Samsung Electronics ha raggiunto un traguardo storico: la società sudcoreana ha superato i 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, entrando nel ristretto gruppo delle aziende asiatiche capaci di toccare questa soglia simbolica. A trainare il rally del titolo è stata soprattutto la crescita esplosiva della domanda di semiconduttori destinati all’intelligenza artificiale, settore diventato centrale nella competizione tecnologica globale.

Nella seduta del 6 maggio le azioni Samsung hanno registrato un forte rialzo, aggiornando i massimi storici e contribuendo al balzo dell’indice Kospi, che ha superato per la prima volta quota 7.000 punti. Nell’arco degli ultimi dodici mesi il valore del titolo è aumentato di oltre il 300%, sostenuto dalle aspettative degli investitori sul futuro del mercato dei chip avanzati.

La crescita di Samsung nel mercato dei semiconduttori

Il principale motore della crescita di Samsung è la divisione semiconduttori, che nel primo trimestre del 2026 ha registrato risultati record grazie agli ordini legati ai data center e alle infrastrutture per l’AI. In particolare, la domanda di chip di memoria ad alta larghezza di banda (fondamentali per l’addestramento dei modelli generativi) continua a superare l’offerta disponibile sul mercato.

Samsung, insieme alla connazionale SK Hynix, domina questo segmento strategico e beneficia direttamente degli investimenti miliardari delle grandi aziende tecnologiche mondiali. Le due società rappresentano ormai una quota rilevante della capitalizzazione complessiva del listino coreano, diventando il barometro dell’intero settore tech asiatico.

Secondo Dave Mazza, CEO di Roundhill Investments, “raggiungere la soglia di 1.000 miliardi di dollari è più che simbolico”. Il manager ha sottolineato come il mercato consideri ormai strutturale, e non più ciclica, la domanda di memoria destinata all’intelligenza artificiale.

I numeri confermano questa lettura. Samsung ha infatti chiuso i primi tre mesi del 2026 con un utile netto pari a 47.200 miliardi di won (circa 27 milioni di euro), in forte crescita rispetto all’anno precedente, grazie agli elevati margini generati dalla vendita di chip avanzati.

Corea del Sud nuova superpotenza dell’AI?

Dietro il successo di Samsung non c’è soltanto la capacità industriale dell’azienda, ma anche una strategia nazionale più ampia. Il governo sudcoreano ha infatti indicato come priorità lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e della filiera dei semiconduttori, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del Paese nei confronti di Stati Uniti e Cina.

La Corea del Sud punta a costruire un ecosistema integrato che unisca produzione hardware, ricerca e sviluppo software, facendo leva proprio sui grandi gruppi nazionali. In questo contesto Samsung rappresenta un asset strategico non solo economico, ma anche geopolitico.

La centralità asiatica nella filiera globale dell’AI appare sempre più evidente. Se fino a pochi anni fa il predominio tecnologico era associato soprattutto alle big tech americane, oggi la capacità di produrre semiconduttori avanzati è diventata altrettanto decisiva. E proprio su questo terreno Samsung ha costruito il proprio vantaggio competitivo.

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Le sfide dietro il traguardo dei 1.000 miliardi

Nonostante il momento estremamente favorevole, il gruppo sudcoreano dovrà affrontare diverse sfide per mantenere questi livelli di crescita. Il settore dei semiconduttori resta storicamente soggetto a forti oscillazioni cicliche e l’attuale boom dell’AI potrebbe in futuro rallentare.

A ciò si aggiungono altri fattori di rischio, come le tensioni geopolitiche, la crescente concorrenza internazionale e la necessità di investire continuamente in nuovi impianti produttivi sempre più sofisticati e costosi. Samsung deve inoltre gestire alcune criticità interne, tra cui le vertenze sindacali e le performance meno brillanti di business tradizionali come smartphone e display.

Per il momento, però, il mercato continua a premiare la società coreana. Gli analisti ritengono che la domanda globale di chip per l’intelligenza artificiale resterà elevata ancora a lungo, sostenendo utili e investimenti dell’intero comparto. E il traguardo dei 1.000 miliardi di dollari potrebbe rappresentare non un punto di arrivo, ma soltanto l’inizio di una nuova fase per Samsung e per l’industria mondiale dei semiconduttori.