Start up innovative, arriva il credito di imposta per chi investe

Dopo lunga attesa, è attivo il credito di imposta per chi investe in start up innovative.

La legge 93 del 2024, articolo 32, disciplina un credito di imposta in favore di incubatori di start up innovative e acceleratori certificati. Con decreto interministeriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sono state introdotte le modalità applicative per accedere al contributo.

Ecco chi può ricevere il credito di imposta per investimenti in start up innovative, a quanto ammonta e come utilizzarlo.

Credito di imposta start up innovative La tax credit in favore di incubatori e acceleratori certificati è un contributo sotto forma di credito di imposta, viene riconosciuto a fronte di investimenti in PMI innovative e start up. Uno dei problemi principali per chi avvia un’azienda a elevato valore innovativo e tecnologico, è trovare fondi e finanziamenti. La misura vuole proprio aiutare a superare questa difficoltà riconoscendo un credito d’imposta, quindi viene restituito una parte dell’investimento effettuato sotto forma di “sconto fiscale”.