Sciopero Milano del 16 dicembre, a rischio tutti i mezzi pubblici: quali e orari

Sarà un venerdì di caos e disagi quello che ci attenderà domani 16 dicembre a causa dello sciopero generale indetto dalle single sindacali Cgil e Uil per protestare contro la manovra finanziaria approvata dal governo Meloni che è stata giudicata «socialmente iniqua». Dopo le manifestazioni iniziate in Calabria il 12 dicembre domani arriva lo sciopero generale di 24 ore dei settori pubblici e privati. Ad essere interessati dalla protesta sarà anche il settore del trasporto pubblico che in diverse zone d’Italia potrebbe subire grossi disagi.

Una delle città che potrebbe subire uno stop totale dei mezzi pubblici sarà Milano. Nel capoluogo lombardo si fermeranno i treni regionali di Trenord e quelli nazionali di Italo, i taxi, le auto Ncc ma soprattutto le metropolitane, gli autobus e i tram di Atm. Vediamo tutti gli orari dello sciopero.

Sciopero totale dei trasporti a Milano: ecco i possibili disagi

Quello di domani potrebbe essere un venerdì nero per il trasporto milanese dopo lo sciopero generale indetto dai sindacati Cgil e Uil. A fermarsi saranno innanzitutto le linee metropolitane. La Atm ha reso noto che lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle 18 alle 22 ma i mezzi saranno garantiti comunque per tutto il resto della giornata. Quindi il disagio per chi si sposterà in metropolitana sarà per le ore serali. Stesso discorso per gli autobus che potrebbero fermarsi tra le 18 e le 21.59. Dalle 9 alle 13 invece lo stop sarà per i taxi e i noleggi con conducente. Quanto ai treni i disagi non mancheranno e lo sciopero potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia.

Trenord ha reso noto che «il servizio regionale, suburbano ed il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e cancellazioni» tranquillizzando però sul fatto che durante le fasce orarie di garanzia non ci saranno agitazioni. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, l’azienda ha informato che saranno istituiti dei bus sostitutivi senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e Stabio-Malpensa Aeroporto.

A fermarsi sarà anche l’alta velocità con i dipendenti Italo che si fermeranno tra le 9.01 e le 16.59. L’azienda ha comunicato la lista dei treni che saranno comunque garantiti nella giornata di domani 16 dicembre. Si trova a questo link.

I disagi nelle altre regioni

Lo sciopero generale ovviamente non ricadrà soltanto sulla Lombardia ma anche per le altre Regioni si prospetta un venerdì difficile. Per i treni il gruppo Fs ha indetto lo stop in Toscana, Lazio, Campania, Alto Adige, Emilia Romagna e Liguria con treni Intercity e regionali che potrebbero subire dei disservizi. Nessun problema invece per i Frecciarossa.

Negli altri settori c’è da segnalare lo stop di 24 ore di scuole e università in Emilia-Romagna. La mobilitazione è partita lo scorso 12 dicembre dalla Calabria, poi il 13 è toccato a Sicilia, Umbria, Puglia, Trentino, Valle d’Aosta e Veneto, il 15 dicembre a fermarsi sono stati i lavoratori di Marche, Abruzzo e Piemonte. Domani si scenderà in piazza in Alto Adige, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Lazio.

A Roma si terrà una manifestazione in piazza Madonna di Loreto a partire dalle 10 con la presenza del segretario generale Maurizio Landini.