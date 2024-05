Sciopero 6 maggio Roma, orari e mezzi pubblici interessati

Lo scorso 26 aprile c’è stato uno sciopero nazionale dei mezzi pubblici. Ora a distanza di due settimane, il giorno 6 maggio è previsto un nuovo stop per bus, metro e treni in diverse città italiane, Roma compresa. Lo sciopero del 6 sarà soltanto il culmine di uno stop del personale ferroviario che inizierà alle ore 21 di sabato 4 maggio e terminerà alle 20.59 di domenica 5 maggio. Si preannuncia quindi un week end da bollino nero per chi si sposterà.

Vediamo come sarà la situazione a Roma e quali saranno le fasce garantite.

Sciopero 6 maggio Roma: orario e le fasce garantite

Lunedì 6 maggio nuovo sciopero del trasporto locale in diverse città italiane. Una delle più colpite sarà sicuramente Roma dove a fermarsi sarà il personale Atac e delle reti RomaTpl, Autoservizi Troiani7Sap nel territorio di Roma Capitale e nei comuni della città metropolitana. Allo sciopero hanno aderito diverse sigle sindacali come Usb, Cobas Lavoro Privato, AdL (associazione dei Lavoratori), SGB (Sindacato generale di base) e Cub Trasporti.

Cobas, Adl, Sgb e Cub sciopereranno per sostenere l’aumento salariale di 300 euro con una riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario. Si chiede inoltre la riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti oltre all’adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio e il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il trasporto pubblico locale.

Usb sciopera invece per il «mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Autoferrotranvieri Internavigatori 2024-2027».

Rispetto alla scorsa volta quando l’agitazione durò soltanto 4 ore, adesso i lavoratori si fermeranno dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino alla fine del servizio.

Ci saranno delle fasce di garanzia in cui il servizio sarà garantito e queste vanno da inizio servizio fino alle 8.29 e dalle 17:00 e alle 19:59.

Lo sciopero rischia di penalizzare metro, bus e tram. Nella notte tra il 5 e il 6 maggio non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne. Le linee diurne che hanno corse programmate oltre le 24 ore saranno garantite così come quelle notturne delle seguenti linee: 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

Ma non solo a Roma perché lo sciopero interesserà anche altre Regioni italiane come Lombardia, Marche, Liguria, Puglia, Emilia-Romagna, Sicilia e Calabria.

Sciopero 4-5 maggio: i treni garantiti

Quanto allo sciopero dei treni del 4 e 5 maggio, lo stop interesserà tutto il personale dipendente delle aziende di trasporto ferroviario. I treni a lunga percorrenza previsti in caso di sciopero nei giorni festivi saranno garantiti. Trenitalia ha specificato che viaggeranno regolarmente sette Intercity, tre Intercity notte, tre Frecciargento, un Frecciabianca e ventuno Frecciarossa. Italo ha invece comunicato che saranno 80 i treni garantiti.