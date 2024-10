Scuole chiuse per maltempo domani, ecco dove

Un fine settimana di maltempo intenso in tutta Italia che sta creando non pochi disagi sull’intero territorio e non è destinato a smettere a breve, tanto da comportare la chiusura delle scuole nei Comuni maggiormente colpiti dalle condizioni atmosferiche. Come si può immaginare, la maggior parte delle chiusure è stata applicata in Emilia-Romagna, duramente provata e interessata da un’allerta meteo, vista la situazione di emergenza. Tra le Regioni maggiormente colpite troviamo anche la Calabria, la Sicilia e la Toscana, che stanno facendo i conti con piogge abbondanti e allagamenti. Ma vediamo nel dettaglio dove resteranno chiuse le scuole domani, lunedì 21 ottobre 2024.

Come premesso, buona parte dei Comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole per maltempo si trova in Emilia-Romagna, dove Vigili del Fuoco e Protezione civile stanno lavorando incessantemente per mettere al sicuro i cittadini e contenere i danni. La chiusura delle scuole dipende quindi da ragioni di sicurezza, tra strade impraticabili e zone che necessitano di sopralluoghi approfonditi.

Bologna e provincia

A Bologna resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, a causa dell’inondazione che ha causato danni ingenti e ancora non perfettamente misurabili. Scuole chiuse anche a Loiano, Monghidoro e Ozzano dell’Emilia.

Budrio (BO)

Chiuse le scuole di ogni ordine e grado a Burio.

Pianoro (BO)

Scuole chiuse a Pianoro, interessato da un’allerta rossa. Proprio nella giornata di oggi, inoltre, nel Comune ha perso la vita un ragazzo di vent’anni, mentre si trovava in auto con il fratello, a causa dell’alluvione.

San Lazzaro (BO)

A San Lazzaro di Savena le lezioni sono sospese soltanto nelle scuole secondarie di secondo grado per contenere gli spostamenti sulle reti provinciali, che risultano difficoltosi, mentre restano aperte le altre scuole, vista l’accertata sicurezza degli istituti.

Modena e provincia

A Modena riaprono le scuole, fatta eccezione per quelle nei pressi dei fiumi. A Rovereto sul Secchia, Bastiglia e Bomporto, invece, resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado.

Calabria

L’allerta arancione sul territorio calabrese causata dal maltempo è passata al livello giallo, quindi la situazione inizia a rientrare in parametri di sicurezza accettabile. Nonostante ciò, alcuni Comuni hanno disposto la sospensione delle attività scolastiche per consentire lo svolgimento dei sopralluoghi necessari a determinare i danni provocati dalle precipitazioni.

Catanzaro

Scuole chiuse a Catanzaro di ogni ordine e grado, inclusi servizi educativi, ludoteche e impianti sportivi.

Ardore (RC)

Ad Ardore le scuole resteranno chiuse più che altro in via precauzionale, evitando che gli studenti si trovino in condizioni di difficoltà in caso di disturbi della viabilità.

Bovalino (RC)

Scuole di ogni ordine e grado chiuse a Bovalino per via delle criticità della rete idrica e fognaria, che deve essere sottoposta a verifiche approfondite per misurare i danni causati dal maltempo.

Locri (RC)

A Locri le scuole di ogni ordine e grado restano chiuse lunedì 21 ottobre principalmente per ragioni di viabilità, tenendo conto anche dei danni subiti dagli impianti semaforici e del possibile peggioramento dovuto alle condizioni meteorologiche avverse.

Sellia Marina (CZ)

Restano chiuse anche le scuole di Sellia Marina, al fine di verificare i danni provocati dalle precipitazioni.

Articolo in aggiornamento.

