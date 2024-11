Sondaggi elezioni Umbria 2024, è caos: chi vince tra Tesei e Proietti

Sondaggi elezioni Umbria 2024, la legge parla chiaro: non possono essere pubblicati o menzionati nei quindici giorni che precedono l’apertura delle urne, con queste regionali che di certo non fanno eccezione.

Eppure in vista delle imminenti elezioni regionali Umbria 2024 - si voterà domenica 17 (dalle 7 alle 23) e lunedì 18 novembre (dalle 7 alle 15) - continuano a rincorrersi voci sul possibile vincitore tra Donatella Tesei e Stefania Proietti.

Per prima cosa bisogna sottolineare che i sondaggi elettorali non sono infallibili, le recenti elezioni regionali in Sardegna sono l’esempio lampante, oltre al fatto che in questa sfida tra Tesei e Proietti sarà fondamentale capire quale sarà l’affluenza.

Poi c’è la legge elettorale - qui il nostro focus su come si vota in Umbria - che non prevede un ballottaggio: diventerà il prossimo presidente il candidato capace di prendere anche un solo voto in più rispetto ai suoi avversari. Essendo ben nove gli aspiranti presidente in corsa, appare chiaro come la situazione possa essere abbastanza complessa.

In questo scenario, come da pessima tradizione nostrana sono diversi i sondaggi camuffati da grottesche corse ippiche o automobilistiche che stanno cercando di agitare le acque prima del voto, ma anche senza affidarsi agli esperti ci si può fare un’idea su chi potrebbe vincere le elezioni Umbria 2024.

Sondaggi elezioni Umbria 2024: cosa c’è da sapere

Con i sondaggi elezioni Umbria 2024 da due settimane fermi per legge, il nostro invito è quello di diffidare da indagini “clandestine” e previsioni più o meno strampalate da parte di sedicenti analisti politici.

Sondaggi a parte, la storia ci dice che l’Umbria fino a qualche anno fa era una Regione considerata non solo come il polmone verde dell’Italia, ma anche una sorta di fortino rosso insieme a Toscana ed Emilia-Romagna, altra regione dove si voterà il prossimo 17 e 18 novembre.

Negli ultimi anni però il vento appare essere cambiato, con Donatella Tesei che nel 2019 è stata capace di ottenere una storica vittoria portando per la prima volta il centrodestra alla guida della Regione.

Poi sono arrivate le altrettanto storiche vittorie alle amministrative a Terni e Perugia, con il capoluogo di regione che alle ultime amministrative è stato riconquistato però dal centrosinistra.

A Terni come sindaco adesso c’è Stefano Bandecchi, leader di Alternativa Popolare - vi ricordate di Angelino Alfano? - che in queste elezioni regionali Umbria 2024 prima aveva presentato un proprio candidato presidente, salvo poi fare marcia indietro e appoggiare Donatella Tesei siglando un’alleanza a livello nazionale con il centrodestra.

Dall’altra parte c’è Stefania Proietti, attuale sindaca di Assisi che è riuscita nel non semplice compito di mettere d’accordo tutte le anime del centrosinistra: dal Pd al Movimento 5 Stelle passando per la sinistra, i moderati e la galassia civica.

Nonostante i nove candidati in campo in queste elezioni regionali in Umbria si è tornati in una situazione di sostanziale bipolarismo, con i due blocchi di centrodestra e centrosinistra a contendersi la Regione.

Chi vincerà allora tra Tesei e Proietti? Il sentore è che come avvenuto di recente in Liguria i due candidati possano essere molto vicini, ma la presidente uscente può essere considerata la favorita naturale per il successo elettorale.

Come detto molto dipenderà anche dall’affluenza: il trend degli ultimi anni è quello di un elettorato di centrosinistra che si sta recando sempre meno alle urne, con un’alta partecipazione al voto che potrebbe favorire Proietti.