Scuole chiuse 16 maggio 2023, l’elenco dei comuni a rischio maltempo

In numerosi comuni italiani le scuole resteranno chiuse domani a causa del rischio maltempo. Diverse Regioni hanno già emanato allerte meteo a causa delle forti precipitazioni che colpiranno tutto il territorio nazionale per questa settimana, probabilmente anche arrivando a veri e propri nubifragi in alcune aree. Di conseguenza in Emilia-Romagna e a Palermo è stata emanata l’allerta rossa, tanto che nel capoluogo siciliano le scuole sono rimaste chiuse anche per la giornata di oggi. Allerta arancione per la Campania e gialla per la Toscana, dove per il momento le scuole dovrebbero rimanere aperte.

L’Arpae e la Protezione civile hanno disposto un’allerta meteo rossa per la giornata di domani, 16 maggio 2023, in gran parte dell’Emilia-Romagna. In particolare, la Città metropolitana di Bologna ha annunciato che in tutti i comuni verranno sospese le attività didattiche per ogni grado scolastico: nidi, materne, elementari e superiori. Buona parte dei comuni bolognesi sta valutando anche la chiusura per il 17 maggio, che per il momento non è stata ancora comunicata. Anche a Ravenna rimarranno chiuse tutte le scuole e i servizi educativi per il 16 maggio, oltre a “i centri di formazione professionale, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio-occupazionali" ci informa il sindaco De Pascale.

Ecco, quindi, l’elenco dei comuni in cui le scuole dell’Emilia-Romagna rimarranno chiuse domani:

Alfonsine;

Alto Reno;

Terme;

Anzola dell’Emilia;

Argelato;

Baricella;

Bentivoglio;

Bologna;

Borgo Tossignano;

Budrio;

Calderara di Reno;

Camugnano;

Casalecchio di Reno;

Casalfiumanese;

Castel d’Aiano;

Castel del Rio;

Castel di Casio;

Castel Guelfo di Bologna;

Castel Maggiore;

Castel San Pietro Terme;

Castello d’Argile;

Castenaso;

Castiglione dei Pepoli;

Castrocaro;

Conselice;

Crevalcore;

Dozza;

Fontanelice;

Forlimpopoli;

Gaggio Montano;

Galliera;

Granarolo dell’Emilia;

Grizzana Morandi;

Imola;

Lizzano in Belvedere;

Loiano;

Malalbergo;

Marzabotto;

Medicina;

Minerbio;

Molinella;

Monghidoro;

Monte San Pietro;

Monterenzio;

Monzuno;

Mordano;

Ozzano dell’Emilia;

Pianoro;

Pieve di Cento;

Sala Bolognese;

San Benedetto V. di S.;

San Giorgio di Piano;

San Giovanni in Persiceto;

San Lazzaro di Savena;

San Pietro in Casale;

Sant’Agata Bolognese;

Sant’Agata sul Santerno;

Sasso Marconi;

Terre del Sole;

Valsamoggia;

Vergato.

Per gli altri comuni non presenti nell’elenco si attendono ancora comunicazioni ufficiali dalle fonti istituzionali.

Campania

La Protezione Civile campana ha emanato un’allerta meteo arancione valida dalle 21 di oggi, lunedì 15 maggio, fino alle 21 di domani. Tutta la zona costiera e le isole saranno infatti colpite da temporali e forti venti, perciò in via precauzionale diversi comuni hanno già disposto la chiusura delle scuole per il 16 maggio. Di seguito l’elenco, in attesa di conoscere la decisione del Comune di Napoli:

Mugnano;

Cardito;

Barano d’Ischia;

Monte di Procida;

Meta di Sorrento;

Piano di Sorrento;

Massa Lubrense;

Quarto;

Arzano;

Sant’Antimo.

Sicilia

Come anticipato, la Protezione Civile siciliana ha emanato già ieri l’allerta meteo rossa, pertanto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha provveduto a comunicare con un’ordinanza la chiusura per tutte le scuole a partire dalla giornata di oggi. Anche in questo caso, l’obbiettivo è limitare il più possibile gli spostamenti, soprattutto in prossimità dei corsi d’acqua. Ecco i comuni della Sicilia in cui le scuole resteranno chiuse il 16 maggio:

Palermo;

Sciacca;

Castelvetrano;

Campobello di Mazara;

Partanna;

Mazara del Vallo;

Marsala;

Porto Empedocle;

Valderice;

Carini;

Montallegro;

Balestrate;

Trappeto;

Alcamo;

Bivona;

Canicattì;

Petrosino;

Partinico;

Terrasini;

Montelepre;

Borgetto.

Scuole chiuse per le elezioni amministrative

Oltre al rischio maltempo, domani rimarranno chiuse anche tutte le scuole adibite a seggio elettorale per le elezioni amministrative. Queste ultime sono infatti terminate oggi alle 15, ma la chiusura di domani è necessaria per lo spoglio delle schede e la sistemazione dei seggi. Questo vale per tutti i comuni interessati dalle elezioni, con esclusione di Sicilia e Sardegna. Nelle Isole, infatti, le scuole adibite a seggio resteranno chiuse dal 27 al 30 maggio. Nel resto dei comuni interessati, dunque, la riapertura è prevista per mercoledì 17 maggio, salvo che in concomitanza arrivi anche la chiusura per maltempo.