Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Se posticipi la sveglia ogni 5 minuti rischi di essere stanco tutto il giorno. Lo dice la scienza

Andrea Fabbri

13 Ottobre 2025 - 05:57

Posticipare continuamente la sveglia ha effetti decisamente negativi su salute e benessere. Ecco la spiegazione scientifica

Se posticipi la sveglia ogni 5 minuti rischi di essere stanco tutto il giorno. Lo dice la scienza

Seguici su

Le nostre vite sono diventate sempre più frenetiche e stressanti. Ogni giorno abbiamo mille cose da fare e soltanto pochi fortunati riescono a dormire le 8-9 ore consigliate dagli esperti di salute.

Svegliarsi stanchi, dunque, è quasi la normalità, e il risveglio è spesso traumatico. Ma se pensiamo di renderlo più graduale e morbido posticipando la sveglia ogni 5 minuti ci sbagliamo di grosso. Il cosiddetto “snooze”, il processo di far suonare l’allarme a intervalli di tempo regolari, è tutt’altro che benefico. Anzi. Il rischio è quello di iniziare la giornata già a corto di energie.

leggi anche

Perché dormire di più permette di guadagnare di più?
Perché dormire di più permette di guadagnare di più?

Posticipare la sveglia ci rende solo più stanchi

Una importante ricerca italiana, pubblicata su Neuroscience, ha recentemente dimostrato che nei 5 minuti successivi al risveglio, la corteccia cerebrale ha una riduzione dell’attività elettrica. Non tutte le parti del nostro cervello, dunque, si riattivano nello stesso momento e questa differenza è alla base dell’intontimento che proviamo appena apriamo gli occhi.

Gli scienziati definiscono il fenomeno “inerzia del sonno” ed è assolutamente fisiologico. Usare lo snooze, però, potrebbe disturbare questa fase. I 5 minuti che guadagniamo posticipando la sveglia sono fatti di riposo di scarsa qualità che incoraggia il corpo a cominciare un nuovo ciclo di sonno senza avere il tempo necessario per completarlo.

È questo il motivo per cui molte delle persone che hanno questa cattiva abitudine convivono spesso con una sensazione di sonnolenza che si protrae per tutte le ore della mattina.

Risultati, quelli dello studio italiano, che ricalcano quelli di un’altra ricerca simile comparsi nel 2022 sull’autorevole Journal of Physiological Anthropology che sottolineavano come posticipare la sveglia abbia soltanto l’effetto di prolungare la sensazione di confusione e sonnolenza, rendendo più difficile affrontare gli impegni quotidiani.

Come svegliarsi bene con qualche piccolo trucco

Il modo migliore per abbandonare la cattiva abitudine di usare lo snooze è quello di riuscire a dormire per le consigliate 8-9 ore. Anche se non è facile, esistono alcune buone abitudini per migliorare la qualità del sonno.

Evitare di usare i dispositivi tecnologici almeno un’ora prima di andare a letto è la prima. Non bere alcolici e non mangiare cibi troppo pesanti appena prima di coricarsi è la seconda. Aiutare il corpo a rilassarsi con lo yoga o la respirazione è un’altra pratica che potrebbe aiutare l’organismo a rilassarsi.

E per non avere un risveglio traumatico, visto che lo snooze rischia soltanto di peggiorare le cose e farci sentire ancora più stanchi?

Un buon metodo è quello di compiere alcune azioni che aiutano l’attivazione del cervello. Aprire le tende e far entrare la luce solare è una buona idea, così come effettuare dei piccoli momenti fisici per stimolare la circolazione. Se siamo particolarmente coraggiosi possiamo anche a provare ad appoggiare i piedi sul pavimento freddo subito dopo aver aperto gli occhi.

leggi anche

Ecco l’età a cui siamo più intelligenti secondo la scienza
Ecco l'età a cui siamo più intelligenti secondo la scienza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Lifestyle
# Salute

Iscriviti a Money.it

FT logo

Perché i progressisti dovrebbero preoccuparsi del calo dei tassi di natalità?

Studi recenti mostrano che la mancanza di preoccupazione della sinistra per (…)

10 ottobre 2025

L’intelligenza artificiale può davvero riscrivere le regole della ricerca farmaceutica?

Tra costi crescenti e fallimenti clinici, l’IA promette di accelerare i (…)

7 ottobre 2025

Prepararsi al crash prima dell’età dell’oro dell’intelligenza artificiale

La storia delle rivoluzioni tecnologiche mostra un ciclo di bolle, (…)

3 ottobre 2025

La forza delle minoranze e la debolezza delle maggioranze: il paradosso delle democrazie

Dal caso Wimbledon a dazi e debito pubblico, come le democrazie liberali (…)

30 settembre 2025

Dal codice all’empatia: come l’IA sta cambiando il nostro modo di relazionarci

Dall’assistente virtuale al consulente personale, l’intelligenza artificiale (…)

26 settembre 2025

Il private equity cambia volto: meno élite, più retail

KKR e altri giganti del capitale privato modificano le regole per accogliere (…)

23 settembre 2025

Selezionati per te

I ricercatori scoprono che questa bevanda ha la concentrazione di microplastiche più alta

Salute

I ricercatori scoprono che questa bevanda ha la concentrazione di microplastiche più alta
L'impatto degli affitti sulla salute, secondo uno studio britannico

Salute

L’impatto degli affitti sulla salute, secondo uno studio britannico

Correlato