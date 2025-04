Se hai uno di questi orologi vintage in un cassetto puoi rivenderlo a 5.000 euro

Negli ultimi 5 anni le quotazioni degli orologi hanno raggiunto numeri da capogiro. Il vintage è tornato di moda e la qualità artigianale dello scorso secolo è stata ampiamente rivalutata. E se aggiungiamo il fatto che sul mercato sono arrivati gli appassionati dai Paesi Arabi e dall’Estremo Oriente, pronti a spendere cifre incredibili, si intuisce come i vecchi orologi, al pari delle banconote da collezione, possano essere considerati oggi come un vero e proprio bene rifugio.

Scopriamo alcuni dei modelli vintage che potremmo avere nel cassetto e che potrebbero farci guadagnare fino a 5.000 euro.

Impossibile non parlare di orologi di alta qualità senza citare Omega . In questo caso, il modello che ci interessa è l’ Omega Speedmaster Professional con numero di referenza 145.022.

Bulova fu una delle prime aziende a puntare su questa nuova tecnologia e nel 1960 lanciò l’Accutron sul mercato con varianti in acciaio e oro. Un orologio in passato molto comune, che oggi è diventato un pezzo da collezione da 2.000 euro .

Sembra incredibile ma questo vecchio Rolex vale 5.000 euro

Per molti i Rolex sono orologi mitologici introvabili che costano quanto una casa o un’auto di lusso.

In realtà non è sempre così. Esistono alcuni modelli come il Rolex Datejust abbastanza semplici da reperire.

Non è impossibile, quindi, ritrovarsi fra le mani un Datejust con referenze a 4 cifre come il 1601 o il 1603.

Se nel corso della nostra vita ne abbiamo acquistato uno c’è una ottima notizia: oggi potremmo rivenderlo a più di 5.000 euro e le quotazioni sono in crescita continua.