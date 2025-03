Scuole chiuse ad aprile, ecco quando. Il calendario completo

Come investire in borsa?

Gli studenti potranno tirare un sospiro di sollievo grazie alle festività. Il mese di aprile 2025 sarà caratterizzato da diverse chiusure scolastiche in tutta Italia, grazie alle vacanze di Pasqua e dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio.

Un periodo di vacanza che sarà utile non solo per recuperare le energie, ma anche per portarsi avanti con il programma e lo studio, soprattutto per i maturandi. Il periodo di chiusura potrà variare a seconda della Regione e, in alcuni casi, anche dell’istituto scolastico.

Mentre le vacanze pasquali sono uniformi nella maggior parte delle regioni, le giornate di chiusura legate ai ponti festivi possono differire significativamente. Per questo motivo, è fondamentale conoscere il calendario dettagliato delle chiusure scolastiche per organizzare al meglio il proprio tempo libero e le eventuali vacanze in famiglia. Ecco quando chiuderanno le scuole, Regione per Regione.

Le vacanze di Pasqua rappresentano una pausa attesa dagli studenti e dal personale scolastico. Nel 2025, la Pasqua cade il 20 aprile, e di conseguenza le scuole resteranno chiuse per alcuni giorni intorno a questa data. La maggior parte delle regioni italiane ha stabilito la chiusura delle scuole dal 17 al 22 aprile 2025, permettendo agli studenti di godere di un periodo di riposo di sei giorni consecutivi. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni: Liguria, Valle d’Aosta e Veneto chiuderanno le vacanze pasquali terminano il 21 aprile , giorno di Pasquetta, con il ritorno in aula previsto per il 22 aprile.

chiuderanno le vacanze pasquali terminano il , giorno di Pasquetta, con il ritorno in aula previsto per il 22 aprile. Provincia autonoma di Trento, qui gli studenti avranno un periodo di pausa più lungo, fino al 26 aprile 2025.

Ponti del 25 aprile e del 1° maggio: chiusure e variazioni regionali Oltre alle vacanze pasquali, il mese di aprile 2025 offre ulteriori opportunità di pausa grazie ai ponti legati alla **Festa della Liberazione (25 aprile)** e alla **Festa dei Lavoratori (1° maggio)**. Vediamo nel dettaglio quali regioni hanno previsto la chiusura delle scuole in queste occasioni.

Ponte del 25 aprile 2025 Quest’anno il 25 aprile cade di venerdì, offrendo la possibilità di un lungo weekend fino a domenica 27 aprile. Alcune regioni hanno già deliberato la chiusura delle scuole per il ponte, garantendo agli studenti tre giorni consecutivi di pausa. Le regioni interessate sono: Basilicata;

Abruzzo;

Calabria;

Campania;

Friuli Venezia Giulia;

Marche;

Molise;

Umbria;

Valle d’Aosta;

Veneto;

