Sciopero trasporti Roma lunedì 18 settembre: orari e mezzi pubblici coinvolti

Lunedì 18 settembre si preannuncia molto complicato per chi si sposterà in città con i mezzi pubblici, che siano autobus o metropolitane. Alcune single sindacali come Faisa Confail e Cobas Lavoro Privato hanno infatti confermato uno sciopero nazionale di 24 ore come era stato preannunciato già alcune settimane fa.

Non c’è dubbio che le maggiori criticità si registreranno a Roma, tra l’altro in questo periodo piena di turisti. Il personale addetto incrocerà le braccia per tutta la giornata ma, come spesso accade in questi casi, saranno garantite delle fasce orarie dove i mezzi pubblici funzioneranno. Vediamo perché protestano i lavoratori, quali sono gli orari di sciopero e le fasce garantite.

Sciopero trasporti lunedì 18 settembre: le motivazioni

I sindacati Faisa Confail e Cobas Lavoro Privato hanno indetto uno sciopero nazionale che vedrà protagonista anche la città di Roma. Al momento nella capitale la percentuale di lavoratori che ha già annunciato che aderirà allo stop è di circa il 30% per i mezzi di superficie Atac e il 10% per le metropolitane. Tra le principali motivazioni che hanno portato i lavoratori iscritti alla Faisa Confail a fermarsi troviamo l’aumento del costo della vita e la conseguente perdita di potere d’acquisto con gli attuali stipendi, sicurezza sul lavoro, le condizioni di lavoro delle donne e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione.

I lavoratori iscritti alla Cobas incroceranno le braccia per chiedere un aumento salariale di 300 euro, la riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 39 a 35 ore a parità di salario, adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e blocco privatizzazioni.

Orari, mezzi e fasce garantite

Lo sciopero di lunedì 18 settembre a Roma sarà in vigore dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Ad essere interessati saranno la rete Atac e i bus della Roma Tpl. In Regione, nelle stesse ore a rischio anche le linee Cotral. Così come previsto dalla legge saranno garantite alcune fasce nel corso della giornata dove i mezzi funzioneranno. Queste saranno al mattino da inizio servizio fino alle 8.30 e poi nel pomeriggio dalle 17 alle 20. Vediamo le ripercussioni sui trasporti. A partire dalla notte di domenica non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne che iniziano per N. Sarà invece garantito il servizio delle corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

Per la giornata di lunedì tutto normale da orario di inizio attività fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio non sarà garantito il trasporto sia bus che metro. Nella notte tra lunedì e martedì sarà garantito il servizio delle linee bus notturne che iniziano per N. Non garantite invece le linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e quelle delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

Le stazioni metro resteranno regolarmente aperte nel corso degli orari di sciopero ma non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale così come quello offerto dalle biglietterie.

Disagi anche a Milano

Anche a Milano si prevedono disagi per lo sciopero di lunedì indetto da Faisa Confail e Cobas Lavoro Privato. Nel capoluogo lombardo lo sciopero dovrebbe avere conseguenze dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 in poi. Dal mattino fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18 sarà garantito il servizio regolarmente. Giornata che si preannuncia difficoltosa in Lombardia anche per lo sciopero del personale della compagnia di bus Autoguidovie. In questo caso l’agitazione è stata organizzata soltanto dalla sigla Osr Faisa-Cisal.