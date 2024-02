Sigarette, aumentano i prezzi dal 2 febbraio 2024: ecco di quanto e quali marche

Aumentano i prezzi delle sigarette: a partire dal 2 febbraio 2024 i prezzi di vendita del tabacco sono stati aggiornati con la pubblicazione della Determinazione direttoriale 61962/RU dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dello scorso 31 gennaio. Non è una novità, perché il rincaro sulle sigarette era già stato annunciato nelle settimane scorse: la norma di riferimento è contenuta in legge di Bilancio 2024.

L’annuncio è stato pubblicato sul sito dell’Adm, insieme alla tabella con il prezzo finale dei pacchetti di sigarette comnpresivo dell’aumento. Nello specifico ad aumentare è l’importo fisso per unità di prodotto.

Sigarette, aumento prezzi 2 febbraio 2024

A prevedere l’aumento dei prezzi delle sigarette è la legge di Bilancio. Come anticipato, l’aumento riguarda l’importo fisso per unità di prodotto passa da 20,20 a 29,30 euro per 1.000 sigarette.

L’intervento della legge di Bilancio non riguarda solo le sigarette ma anche:

i sigari;

il tabacco da fiuto;

tabacco da mastico;

tabacco da pipa;

tabacco da inalazione;

tabacco trinciato per sigarette;

sigaretti.

Aumento prezzi sigarette: quanto costerà un pacchetto?

Dopo l’aumento dello scorso febbraio, la legge di Bilancio ha alzato nuovamente l’accisa cosiddetta «specifica» sul fumo, che in realtà, bisogna specificare, è tra le più basse d’Europa.

Sul sito della Federazione italiana tabaccai viene annunciato:

"Si comunica che i prodotti riportati nel LISTINO, già pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it), subiranno una modifica tariffaria che entrerà in vigore dal 2 febbraio 2024.

Si evidenzia che, in data odierna, limitatamente alle marche oggetto del cambio tariffa, sono inibite la vendita Cash & Carry” e le levate suppletive (straordinarie e urgenti) per le quali sia stata fatta richiesta nella medesima giornata di oggi.".

Lasciamo in allegato le tabelle dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane così da poter consultare il prezzo finale dei pacchetti o prodotti da fumo della propria marca.

Da cosa dipende il prezzo delle sigarette?

Da cosa è composto il prezzo delle sigarette? Il 10% è l’agio al rivenditore, cioè quello che prende il tabaccaio per legge, lordo. Poi vanno calcolate Iva e accise, che arrivano al 78% circa, e infine la distribuzione industriale.