Le promozioni con premi in omaggio sono diventate nel tempo una costante per tutti i principali provider che operano in Italia. Offrire a chi sottoscrive un nuovo contratto la possibilità di riscattare regali è un efficace veicolo per attirare più persone, e a dimostrarlo ci sono i numeri.

Proprio di recente, è stata Sky Italia a intraprendere questa via e a lanciare un’offerta da non lasciarsi sfuggire. Fino al prossimo 3 maggio, infatti, per tutti coloro che attivano un’offerta di rete fissa Sky WiFi dedicata ai già clienti Sky TV c’è la possibilità di ottenere un buono regalo Amazon del valore di 100 euro.

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I dettagli della nuova offerta di Sky

Si chiama “Sky WiFi Fine Aprile 26 Full Digital” ed è la nuova promozione targata Sky che vuole far passare a Sky WiFi i suoi già clienti di Sky TV. Fino al 3 maggio, procedendo con la sottoscrizione del contratto si riceve un buono Amazon di 100 euro.

Come funziona l’offerta? Se hai già un contratto con Sky TV attivo, ti viene data la possibilità di sottoscrivere Sky WiFi a 20,90 euro al mese per i primi 12 mesi. Non c’è bisogno di esercitare il diritto di recesso del contratto o di ripensamento, il passaggio avviene in automatico.

Una volta completata l’attivazione, entro i 90 giorni successivi al termine per esercitare il diritto di recesso si riceve un’email. Al suo interno, ci sono tutte le istruzioni per poter richiedere il buono Amazon da 100 euro.

Viene dato un tempo limite di 7 giorni per fare clic sul link, inserire il proprio codice fiscale e il codice cliente presente sul contratto. Se i dati sono esatti, al cliente viene confermato il diritto al premio, che viene inviato entro i 90 giorni successivi.

I dettagli della promo Sky TV + Sky WiFi

Tolti i 100 euro di Amazon in regalo, il pacchetto Sky TV + Sky WiFi è uno dei più convenienti per chi vuole godere di entrambi i servizi a costo d’occasione. Sky WiFi con connessione internet illimitata in FTTC o Fibra FTTH costa 20,90 euro al mese per un anno (e poi 29,90 euro al mese), mentre per Sky TV dipende dai pacchetti sottoscritti.

E non è finita qui perché, scegliendo il bundle, il costo di attivazione di 49 euro viene azzerato. Prima di procedere, ti consigliamo di verificare se la tua zona di residenza è coperta dalla fibra veloce. A partire dall’8 aprile, Sky WiFi ha stipulato un accordo che aggiunge FiberCop ai già compatibili Open Fiber e Fastweb.

Con la Fibra FTTH, puoi godere di una velocità di navigazione massima pari a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload. Sky promette di raggiungere anche le Aree Bianche che sono coperte dalla rete pubblica con Open Fiber.