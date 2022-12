Sondaggi regionali: Lazio e Lombardia alla destra per gli errori del Pd?

Gli ultimi sondaggi politici in vista delle elezioni regionali 2023 non sembrerebbero promettere nulla di buono per il Partito Democratico, con le urne in Lombardia e nel Lazio che si apriranno in contemporanea il prossimo 12 e 13 febbraio.

Come noto, alle elezioni regionali in Lombardia il Pd ha deciso di candidare l’europarlamentare Pierfrancesco Majorino, trovando poi l’appoggio anche del Movimento 5 Stelle, mentre il terzo polo ha scelto di sostenere la corsa dell’ex vicepresidente Letizia Moratti.

Nel Lazio invece alle elezioni regionali i dem insieme a Italia Viva e Azione hanno trovato una intesa sul nome dell’assessore Alessio D’Amato, con il Movimento 5 Stelle che insieme a parte della sinistra ha deciso di puntare sulla giornalista Donatella Bianchi.

Una strategia che guardando gli ultimi sondaggi potrebbe rivelarsi suicida per il Partito Democratico: se nelle due Regioni avesse invertito le alleanze, probabilmente il Pd avrebbe avuto ottime chance di filotto mentre adesso il centrodestra sarebbe il grande favorito sia in Lombardia sia nel Lazio.

Lazio e Lombardia: gli ultimi sondaggi

Con la fine del “regno” di Nicola Zingaretti, alle elezioni regionali 2023 nel Lazio il Partito Democratico si è dovuto guardare intorno per cercare un nuovo candidato; una scelta molto delicata visto il deludente risultato alle recenti politiche.

Con il Pd e il Movimento 5 Stelle che negli ultimi anni hanno governato insieme in Regione, gestendola bene durante la tempesta del Covid, la logica avrebbe voluto che i giallorossi si presentassero insieme alle urne.

Anche per colpa di una sostanziale chiusura da parte di Giuseppe Conte, i dem però hanno deciso di virare sul terzo polo che già aveva espresso il suo gradimento per l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, poco apprezzato invece dai pentastellati.

Per il sondaggio sulle elezioni regionali nel Lazio di Izi, pubblicato in data 29 dicembre da La Repubblica, questa decisione sembrerebbe essere stata totalmente sbagliata.

Sondaggio Izi 29 dicembre Fonte La Repubblica

Nel Lazio se il Pd avesse scelto di allearsi con i 5 Stelle invece che con il terzo polo, guardando il sondaggio probabilmente sarebbe stato in testa. In Lombardia invece la situazione è diametralmente opposta.

Attilio Fontana (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia) 45,1

Letizia Moratti (Azione/Italia Viva, lista civica) 14,8

Pierfrancesco Majorino (Pd, Ev-Si, M5s, +Europa, liste civiche) 40,1

Indecisi/Non voto 29,6

Nonostante un presidente uscente come Attilio Fontana che non ha brillato particolarmente nella gestione del Covid, il centrodestra per un sondaggio sempre di Izi dell’8 dicembre realizzato per il Fatto Quotidiano, sarebbe ancora in testa visto che il Pd invece che dialogare con il terzo polo, forte in Lombardia, alla fine ha stretto un accordo con il M5s che in Regione ha percentuali non entusiasmanti.

Insomma il Partito Democratico, in attesa di eleggere tramite le primarie il nuovo segretario, alle elezioni regionali 2023 sembrerebbe aver invertito le strategie migliori, anche se per i sondaggi i loro candidati parrebbero essere comunque in partita.