Solana, previsioni 2024. Dove arriverà il prezzo dell’altcoin del momento?

Quali previsioni 2024 per Solana?

Dopo il rally del 2023, le aspettative su Solana - l’altcoin del momento - sono altissime.

Sebbene le performance passate non siano una garanzia di quelle future, sembra esserci sicuramente spazio per l’ottimismo guardando il mercato delle criptovalute, Solana in particolare.

Nell’ultimo trimestre dello scorso anno Solana è stata protagonista di un rally straordinario, che l’ha portata a chiudere il 2023 in rialzo di quasi il 1.000%. Uno slancio che ha portato la crypto in quinta posizione nella classifica delle criptovalute a più alta capitalizzazione di mercato.

Il difficile è capire se questa impennata sia stata spinta da un’enorme frenesia speculativa o se questo rally sia stato alimentato da fondamentali sottostanti forti. Dopotutto, all’inizio del 2023 Solana era praticamente data per morta. La criptovaluta aveva perso oltre il 90% del suo valore e la minaccia di un impatto dalla crisi di FTX l’ha resa poco desiderabile agli occhi degli investitori.

Cosa è cambiato e quali sono le previsioni su Solana per il 2024?

Solana: le previsioni 2024

Ad oggi la maggior parte degli investitori sembra essere convinta che Solana abbia definitivamente voltato pagina negli ultimi 12 mesi. Molti parametri chiave utilizzati per valutare il successo e il funzionamento di una blockchain si sono dimostrati forti nel 2023. Verso la fine dell’anno, Solana ha superato - addirittura - la rivale Ethereum su alcuni aspetti chiave, come i volumi di vendita di token non fungibili (NFT) e il volume degli scambi sugli exchange decentralizzati (DEX).

Questo è il motivo principale per cui essere ottimisti su Solana: perché è emersa come un serio concorrente di Ethereum. Come ha sottolineato Cathie Wood di Ark Invest su CNBC, Solana è fondamentalmente una versione più veloce ed economica di Ethereum. In quanto tale, ha la possibilità di diventare la piattaforma blockchain numero uno al mondo.

Man mano che un numero sempre maggiore di utenti e sviluppatori migrerà verso Solana, dovremmo assistere ad una forte crescita della criptovaluta, non solo a livello di prezzo ma anche nell’ambito degli ecosistemi legati agli NFT e alla finanza decentralizzata (DeFi).

Per capire quali siano le prospettive, diamo un’occhiata all’attuale capitalizzazione di mercato di Solana e di Ethereum (aggiornata al 5 gennaio 2024 ore 16:30).

Il valore aggregato dei token disponibili sul mercato è di 42,7 miliardi di dollari per Solana e di 268,5 miliardi per ETH. Questo ci dà l’idea di quanto Solana possa salire nei prossimi anni.

Una capitalizzazione di Solana come quella attuale di Ethereum comporterebbe un prezzo di poco meno di 600 dollari per SOL. Ma vi sono alcuni analisti convinti che la quotazione di Solana possa salire ben al di sopra di tali livelli.

La società di investimento VanEck, solo per portare un esempio, prevedere che Solana salirà a quota 3.200 dollari entro il 2030.

Solana: a cosa fare attenzione nel 2024

Anche se le previsioni 2024 per Solana sembrano decisamente rialziste in questo momento - come per le previsioni 2024 di Bitcoin - occorre tener presente che il mercato delle criptovalute è altamente volatile.

Inoltre, il rischio normativo è continua ad essere un fattore altamente impattante. Qualora le autorità di regolamentazione decidessero di non approvare un ETF spot sul Bitcoin, ad esempio, il prezzo del BTC potrebbe scendere, influenzando al ribasso l’intero settore.

Detto questo, le prospettive di crescita a lungo termine di Solana ad oggi appaiono stabili. Se si è alla ricerca di nuovi asset da far entrare in portafoglio nel 2024, questa crypto è quantomeno da valutare con attenzione.