Sciopero treni 23 e 24 marzo, gli orari dello stop e fasce di garanzia

Questo fine settimana del 23 e 24 marzo ci sarà uno sciopero nazionale del personale ferroviario che potrebbe causare non pochi disagi nelle stazioni e nei confronti di chi dovrà viaggiare. Lo sciopero è stato indetto da alcune sigle sindacali autonome (CUB Trasporti, SGB e USB) ed ad aderire sarà il personale del Gruppo FS Italiane. Ma disservizi e disagi potranno esserci anche per i treni Italo e Trenord.

Le aziende di trasporti hanno fatto sapere che lo sciopero impatterà significativamente sul servizio, ma sono comunque assicurate alcune corse a livello nazionale e regionale. Lo sciopero, a carattere nazionale, interesserà tutto il personale, sia quello di bordo che di macchina. Trenitalia prevede cancellazioni totali e parziali di tutti i vettori, quindi Frecce, Intercity e Regionali.

Ma a fermarsi saranno anche i dipendenti di Trentino trasporti, Sad e Trenord. Sarà uno sciopero di 24 ore che inizierà alle ore 21 di sabato 23 marzo per concludersi alle ore 21 di domenica 24 marzo. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione, fanno sapere da Trenitalia. Vediamo quali saranno le fasce di garanzia garantite e come scoprire se il nostro treno partirà o meno.

Sciopero treni 23 e 24 marzo: le fasce garantite

Trenitalia ha annunciato che tutti treni potranno subire cancellazioni o variazioni di orario per colpa dello sciopero nazionale. Uno sciopero che interesserà tutto il personale, sia quello dell’alta velocità, che degli intercity o le linee regionali.

Oltre al personale del gruppo FS, a incrociare le braccia sarà anche il personale di Busitalia Sita Nord, Trentino trasporti, Sad e Trenord.

Per la società Busitalia Sita Nord, i seguenti servizi potranno subire variazioni:

i treni regionali delle relazioni Terni - Rieti - L’Aquila e Perugia S.Anna - Perugia Ponte S.Giovanni - Città di Castello;

gli autoservizi sostitutivi programmati in orario delle relazioni Foligno - Terni, Terni - Orvieto, Terontola - Perugia, Chiusi - Orte, Orte - Terni, Terni - Todi - Perugia Ponte S.Giovanni - Perugia S. Anna, Città di Castello - Sansepolcro;

i servizi Link dell’Umbria;

i servizi Umbria Airlink;

i servizi FrecciaLink della relazione Firenze SMN - Perugia - Assisi - Assisi P.zza Unità d’Italia.

Il personale di SAD e Trentino Trasporti sciopererà nei seguenti orari:

SAD: dalle ore 21:00 del 23 marzo alle ore 21:00 del 24 marzo 2024;

Trentino Trasporti: dalle ore 00:00 alle ore 23:59 del 24 marzo 2024.

I treni di SAD delle linee Bolzano-Trento, Bolzano-Merano, Merano-Malles, Brennero-Bolzano-Merano e Bolzano-Fortezza-San Candido possono subire variazioni. I treni di Trentino Trasporti della linea Trento – Bassano del Grappa possono subire variazioni.

Nelle giornate di sciopero, per legge, Trenitalia garantisce comunque alcune corse nazionali che non possono saltare. I treni nazionali garantiti sono elencati sul sito dell’azienda. Stesso discorso per i treni regionali. Di solito ci sono corse garantite nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, ovvero dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 nei giorni feriali. Il problema però è che lo sciopero ricadrà in un giorno festivo, motivo per cui le fasce di garanzia non valgono. Sul sito di Trenitalia sono elencati comunque i treni regionali che circoleranno.

Lo sciopero potrà interessare anche il personale di Italo con l’azienda privata di trasporti che ha annunciato che agirà allo stesso modo di Trenitalia. Non ci saranno fasce di garanzia, ma ci saranno treni che circoleranno comunque. La lista la si trova sul sito del vettore.

Il consiglio delle società di trasporti è di informarsi in anticipo se il proprio treno subirà cancellazioni o ritardi. Le informazioni si possono trovare sul sito di Trenitalia alla sezione Infomobilità, app o chiamando il numero verde gratuito 800 89 20 21. Informazioni ci saranno anche nelle biglietterie in stazione presso il personale di assistenza clienti.

In caso di cancellazione o ritardi, i viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto di ciascun vettore, consultabili sul sito delle singole imprese Ferroviarie.