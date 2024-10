Taglio detrazioni fiscali, come cambiano nel 2025? Novità in Legge di Bilancio

Sorteggio qualificazioni Mondiale 2026: data, fasce e teste di serie? Una domanda di grande attualità visto che, dopo la delusione degli Europei di calcio, la nostra nazionale ben sta figurando in Nations League.

Per le qualificazioni al Mondiale 2026 però ancora si dovrà aspettare visto che, mentre nel resto del mondo sono in pieno svolgimento le partite per determinare i partecipanti alla prossima manifestazione iridata, in Europa ancora è tutto fermo.

L’Italia infatti conoscerà la composizione del proprio gruppo per la qualificazione ai prossimi mondiali solo dopo la fine dei gironi di Uefa Nations League, determinanti anche per determinare le fasce del sorteggio e le relative teste di serie.

Il Mondiale 2026 sarà organizzato da Stati Uniti, Messico e Canada. Le squadre partecipanti saranno 48 e non più 32, con l’Europa che, in virtù di questa formula extra large fortemente voluta dalla Fifa, qualificherà sedici squadre invece che tredici.

Vediamo allora quando ci sarà il sorteggio per le qualificazioni al Mondiale 2026, le possibili fasce e quali potrebbero essere le squadre avversarie dell’Italia.

Quando ci sarà il sorteggio qualificazioni al Mondiale 2026

Il sorteggio per le qualificazioni al Mondiale 2026 per quanto riguarda l’Europa si terrà il prossimo 13 dicembre a Zurigo.

Nel complesso saranno 54 le Nazionali protagoniste del sorteggio, con la Russia che è stata esclusa per le ben note vicende extra-calcistiche. In totale ci saranno 12 gironi: la metà formate da 5 squadre e l’altra metà da 4.

Si qualificheranno direttamente al Mondiale 2026 tutte le prime classificate dei 12 gironi. I restanti 4 posti saranno decisi dai playoff a cui accederanno tutte le seconde classificate nei gironi e le migliori 4 della Uefa Nations League che non si sono qualificate.

Le partite di qualificazione prenderanno il via a marzo 2025 e termineranno a novembre 2025, poi ci saranno i playoff per stabilire quali saranno le ultime quattro squadre a qualificarsi.

La fasce del sorteggio Mondiali 2026

Prima del sorteggio di Zurigo dovrà concludersi la fase a gruppi della Uefa Nations League che determinerà - in base al ranking - quali saranno le fasce.

In totale ci saranno cinque fasce, ma i gironi per metà saranno composti da quattro squadre e per metà da cinque squadre. A qualificarsi direttamente al Mondiale 2026 comunque sarà sempre la prima di ogni raggruppamento.

Le teste di serie al sorteggio

La buona notizia è che l’Italia ha avuto la matematica certezza di essere testa di serie al sorteggio per le qualificazioni al Mondiale 2026. Per gli azzurri è stato decisivo l’ottimo cammino in Nations League.

Queste sono le squadre al momento sicure di essere teste di serie al sorteggio di Zurigo.

Inghilterra

Francia

Spagna

Germania

Belgio

Olanda

Italia

Portogallo

La Croazia e la Svizzera sono a un passo dal diventare teste di serie, mentre per gli altri due posti in prima fascia sono in lizza Serbia, Ungheria, Danimarca e Polonia.

Queste sono le possibili altre fasce delle qualificazioni al Mondiale 2026.

Seconda fascia (si aggiungeranno due tra Serbia, Ungheria, Polonia e Danimarca)

Svezia

Galles

Slovacchia

Romania

Norvegia

Grecia

Repubblica Ceca

Ucraina

Turchia

Terza fascia

Scozia

Slovenia

Irlanda

Finlandia

Albania

Georgia

Islanda

Macedonia

Montenegro

Irlanda del Nord

Bosnia

Israele

Quarta fascia

Bulgaria

Lussemburgo

Bielorussia

Kosovo

Armenia

Kazakistan

Azerbaijan

Estonia

Cipro

Lituania

Lettonia

Far Oer

Quinta fascia

Moldavia

Andorra

Malta

San Marino

Gibilterra

Liechtenstein

Qualificazioni Mondiali 2026: possibili avversarie per l’Italia

Essere testa di serie al sorteggio è un gran vantaggio per l’Italia, ma la storia recente ci ha insegnato a non dover sottovalutare gli avversari, vedi Macedonia del Nord e Svezia.

In seconda fascia sono da evitare la Turchia, la Svezia ed eventualmente la Serbia o la Danimarca. Un sorteggio benevolo invece ci vedrebbe avversari di Galles o Slovacchia.

In terza fascia meglio evitare Bosnia, Scozia e la sorprendente Georgia, mentre in quarta sarebbe auspicabile evitare l’Armenia e la Bulgaria, nobile decaduta che nonostante un periodo buio rappresenta sempre un avversario insidioso soprattutto tra le mura amiche.

