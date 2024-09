Stai pagando molto di più un pacchetto di sigarette (e andrà sempre peggio)

Lo sai che stai pagando un pacchetto di sigarette molto di più ? Rispetto a qualche anno fa, di quanto è salito il costo di un pacchetto? La percezione che si ha del costo delle sigarette, a quanto sembra, non corrisponde al prezzo reale che va, sempre, rapportato al potere di acquisto del cittadino. Negli ultimi anni le sigarette hanno subito diversi aumenti di prezzo, e nel 2025 sono destinare a salire ancora.

La Legge di Bilancio 2024 ha previsto un aumento dei costi dei prodotti del tabacco (sigari, sigarette, prodotti da inalazione). Il 2 febbraio scorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli che riportato i nuovi prezzi di vendita al pubblico; per alcune marche il prezzo è aumentato anche di 30 centesimi al pacchetto. L’aumento, nello specifico ha portato l’importo specifico per 1.000 sigarette a toccare i 29,30 euro nel 2024, ma nel 2025 questo prezzo dovrebbe arrivare a 29,50 euro. Appare chiaro, quindi, che nel 2025 ci si dovrà attendere un nuovo aumento del costo, anche se più contenuto rispetto a quello registrato quest’anno.

Perché un pacchetto di sigarette costa di più di quel che pensiamo?

In Italia, ormai da anni, gli stipendi sono stagnanti. Si ha un aumento di quel che si percepisce mensilmente, anche grazie a bonus e interventi del Governo (come nel caso della decontribuzione per le mamme o del taglio al cuneo fiscale), ma gli stipendi reali, ovvero ai salari rapportati ai prezzi, sono rimasti pressoché invariati nell’ultimo trentennio.

L’alta inflazione non permette ai timidi aumenti dei salari di stare al passo e proprio per questo i lavoratori del nostro Paese si stanno, anno dopo anno, impoverendo dovendo fare a meno anche di molte delle cose essenziali. Al contempo, con un stipendio stagnante, il costo delle sigarette è continuato a salire.

Basti pensare che nel 2017 un pacchetto di sigarette costa un prezzo che oscillava tra 3,60 euro e 5,40 uro con costi medi che si aggiravano 4,50 euro a pacchetto: nel 2019 un pacchetto di sigarette aveva un prezzo che poteva oscillare dai 4,60 euro ai 5,70 euro (con la maggior parte delle marche che si attestava nel range di prezzo di 5,15 euro circa).

Oggi, dopo l’ultimo aumento di aprile 2024, che ha riguardato solo i marchi che non avevano aumentato il costo il febbraio precedente, comprare un pacchetto di sigarette comporta spendere tra i 4,90 euro e i 6,40 con prezzi medi che sono di circa 5,65 euro a pacchetto.

Se un fumatore abituale consuma un pacchetto di sigarette al giorno, in un anno:

spendeva in media 1.642 euro nel 2017;

euro nel 2017; spendeva in media 1.879 euro nel 2019;

spende in media 2.062 euro nel 2024.

Dal 2017 al 2024, in 7 anni, la spesa annua dedicata alle sigarette ha subito un aumento di 420 euro, il 25,57%.

L’aumento del prezzo delle sigarette

Quello che va considerato quando il prezzo delle sigarette aumenta, è che a intervenire sull’incremento non è solo l’aumento dei costi di produzione e il costo delle materie prime. Si tratta di scelte volute poiché è stato dimostrato da diverse ricerche che aumentare il costo delle sigarette fa in modo che diminuisca il numero dei fumatori.

Le morti per tabagismo in Italia sono oltre 93 mila l’anno e, anche se il prezzo umano è altissimo, quello economico sfiora i 26 miliardi di euro (considerando i costi diretti con la spesa sanitarie per le cure e quelli indiretti legati alla perdita di produzione per il dipendente malato o venuto a mancare).

Visto che alzare il costo dei pacchetti incide sui consumi, la scelta di ritoccare il prezzo del pacchetto di sigarette è legato anche alla volontà di disincentivare da questo vizio. Nonostante questo, però, va notato che le sigarette in Italia costano molto meno rispetto a quello che si pagano negli altri Paesi dell’Europa occidentale e proprio per questo, qualche anno fa, la fondazione Umberto Veronesi presentò una petizione in Parlamento per aumentare corposamente le sigarette (si parlava di portare il prezzo oltre i 10 euro al pacchetto).

Per ora quello che sappiamo con certezza è che la Legge di Bilancio 2024 ha disposto un aumento delle sigarette anche per il 2025, ma va considerato che il prezzo del tabacco continuerà a salire anche negli anni successivi.

