smart #1 launch edition: 150 esemplari per la prima serie speciale

smart #1 launch edition è un’esclusiva serie speciale commercializzata in Italia in sole 150 unità. È possibile già pre-ordinare il SUV elettrico di nuova generazione, i primi esemplari saranno consegnati a partire dal mese di febbraio 2023.

Sono ventisette i partner commerciali presenti lungo il territorio italiano dove è possibile prenotare la nuova smart #1 launch edition.

La storia continua, il SUV elettrico si propone in anteprima con una dotazione particolarmente ricca e con una livrea digital White con finiture a contrasto matt gold.

leggi anche Smart #1: svelato il look del nuovo crossover elettrico

smart #1 launch edition

smart #1 launch edition: dotazione e sicurezza

Cerchi in lega leggera da 19 pollici, badge identificativi per carrozzeria e abitacolo, maniglie a scomparsa elettroattuate, chiave digitale, questi sono solo alcuni degli accessori compresi nella ricca dotazione di serie, che rendono ancora più esclusivo un modello dai contenuti e dallo stile originale.

Dal punto di vista della sicurezza attiva, numerosi i sistemi ADAS di serie, tra cui:

highway assist;

traffic jam assist;

remote parking assist;

lane change assist;

blind spot detection;

telecamera 360 gradi;

fari matrix led intelligenti adattivi;

cyberspark lights posteriori.

Nell’abitacolo, launch edition si caratterizza per sedili, pannelli porta e volante rivestiti in pelle/tessuto tecnico total white, il tetto panorama full size con checkered flag contribuisce a rendere luminoso e particolarmente accogliente, un abitacolo in grado di ospitare comodamente quattro persone.

La plancia accoglie uno schermo centrale touch da 12,8 pollici e una strumentazione da 10,7 pollici, tramite gli aggiornamenti OTA dalla sicurezza all’infotainment, sarà possibile aggiornare ogni aspetto e contenuto tecnologico della vettura.

leggi anche Smart #1: al via le vendite in Cina del SUV elettrico

smart #1 launch edition

smart #1 launch edition - Elenco partner aderenti