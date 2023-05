Salario minimo, Bankitalia smentisce Meloni: ecco perché servirebbe all’Italia

Il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, ha presentato le considerazioni finali della Banca d’Italia. Visco ha commentato il rapporto toccando i punti salienti della politica economica italiana. Non solo ha discusso l’aumento del prodotto interno (previsioni che si aggirano intorno all’1%, ma che l’Istat ha aggiornato al rialzo), ma anche di tassazione, perdita del potere d’acquisto e salario minimo.

Secondo Visco infatti sono in troppi ad avere un’occupazione non regolare o, pur avendola, non ci sono le condizioni contrattuali adeguate. Si segnala infatti una crescita di lavoratori con retribuzioni annue basse, sotto il 60% della media di 11.600 euro l’anno. “L’introduzione di un salario minimo - ha dichiarato Ignazio Visco, governatore della Banca d’Italia - può rispondere a non trascurabili esigenze di giustizia sociale”.

Al commento di Visco fa eco Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, che su Facebook riporta le considerazioni del governatore di Bankitalia sul salario minimo, definendo un messaggio per il governo Meloni che fa orecchie da mercante.

Salario minimo: il sì del Governatore di Bankitalia

Ignazio Visco ha presentato le considerazioni finali della Banca d’Italia e, tra un’analisi e l’altra, sono emersi diversi temi caldi della politica economica italiana. Per esempio Visco ha affermato che a gravare sulla capacità di crescita italiana c’è il sistema tributario complesso. Inoltre il governatore della Banca d’Italia ha sottolineato che, anche a fronte di una riduzione del peso della tassazione, nessun intervento può prescindere dei vincoli posti dal nostro elevato pubblico né dei principi di progressività e capacità contributiva sancita dalla Costituzione. In altre parole, scrive Il Fatto Quotidiano, l’ennesima bocciatura della flat tax ad aliquota unica molto cara al leader della Lega Matteo Salvini.

Contrario alle dichiarazioni del governo Meloni, Visco considera il salario minimo come necessario. Spesso infatti salario minimo e contratti inadeguati vanno a braccetto. È fin troppo alta in Italia la quota di giovani che, anche dopo anni di impiego, non si trovano con uno stipendio o un contratto adeguato. Di fronte a lavoratori con retribuzioni annue troppo basse per respingere o sostenere fasi di crisi come la presente, Visco parla di introduzione di un salario minimo. Secondo il governatore della Banca d’Italia infatti il salario minimo può rispondere alle esigenze di giustizia sociale.

Salario minimo contro inflazione e perdita di potere d’acquisto

Il salario minimo potrebbe rispondere alle esigenze di giustizia sociale e come più volte è stato detto si tratta molto più di un gesto simbolico che economico. Infatti il salario minimo presenta diversi rischi, come quello dell’adeguamento dei prezzi del mercato. Una conseguenza che non favorirebbe l’aumento del potere d’acquisto, ma il contrario. Con la giusta normativa è possibile lavorare tanto sul tagli del cuneo fiscale, quanto sull’introduzione di un salario minimo che combatta l’inflazione e riduca la perdita di potere d’acquisto.

La perdita d’acquisto in Italia è dovuto alle conseguenze della crisi energetica e crisi delle materie prime. Queste infatti hanno aumentato il costo dei prodotti, anche di prima necessità, in maniera rapida. Al momento però le crisi sembrano rientrate, eppure i prodotti non sono calati di prezzo. È molto più facile aumentare il prezzo, che vederlo diminuire. Le aziende dopotutto, come ha ricordato la Banca centrale europea - di cui Visco è uno dei membri del consiglio direttivo - hanno visto crescere i propri profitti, spinti in alto dall’inflazione. Le conseguenze sulle tasche dei cittadini sono invece opposte.