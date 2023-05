Scuole chiuse lunedì 22 maggio, non solo in Emilia-Romagna: l’elenco dei Comuni colpiti dal maltempo

Si fa più lunga la lista delle strutture scolastiche che hanno scelto di restare chiuse nella giornata di domani, lunedì 22 maggio 2023. La motivazione, anche al di fuori dell’Emilia-Romagna, è quella del “maltempo”. Anche se le piogge hanno iniziato ad abbandonare i territori maggiormente colpiti negli ultimi giorni, su altre Regioni italiane è prevista allerta meteo e dopo i fatti dell’Emilia-Romagna i Comuni più arrischio hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado.

La sicurezza in questi casi è essenziale e saranno soltanto le indicazioni metereologiche da parte del dipartimento della Protezione civile per la giornata di martedì 23 maggio 2023 a decretare la riapertura delle strutture scolastiche. L’Emilia-Romagna, Regione più colpita dal maltempo estremo - ovvero dalla somma di fenomeni, come l’effetto Stau, resi estremi dal cambiamento climatico causato dall’essere umano - ha deciso di tenere chiuse la maggior parte delle scuole, come per esempio nel Comune di Ravenna.

La lista delle scuole che resteranno chiuse nella giornata di lunedì 22 maggio è ancora in fase di aggiornamento e dipenderà dall’avanzata delle perturbazioni sul territorio e dal modo in cui colpirà le strutture.

Scuole chiuse per rischio maltempo estremo: la decisione in Emilia-Romagna e non solo

In Emilia-Romagna, la Regione più colpita dal cosiddetto “maltempo”, le scuole resteranno chiuse. Lunedì 22 maggio 2023, anche se il tempo inizia migliorare, le strutture scolastiche resteranno chiuse per motivi di sicurezza. Ad annunciarlo è stato il Comune in una nota nella quale scrive che, se pur completata la ricognizione sugli edifici, considerati tutti sicuri, l’attività didattica viene sospesa per la giornata di lunedì 22 maggio. Il motivo, oltre alla sicurezza e la prevenzione, sembra essere la necessaria riorganizzazione per la ripresa delle attività.

La nota continua spiegando che:

Ora è comprensibilmente necessaria una approfondita e capillare verifica organizzativa, per disporre la ripresa di tutte le attività complementari e connesse alla didattica.

Nella giornata di lunedì 22 maggio si conosceranno anche le disposizioni per la giornata di martedì 23. La decisione verrà presa dall’amministrazione comunale, con il supporto regionale e degli organi di monitoraggio e controllo dello Stato.

leggi anche Alluvione Emilia-Romagna, perché è colpa dei mancati investimenti dello Stato

Le Regioni dove le scuole resteranno chiuse lunedì 22 maggio 2023: elenco in aggiornamento

L’Emilia-Romagna non è l’unica regione che limiterà l’accesso alle strutture scolastiche per motivi di sicurezza e monitoraggio prima della ripresa delle attività regolari. Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse in particolare a Faenza e nei comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo. Comuni nei quali non si svolgeranno neanche attività quali mercati, attività sportive, culturali e sociali ed altri eventi pubblici.

Chiuse le scuole anche di Reggio Calabria per alla meteo di livello arancione e rosso. Nella Regione, in giornata, è stata disposta un’ordinanza per la chiusura delle scuole cittadine e private di ogni ordine e grado. Le strutture scolastiche resteranno aperte, grazie alla presenza del personale ausiliario, solo per garantire sopralluoghi tecnici per le attività di verifica delle condizioni di sicurezza degli stessi edifici.

L’elenco dei comuni nei quali le scuole di ogni ordine grado resteranno chiuse è in continuo aggiornamento.