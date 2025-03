Scoperta una pericolosissima truffa PayPal per rubare soldi e dati personali. Ecco come difendersi

Come investire in borsa?

Negli ultimi anni tutti noi abbiamo imparato a fare acquisti online. E non soltanto utilizzando bonifici e carte di credito, ma anche sfruttando le potenzialità dei nuovi portafogli digitali e di servizi come PayPal. Purtroppo, però, questi ultimi sono gli obiettivi principali di cybercriminali che prendono di mira i nostri soldi e i nostri dati personali.

L’ultimo attacco rilevato riguarda proprio PayPal ed è uno dei più pericolosi mai registrati.

leggi anche Offrono Giga e rubano i dati personali. Attenzione a questa truffa online molto pericolosa

Come funziona la nuova truffa PayPal La truffa PayPal denunciata negli ultimi mesi da migliaia di utenti inizia con una semplice mail che sembra autentica e inviata direttamente dai gestori del servizio. Un messaggio in cui si avvisa l’utente che al suo account è stato aggiunto un nuovo indirizzo di spedizione e che è stato appena effettuato un acquisto estremamente costoso (nuovi computer, smartphone appena usciti, ecc…). Al testo del messaggio viene allegato un numero di telefono da contattare per confermare se l’acquisto è stato autorizzato o meno. Ovviamente, telefonando non si parla con nessun centro di assistenza ufficiale, bensì con i truffatori che ci chiederanno urgentemente i nostri dati personali per proteggere l’account ed evitare che l’inconveniente si ripeta. Viene inoltre richiesto di scaricare un software di protezione da un sito esterno. Se l’ignaro utente installa il programma e concede le autorizzazioni per accedere, la truffa è completa. Gli hacker prenderanno il pieno controllo del computer e avranno pieno accesso all’account PayPal, ai dati dei conti bancari e alle password salvate.

Perché questa truffa è più pericolosa delle altre A rendere questa truffa estremamente pericolosa e più temibile delle altre è la credibilità dei messaggi che vengono inviati. La mail di inizio truffa proviene infatti dall’indirizzo service@paypal.com, lo stesso che usa PayPal per inviare le notifiche ufficiali. Con questo metodo i criminali informatici riescono ad aggirare i sistemi di protezione della piattaforma e a raggiungere facilmente le ignare vittime. A maggior ragione da quando è stata inserita la funzionalità “indirizzo regalo” che permette di spedire in località diverse senza dover modificare il proprio profilo. Un’opzione pensata per rendere la vita più comoda agli utenti ma subito sfruttata dagli hacker per inviare le suddette mail truffa, del tutto simili a quelle ufficiali.