Sapevi che la carta stagnola ha due lati? Ecco cosa cambia

La carta stagnola è un elemento onnipresente in cucina, utilizzata per conservare il cibo, cuocere al cartoccio e persino per mantenere il calore degli alimenti. Ma hai mai notato che ha due lati distinti, uno lucido e uno opaco? Esiste un motivo per questa differenza? E soprattutto, ha davvero un impatto pratico sull’uso che ne facciamo?

Il mito della carta stagnola: lato lucido o lato opaco? Secondo una credenza diffusa, il lato lucido della carta stagnola servirebbe a trattenere il freddo, mentre quello opaco sarebbe ideale per mantenere il calore. Alcuni cuochi giurano che girare la stagnola nel verso giusto faccia la differenza nella preparazione dei cibi, ma quanto c’è di vero? Questa distinzione tra i due lati nasce dal processo industriale di produzione della carta stagnola. Durante la laminazione, i fogli vengono compressi tra rulli, il che fa sì che un lato risulti più brillante e l’altro più opaco. Ma dal punto di vista pratico, non c’è alcuna differenza funzionale tra i due: il lato che scegli di usare non influenzerà in alcun modo la temperatura o la qualità della cottura.

Il test che sfata il mito Heinz Wuth, esperto di scienza e cucina, ha messo alla prova questa teoria tramite un esperimento documentato su Instagram. Il test ha dimostrato che il lato scelto per avvolgere il cibo non influisce in alcun modo sul mantenimento del calore o del freddo. Insomma, la leggenda è stata sfatata: puoi usare la carta stagnola come preferisci, senza preoccuparti di quale lato sia rivolto verso l'interno o l'esterno.