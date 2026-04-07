C’è chi costruisce aziende e chi costruisce interi mercati. Adriano Goldschmied appartiene alla seconda categoria. Scomparso all’età di 82 anni all’ospedale di Castelfranco Veneto, al termine di una lunga malattia, l’imprenditore veneto è stato molto più di un designer o di un fondatore di brand: è stato l’uomo che ha convinto il mondo che un paio di jeans potesse valere quanto un abito sartoriale.

L’industria lo ricordava universalmente come il “padrino del denim”, un’etichetta che racchiude decenni di intuizioni commerciali, rivoluzioni estetiche e battaglie pionieristiche per la sostenibilità.

Fino agli ultimi mesi aveva vissuto ad Asolo, continuando a lavorare. Lascia la moglie Michela e le figlie Glenda e Marta, già attiva nel mondo della moda con una propria linea.

Chi era Adriano Goldschmied: il creatore del premium denim italiano

Nato a Ivrea il 29 novembre 1943 da una famiglia di origini ebraiche triestine (e chiamato Adriano in omaggio a Olivetti, figura cara al padre) Goldschmied non aveva una formazione accademica nel design. Aveva però qualcosa di più raro: la capacità di leggere la società prima che questa si accorgesse di sé stessa. Il suo amore per la tela blu nacque nell’immediato dopoguerra, guardando le uniformi dei soldati americani, che ricordava con l’espressione “il vestito degli eroi”.

Negli anni Settanta aprì il King’s Shop a Cortina d’Ampezzo, scoprendo che esisteva una clientela disposta a spendere cifre significative per un jeans percepito come esclusivo. Nel 1974 fondò Daily Blue, comprando stoffe inusuali da sarti locali e declinandole in silhouette nuove e palette cromatiche atipiche. Senza ancora avere un nome per questo approccio, aveva appena inventato il premium denim: il segmento che oggi muove miliardi nel mercato globale dell’abbigliamento.

La grandezza di Goldschmied si misura anche attraverso i talenti che ha saputo attrarre e coltivare. Nel 1981 fondò il Genius Group, un collettivo creativo con base nel Veneto che divenne qualcosa di simile a un’accademia informale della moda italiana.

La visione pioneristica che ha dato vita a Diesel, Replay (e non solo)

Fu in questo contesto che un giovane Renzo Rosso trovò le condizioni ideali per far nascere Diesel, e Claudio Buziol per sviluppare Replay.

Il patron di OTB, commentando la scomparsa sui social, ha scritto: “Ciao al mio primo capo e mentore, rip”. Un addio asciutto, ma con un significato profondo.

Il portfolio di Goldschmied da fondatore e co-fondatore include anche Agolde (1993), AG Adriano Goldschmied, nato nel 2000 a Los Angeles, e la storica collaborazione con Gap 1969. Il suo metodo era controcorrente rispetto a ogni logica di consolidamento: raggiunto il successo con un progetto, preferiva cedere le quote e ricominciare da capo, fedele all’idea che l’innovazione non potesse sopravvivere alla routine. Era inoltre celebre per la sua disponibilità verso giovani designer e studenti.

Il capitolo forse più profetico della sua carriera riguarda però l’impatto ambientale del settore. Già tra gli anni Ottanta e Novanta, quando il tema della sostenibilità era quasi assente dal dibattito industriale, Goldschmied aveva capito che i processi chimici legati alla produzione dei jeans avrebbero prima o poi messo l’industria in difficoltà. Promosse l’uso di fibre alternative come il Tencel e collaborò con marchi e produttori, tra cui Chloé e OVS, per sviluppare soluzioni di denim circolare.

Per anni si definì “una voce nel deserto”. Oggi, quella voce è diventata il paradigma regolatorio di un’intera filiera. La sua ultima sfida era il jeans a impatto zero totale, progetto al quale aveva lavorato fino alla fine. Il 14 aprile, la fiera di settore di Amsterdam avrebbe dovuto ospitare una sua sfilata di capi inediti per Pioneer Denim: sarà inevitabilmente un tributo postumo a chi amava ripetere che l’obiettivo del buon imprenditore non è solo fare profitto, ma far sorridere le persone davanti a uno specchio.