denaro ad alto rischio, una guardia di sicurezza e suo figlio si trovano coinvolti in un’operazione criminale pianificata nei minimi dettagli. Quando un gruppo organizzato prende di mira il loro furgone blindato, la situazione precipita rapidamente, trasformando una missione ordinaria in una lotta serrata per la sopravvivenza e il controllo del carico. Budget di produzione n.d.

Il Re Scorpione - 20 (21:09)

Titolo Il Re Scorpione Anno di uscita 2002 Regia Chuck Russell Interpreti principali Dwayne Johnson, Kelly Hu, Michael Clarke Duncan, Steven Brand, Bernard Hill, Grant Heslov Sinossi In un’epoca dominata da violenza e conquiste, un guerriero solitario viene incaricato di colpire al cuore il potere di un tiranno. Tra alleanze inattese e verità nascoste, la missione si trasforma in qualcosa di più complesso, mettendo in gioco destino, lealtà e sopravvivenza in un territorio dove nulla è come appare. Budget di produzione circa 60 milioni di dollari Incassi oltre 180 milioni di dollari

Hostage - Iris (21:14)

Titolo Hostage Anno di uscita 2005 Regia Florent-Emilio Siri Interpreti principali Bruce Willis, Ben Foster, Jonathan Tucker, Jimmy Bennett, Michelle Horn, Marshall Allman Sinossi Un negoziatore segnato da un fallimento passato si rifugia in una tranquilla comunità, ma viene coinvolto in un nuovo sequestro ad alto rischio. Tra tensioni crescenti e interferenze criminali, la situazione si complica rapidamente, mettendo in pericolo non solo le vittime ma anche chi cerca di salvarle. In gioco ci sono scelte decisive e conseguenze imprevedibili. Budget di produzione circa 52–75 milioni di dollari Incassi circa 77,6 milioni di dollari

Caccia all’agente Freegard - RAI MOVIE (21:10)

Titolo Caccia all’agente Freegard Anno di uscita 2022 Regia Declan Lawn Interpreti principali Gemma Arterton, James Norton, Marisa Abela, Sarah Goldberg, Shazad Latif, Freya Mavor Sinossi Per anni, un uomo ha costruito un’identità fittizia convincendo chi lo circonda di vivere sotto una minaccia costante. Quando emergono i primi dubbi, il fragile equilibrio che ha creato inizia a incrinarsi. Tra inganni, manipolazioni e verità nascoste, qualcuno prova a smascherarlo, dando il via a un confronto sempre più rischioso e imprevedibile. Budget di produzione n.d.

I mercenari - Cielo (21:15)

Titolo I mercenari Anno di uscita 2010 Regia Sylvester Stallone Interpreti principali Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Eric Roberts, Randy Couture Sinossi Un gruppo di combattenti d’élite, ingaggiato per missioni ad alto rischio, accetta un incarico che li conduce oltre i confini di un’operazione convenzionale. Tra interessi politici, giochi di potere e alleanze instabili, ciò che inizialmente appare come un intervento mirato si trasforma in qualcosa di più complesso, mettendo alla prova le loro capacità e la loro lealtà. Budget di produzione 80–85 milioni di dollari Incassi oltre 274 milioni di dollari

Via col vento - Twenty Seven (21:10)

Titolo Via col vento Anno di uscita 1939 Regia Victor Fleming Interpreti principali Vivien Leigh, Clark Gable, Olivia de Havilland, Leslie Howard, Hattie McDaniel, Thomas Mitchell Sinossi Nel pieno di un’epoca segnata da profondi sconvolgimenti, la vita di una giovane donna si intreccia con gli eventi della guerra civile americana. Tra ambizioni personali, legami sentimentali e difficoltà impreviste, il suo percorso diventa una continua sfida alla sopravvivenza e alla resilienza, mentre il mondo attorno a lei cambia in modo irreversibile. Budget di produzione circa 3,98 milioni di dollari Incassi oltre 400 milioni di dollari

Misure straordinarie - TV2000 (21:05)

Titolo Misure straordinarie Anno di uscita 2010 Regia Tom Vaughan Interpreti principali Brendan Fraser, Harrison Ford, Keri Russell, Courtney B. Vance, Meredith Droeger, Diego Velazquez Sinossi Quando una diagnosi rarissima sconvolge la vita di una famiglia, ogni certezza viene messa in discussione. Tra ricerca scientifica, ostacoli istituzionali e scelte rischiose, un percorso complesso prende forma lontano dai canali tradizionali. In un contesto dove il tempo è determinante, determinazione e collaborazione diventano gli strumenti decisivi per tentare l’impossibile. Budget di produzione 31 milioni di dollari Incassi circa 15,1 milioni di dollari

High Crimes - Crimini di stato - LA7 Cinema (21:15)

Titolo High Crimes - Crimini di stato Anno di uscita 2002 Regia Carl Franklin Interpreti principali Ashley Judd, Morgan Freeman, Jim Caviezel, Amanda Peet, Adam Scott, Bruce Davison Sinossi Una vita apparentemente stabile viene improvvisamente sconvolta quando un uomo viene arrestato per crimini risalenti al passato. La moglie, costretta a confrontarsi con verità inattese, intraprende un percorso complesso tra aule di tribunale e testimonianze contraddittorie, dove ogni dettaglio può cambiare il corso della difesa e mettere in discussione ogni certezza. Budget di produzione circa 42 milioni di dollari Incassi circa 63,8 milioni di dollari

Amore a mille... miglia - LA 5 (21:23)

Titolo Amore a mille... miglia Anno di uscita 2010 Regia Nanette Burstein Interpreti principali Drew Barrymore, Justin Long, Charlie Day, Jason Sudeikis, Christina Applegate, Ron Livingston Sinossi Tra incontri casuali e decisioni complicate, una giovane donna si ritrova sospesa tra due relazioni e due città. Le distanze, fisiche ed emotive, mettono alla prova i suoi sentimenti mentre nuove opportunità si intrecciano con legami già esistenti. In un equilibrio instabile tra passato e presente, ogni scelta può cambiare il corso della sua vita affettiva. Budget di produzione circa 32 milioni di dollari Incassi circa 42 milioni di dollari