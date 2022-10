Scadenza Imu 2022: quando e come si paga? Appuntamento col saldo a dicembre

Quando si paga l’Imu nel 2022? L’Imposta Unica Municipale ha due scadenze: la prima per l’acconto o prima rata e la seconda per il saldo (o seconda rata). Il calendario per il versamento dell’Imu segue quindi due appuntamenti e chiama alla cassa i proprietari di abitazioni diverse dalla prima volta a giugno e una a dicembre.

Come di consueto è il 16 dicembre 2022 la data in cui si paga il saldo o seconda rata dell’Imu, ma non va dimenticato che dal 2011 a oggi la normativa Imu è stata sottoposta a numerose modifiche che hanno alimentato molti dubbi sul suo meccanismo di funzionamento, a partire da chi deve pagare l’Imu e come si paga, a chi invece è esonerato completamente e quando spetta lo sconto. Una delle domande frequenti dei contribuenti è: come cambia l’Imu nel 2022?

Sono tante infatti le regole e le eccezioni da ricordare a cui si aggiungono le novità introdotte dalla recente sentenza della Corte Costituzionale che ha ristabilito la doppia esenzione Imu per i coniugi con residenze diverse. Vediamo tutti i dettagli.

Scadenza Imu 2022: quando si paga? Manca poco al saldo (o seconda rata)

Il calendario di pagamento dell’Imu è molto semplice, perché le scadenze ricorrono su base semestrale. Gli appuntamenti sono due:

acconto o prima rata entro il 16 giugno ;

; saldo o seconda rata con eventuale conguaglio entro il 16 dicembre.

Per sapere quanto pagare di Imu si fa riferimento alle aliquote approvate dal proprio Comune con apposita delibera pubblicata sul sito del Ministero delle Finanze entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento.

Tra le novità di quest’anno c’è l’accorpamento di Imu e Tasi in un’unica imposta, che si riflette nel calcolo dell’imposta: in sostituzione della Tasi i Comuni possono infatti applicare una maggiorazione alle aliquote Imu.

Chi deve pagare il saldo Imu 2022?

In vista della scadenza Imu 2022 di dicembre, i soggetti passivi obbligati a pagare l’imposta sulla casa sono:

i titolari di diritti di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi);

o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi); il concessionario di aree demaniali ;

; il locatario di immobili in leasing.

L’Imu si applica:

a fabbricati, aree fabbricabili;

terreni agricoli e capannoni;

a immobili di lusso, ovvero rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Chi è esonerato dal pagamento dell’Imu

Entriamo ora nel dettaglio di chi è esonerato dal pagamento dell’imposta sulla casa.

La regola generale prevede che l’Imu non è dovuta sull’abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria catastale). Sono quindi esenti:

il possessore di un solo immobile adibito ad abitazione principale;

adibito ad abitazione principale; le pertinenze di categoria catastale C2, C6 e C7 ;

; le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari , anche in assenza della residenza anagrafica;

, anche in assenza della residenza anagrafica; i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ;

; la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli;

assegnata al genitore affidatario dei figli; un solo immobile non locato, posseduto dai soggetti appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, al personale dei Vigili del fuoco nonché a quello appartenente alla carriera prefettizia.

Come cambia l’Imu nel 2022?

Alle regole ordinarie appena descritte, nel 2022 si sono aggiunti due nuovi casi di esenzione Imu:

l’esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita , finché non viene modificata la destinazione e a condizione che non siano locati ( beni merce );

, finché non viene modificata la destinazione e a condizione che non siano locati ( ); l’esenzione a carico di entrambi i coniugi che per motivi di lavoro risiedono in abitazioni diverse, sia situate nello stesso Comune che in Comuni diversi.

La sentenza n. 209 della Corte Costituzionale, pubblicata il 13 ottobre 2022, ha infatti ristabilito la doppia esenzione Imu per i coniugi in relazione alla rispettiva abitazione principale dichiarando illegittima la norma che imponeva di scegliere su quale immobile pagare l’Imu.

Nel 2022 si applica ancora l’esenzione Imu:

per immobili della categoria catastale D/3 (cinema, teatri, sale per concerti) a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività.

(cinema, teatri, sale per concerti) a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività. per i fabbricati inagibili dopo il sisma del 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Quando spetta la riduzione Imu 2022

Fare chiarezza su chi paga e chi è esente dal pagamento del saldo Imu è fondamentale, perché la normativa degli ultimi anni è stata ricca di novità ed esoneri, molti dei quali non più attivi. In alcuni casi è ancora possibile ottenere una riduzione dell’Imu.

Vediamo allora quando spetta e come funziona lo sconto.

In presenza di alcuni requisiti specifici il contribuente può ottenere uno sconto del 50% sull’Imu dovuta. L’agevolazione spetta:

per gli immobili di interesse storico-artistico ;

; per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo in cui si verificano queste condizioni;

e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo in cui si verificano queste condizioni; per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) a condizione che l’immobile sia utilizzato come abitazione principale, che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia con residenza nello stesso Comune in cui si trova l’immobile in concessione.

Inoltre è previsto un sconto per le abitazioni locate con canone concordato, con l’Imu ridotta al 75%.

Come si paga l’Imu in scadenza il 16 dicembre 2022?

Ci sono tre modi per pagare l’Imu:

con modello F24;

tramite bollettino postale;

online con PagoPA.

Oppure, tramite il proprio intermediario abilitato (commercialista o consulente fiscale).

I codici tributo da indicare nel modello F24 variano a seconda degli immobili o dei terreni:

descrizione codice tributo Imu - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - comune 3912 Imu - imposta municipale propria per fabbricati rurali a uso strumentale - comune 3913 Imu - imposta municipale propria per i terreni - comune 3914 Imu - imposta municipale propria per i terreni - stato 3915 Imu - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - comune 3916 Imu - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - stato 3917 Imu - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - comune 3918 Imu - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - stato 3919 Imu - imposta municipale propria - interessi da accertamento - comune 3923 Imu - imposta municipale propria - sanzioni da accertamento - comune 3924 Imu - imposta municipale propria per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale d - stato 3925 Imu - imposta municipale propria per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale d - incremento comune 3930 Imu - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - comune 3939

Infine, ricordiamo che chi non paga entro la scadenza del 16 dicembre va incontro alle sanzioni. L’Imu non versata può essere regolarizzata con lo strumento del ravvedimento operoso oppure a rate, facendone richiesta al Comune dopo l’avviso di accertamento.