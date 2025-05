Il ѕесоndо gіасіmеntо dі urаnіо ріù grаndе dеl mоndо è in questo Paese (che voleva chiudere le centrali nucleari)

Il ѕесоndо gіасіmеntо dі urаnіо ріù grаndе dеl mоndо si trova nel Paese più combattuto sull’energia nucleare. Si tratta proprio della Svezia, che ospita a Viken risorse di uranio da far invidia a (quasi) tutto il mondo. Secondo le stime aggiornate di District Metals, società canadese di esplorazione mineraria, il contenuto di uranio del sito ammonta infatti a 4,33 tonnellate. Una cifra impressionante, seconda soltanto alla miniera della diga olimpica australiana. Una valutazione che può decisamente contribuire alla nuova politica energetica del Paese, che negli ultimi anni sta tornando su suoi passi.

La Svezia, con un referendum del 1980, aveva vietato la costruzione di nuove centrali nucleari e addirittura ordinato di chiudere le centrali esistenti. Una decisione controversa per uno degli Stati pionieri dell’energia atomica, che ora si ritrova a cambiare posizione per ottimizzare le risorse sul territorio, assicurarsi l’indipendenza energetica e completare la transizione ecologica. Così, sembra avvicinarsi una nuova era per Stoccolma, da capitale fermamente contraria al nucleare a rinnovata autorità nel campo, per quanto la strada da percorrere sia ancora lunga.

Il Paese che voleva chiudere le centrali nucleari... Il potenziamento del nucleare è un percorso che richiede tempo e sforzi (non soltanto economici ma anche politici e sociali) non indifferenti. Per la Svezia risulta ancora più complesso, vista la linea dura perseguita dal governo fino a non molto tempo addietro. Basti pensare che l’ultimo freno all’energia nucleare svedese risale soltanto al 2018, quando sono state vietate anche le esplorazioni e le estrazioni di uranio. Il governo di Stoccolma ha dunque provveduto a modificare la normativa di riferimento, con cambiamenti legislativi che dovrebbero entrare in vigore a gennaio 2026 salvo imprevisti. A questo punto sarà possibile procedere con l’esplorazione e l’estrazione di uranio nel territorio nazionale, sfruttando finalmente tutte le risorse del sottosuolo. Il giacimento di Viken potrebbe rappresentare la spinta necessaria ad accelerare il processo, modificare l’economia svedese e riflettersi sull’approvvigionamento di uranio anche dall’estero. Nonostante si tratti di una risorsa abbondante nel nostro pianeta, infatti, non è possibile avere delle stime accurate sulle quantità e sulla posizione dei giacimenti più interessanti. Oltretutto, soltanto una parte dell’uranio nascosto nel sottosuolo deve effettivamente essere calcolata, corrispondente al metallo che si presta a un’estrazione conveniente e sostenibile a seconda del sito in cui si trova. Secondo le indagini geologiche locali, comunque, la Svezia dovrebbe detenere circa il 27% dell’uranio di tutta l’Europa, ponendosi così in un ruolo decisamente invidiabile. Negli ultimi tempi, infatti, la domanda di uranio è in continua crescita, incentivata dalla nuova sensibilità ambientale e dai tentativi di ridurre le emissioni di carbonio senza sacrificare l’approvvigionamento energetico. leggi anche Quali prospettive per il prezzo dell’uranio nel 2025?