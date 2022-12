Scuola: più giorni di vacanza nel 2023 tra ponti e festività

Scuola ricca di festività e ponti nel 2023 che fanno crescere i giorni di vacanza per alunni e insegnanti.

Che il 2023 alle porte sarà un anno ricco di ponti e occasioni per assentarsi dal lavoro ormai lo sappiamo - basti pensare che prendendo 5 giorni di ferie se ne potranno ottenere 36 di vacanza - e come vedremo lo stesso discorso riguarda le scuole e l’interruzione dell’attività didattica per ogni ordine e grado di istruzione.

Ovviamente ogni istituto scolastico segue il calendario previsto, specie per le festività, anche a livello regionale sebbene molto resti alla decisione delle singole scuole nel rispetto del limite minimo di giorni di lezione secondo la normativa vigente.

Una delle prime pause grazie a un ponte per la scuola nel 2023 arriva proprio il 6 gennaio con l’Epifania che cade di venerdì. Vediamolo nel dettaglio.

Scuola, giorni di vacanza 2023: primo ponte all’Epifania, ma non per tutti

Il primo ponte che garantisce qualche giorno di vacanza in più nel 2023 a scuola è quello del 6 gennaio, dell’Epifania dunque, anche se non per tutti.

Partiamo con il dire infatti che anche se il 2023 garantisce ponti e festività di gran lunga maggiori rispetto al 2022, nella scuola molto dipende dai calendari regionali e dalle deliberazioni delle singole scuole.

In alcune regioni, infatti, alunni e insegnanti rientreranno dalle vacanze di Natale già il 7 gennaio, in altre il lunedì 9. Ricordiamo che non tutte le scuole seguono la settimana corta dal lunedì e venerdì e che in molti istituti sono previste lezioni anche il sabato.

Più nel dettaglio si rientrerà a scuola il 7 gennaio 2023 nelle seguenti regioni e province:

provincia autonoma di Trento;

provincia autonoma di Bolzano;

Campania;

Emilia Romagna;

Lazio;

Lombardia;

Sardegna;

Toscana.

Sempre da calendario regionale il primo ponte del 2023 sarà quello del 6 gennaio nelle seguenti regioni:

Abruzzo;

Basilicata;

Calabria;

Friuli Venezia Giulia;

Liguria;

Marche;

Molise;

Piemonte;

Puglia;

Sicilia;

Umbria;

Valle D’Aosta;

Veneto.

leggi anche Calendario festività e ponti 2023: tutte le date da segnare in rosso

Scuola, più giorni di vacanza nel 2023: ponti e festività

Dopo il ponte dell’Epifania, la successiva festività in alcune scuole nel 2023 con dei giorni di vacanza, sarà quella di Carnevale. Il 21 febbraio 2023 è martedì grasso e pertanto alcune scuole si fermeranno il 20 e il 21 e più precisamente nelle seguenti regioni:

Abruzzo;

Basilicata;

Campania;

Friuli Venezia Giulia (anche il 22 febbraio);

Lombardia (24 e 25 febbraio per il rito ambrosiano);

Molise solo il 22 febbraio;

Piemonte;

Sardegna solo il 21 febbraio;

Valle d’Aosta (anche il 22 febbraio);

Veneto (anche il 22 febbraio);

provincia di Bolzano dal 18 al 25 febbraio;

provincia di Trento.

Mentre le vacanze di Pasqua sono previste dal 6 all’11 aprile 2023, per quanto riguarda il successivo ponte questo riguarderà la Festa della Liberazione del 25 aprile.

Il 25 aprile nel 2023 cade di martedì quindi molte scuole si fermeranno anche il lunedì 24 aprile e sarà un lungo ponte laddove molte prevedono la settimana corta senza lezioni il sabato.

Secondo i calendari scolastici regionali il ponte è previsto nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

Lo stesso discorso vale per il 1° maggio che cade nel 2023 di lunedì il che garantisce dai 2 ai 3 giorni di ponte con il weekend lungo.

La Festa della Repubblica del 2 giugno nel 2023 cade di venerdì pertanto molte scuole si fermeranno anche sabato 3 giugno.

Più nel dettaglio il ponte riguarda le seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia, Umbria e Veneto.

Per quanto riguarda le altre festività del 2023 dalla Festa di Ognissanti il 1° novembre che cade di mercoledì e l’Immacolata dell’8 dicembre che cade di venerdì, il che garantirebbe un ponte ulteriore, molto dipenderà dalle deliberazioni regionali e delle singole scuole per il prossimo anno scolastico 2023/2024.

leggi anche Vacanze last minute: come risparmiare