Una splendida isola è in vendita a Venezia. Perché può essere un investimento

A pochi chilometri da Venezia è tornata in vendita Crevan, una piccola isola privata nella Laguna Nord. La proprietà, che si affaccia sulla zona di Burano e Torcello, comprende un antico fortino militare trasformato in abitazione, giardini e due approdi privati.

Non è la prima volta che l’isola viene messa in vendita. Già nel 2014 era stata proposta sul mercato immobiliare al prezzo di 12,5 milioni di euro. L’eventuale acquirente entrerebbe in possesso di un’intera isola privata, con una storia che affonda le radici nell’epoca napoleonica e una posizione particolarmente suggestiva nella Laguna veneziana.

Quanto costa oggi l’isola privata nella Laguna di Venezia

Crevan si trova a circa 7,5 chilometri da Venezia, in una posizione dalla quale sono raggiungibili in barca località come Burano e Torcello. La proprietà è attualmente sul mercato con Lionard Luxury Real Estate, una nota società specializzata nel settore degli immobili di lusso.

Attualmente il prezzo ufficiale non è stato reso noto ma, secondo le informazioni disponibili, la valutazione si colloca intorno ai 5,5 milioni di euro. Una cifra ben più bassa rispetto ai 12,5 milioni di euro richiesti nel 2014. In seguito, il prezzo era sceso a 9,5 milioni di euro.

La valutazione attuale sarebbe quindi meno della metà della richiesta iniziale, ma questo dato, da solo, non permette di parlare di una vera e propria svalutazione di Crevan. Tra una richiesta di vendita e una successiva valutazione possono infatti intervenire diversi fattori, legati sia al mercato sia alle caratteristiche della proprietà.

Un fortino napoleonico trasformato in abitazione

La particolarità di Crevan è anche la presenza di un antico fortino militare di circa 215 metri quadrati, costruito nell’ambito del sistema difensivo della Laguna durante il periodo napoleonico. La struttura venne successivamente modificata e ampliata durante la dominazione austriaca. La funzione militare dell’isola si è poi progressivamente esaurita, fino alla trasformazione di Crevan in una proprietà privata.

Nel 1996 è iniziato il recupero del fortino, successivamente trasformato in una residenza. L’abitazione dispone di quattro ambienti principali e due bagni ed è dotata dei principali impianti necessari alla vita quotidiana, tra cui acqua corrente, energia elettrica, riscaldamento e climatizzazione.

Nel corso della riqualificazione sono stati sistemati anche gli argini e alcune parti del terreno, mentre l’area esterna è stata organizzata con spazi verdi e giardini. Completano la proprietà due approdi privati e un canale interno, elementi particolarmente rilevanti per un’isola che può essere raggiunta via acqua.

Crevan, l’isola di Giorgio Panto

La storia recente di Crevan è legata alla figura di Giorgio Panto, imprenditore italiano conosciuto anche per l’omonima azienda di serramenti. L’imprenditore acquistò l’isola intorno al 2000; prima di lui, Crevan era appartenuta per circa trent’anni alla famiglia veronese Poli. Panto investì nella proprietà e nel recupero del fortino, trasformando Crevan in un rifugio privato per la famiglia e gli amici. L’isola rimase legata all’imprenditore fino al 2006.

Il 26 novembre 2006, Panto si trovava ai comandi del suo elicottero e stava sorvolando la Laguna di Venezia nelle vicinanze di Crevan. Durante il volo il velivolo precipitò nelle acque della Laguna. Panto perse la vita nell’incidente, mentre con lui si trovava l’amico Pietro Fabrini, che rimase ferito.

leggi anche Dal Piemonte alla Sicilia, i castelli in vendita che costano meno di una villa a Milano

Lo schianto avvenne a poca distanza dall’imbarcazione sulla quale si trovavano il figlio di Panto, Tomas, e alcuni amici, tra cui Luca Zaia, all’epoca vicepresidente della Regione Veneto. Furono loro le prime persone a raggiungere il luogo dell’incidente e a partecipare ai soccorsi.

Vale la pena acquistare Crevan?

L’isola di Crevan colpisce innanzitutto per la sua unicità, difficilmente replicabile sul mercato. Anche la posizione è particolarmente interessante, data la vicinanza a Venezia e alle altre località della Laguna Nord. Ma il prezzo di acquisto di un’isola è solo la punta dell’iceberg. Una proprietà di questo tipo richiede infatti una manutenzione continua degli edifici storici, delle aree verdi e degli approdi. A questi aspetti si aggiungono le esigenze legate alla gestione di una proprietà situata in laguna, che possono incidere sui costi complessivi.