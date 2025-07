Questa è la città medievale più grande d’Europa, con i suoi 3 km di mura e 11 ettari di storia

Il medioevo è stato un periodo dai due volti per la storia umana. Da un lato abbiamo momenti bui come le epidemie, il fanatismo religioso, le crociate e l’oscurantismo culturale. Dall’altro ci sono le incredibili testimonianze, sopratutto architettoniche, dell’ingegno e della capacità umana.

Se vogliamo ammirare una delle migliori abbiamo una tappa obbligata per le prossime vacanze: la città di Carcassonne, nella zona sud della Francia. Ovvero la città medievale più grande d’Europa.

Carcassonne è la città simbolo del medioevo Carcassonne è una delle meraviglie architettoniche meglio conservate di tutto il Vecchio Continente. Una città medievale circondata da 3 chilometri di mura che si estende su un territorio vasto 11 ettari. Per chi ama questo particolare periodo storico è una meta obbligata. Le 52 torri distribuite su due mura concentriche e le geniali strutture difensive ne fanno un unicum a livello mondiale. Non per niente la città fa parte da molti anni dei Patrimoni UNESCO.

Le attrazioni principali di Carcassonne Se le mura della città meritano di per sé una giornata di visita, l’interno di Carcassonne non è da meno. Dalle parti della cittadella è tutto da esplorare il Castello dei Conti, opera risalente al dodicesimo secolo che conserva ben 9 torri difensive e che ospita un museo dedicato ai manufatti medievali. Per chi ama l’architettura sacra, invece, la tappa obbligata è la Basilica di Saint-Nazaire, considerata, a ragione, una delle chiese più belle della regione in cui ammirare gli stili romanico e gotico. Se, invece, vogliamo capire come Carcassonne si è evoluta nel corso della storia, dobbiamo visitare la Bastide Saint-Louis. Stiamo parlando del quartiere “moderno” della città, celebre per i suoi palazzi, i negozi di alta moda e i ristoranti in cui assaggiare le prelibatezze della cucina locale. All’interno del quartiere spicca la meravigliosa Place Carnot, la piazza principale che ospita molti caffè tradizionali e una splendida fontana dedicata al Dio Nettuno. L’ultima fermata di un viaggio a Carcassonne non può che essere la Maison de la Laine et du Drap. Un centro che ripercorre tutte le principali tappe della storia della lavorazione della lana locale, una delle eccellenze che hanno reso la città famosa nel mondo.