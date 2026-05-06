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Samsung lancia le sue nuove TV OLED. Torna di moda il 3D?

Pasquale Conte

6 Maggio 2026 - 12:28

Samsung ha sviluppato una nuova tecnologia che potrebbe rivoluzionare i TV OLED. Il 3D torna di scena, ma questa volta senza gli occhiali da indossare.

Samsung lancia le sue nuove TV OLED. Torna di moda il 3D?

Ormai tanti anni fa, il 3D sembrava dovesse essere la nuova frontiera dell’intrattenimento al cinema e in casa. Bastava indossare degli occhialini per poter godere di immagini profonde e a più dimensioni, come se ciò che veniva mostrato sui pannelli stesse per finire nel salotto di casa.

Il grosso limite di questa tecnologia sono stati proprio gli occhiali 3D, scomodi da indossare e fastidiosi alla vista già dopo poche ore di utilizzo. Motivo per cui, in molti hanno dato l’intero sistema per spacciato. Ma non Samsung che, proprio nelle scorse ore, ha annunciato di aver sviluppato una nuova tecnologia per i suoi TV OLED che potrebbe cambiare per sempre le carte in tavola.

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Samsung rilancia il 3D coi nuovi pannelli OLED

In collaborazione con l’università coreana Postech, Samsung ha completato lo sviluppo di una nuova tecnologia OLED 3D senza occhiali che vuole evitare gli errori del passato e offrire una modalità di fruizione dei contenuti inedita.

Rispetto alla tecnologia LCD dei monitor, questo sistema offre un effetto 3D notevolmente migliore e una qualità dell’immagine superiore. Per arrivare al risultato finale, è stata adottata una tecnica a campo luminoso per creare l’illusione della profondità spaziale per l’occhio umano.

Sono state collocate speciali lenti ultrasottili sul display, capaci di dirigere la luce in modo da creare un effetto 3D stabile con angolo di visione fino a 100 gradi. A detta di Samsung, questa tecnologia può avere successo soprattutto nei dispositivi mobili, per avere l’effetto tridimensionale sempre a disposizione.

È la tecnologia del futuro?

Ora resta da capire se realmente questa tipologia di approccio potrebbe prendere piede nel 2026. La prima grande ondata del 3D fallì anni fa per diversi motivi. In primis la scomodità degli occhiali da indossare, spesso troppo ingombranti e fastidiosi alla vista dopo poco tempo. E poi la mancanza di film, serie TV, programmi e videogiochi adatti a sfruttare realmente le potenzialità della terza dimensione.

Samsung vuole fare un secondo tentativo, che si poggia su basi potenzialmente più stabili. Non essendoci bisogno di prodotti creati ad hoc e di dispositivi esterni da indossare, per il consumatore medio sarebbe più semplice accedere a un metodo di fruizione tutto nuovo.

La vera domanda da porsi è se realmente la priorità oggi è quella di avere in casa una TV che aumenti la profondità di visione o se si predilige una crescita della qualità dei colori, delle ombre e delle luci, magari con l’affermazione definitiva dell’8K e con lo sviluppo di altre tecnologie non ancora note. Sarà solo il tempo a darci una risposta.

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