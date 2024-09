Sai cosa significano le strisce rosse su alcune strade?

I segnali stradali sono abbastanza simili tra i vari Paesi europei e anche quando hanno leggere differenze sono piuttosto intuitivi, ma ci sono pur sempre delle eccezioni. Proprio in questi giorni tanti conducenti sono rimasti spiazzati dalla vista delle strisce rosse su alcune strade, un segnale orizzontale a noi sconosciuto e infatti assente in Italia. Chi viaggia dovrebbe approfondire la segnaletica stradale per non trovarsi in spiacevoli situazioni all’estero, dalle multe agli incidenti.

In questo caso a creare scalpore è stata la Spagna che, con l’obiettivo condiviso con l’Unione europea di incrementare la sicurezza stradale, ha appunto introdotto questo nuovo segnale. Strisce rosse che gli automobilisti provienti dall’estero, per esempio dall’Italia e dalla Francia, hanno trovato insolite. Di fatto, si tratta di una novità anche per i conducenti spagnoli e non si può escludere che altri Stati si uniformino. Vediamo quindi cosa significano le strisce rosse.

Cosa significano le strisce rosse su alcune strade?

La nuova segnaletica orizzontale spagnola è ancora in fase di sperimentazione, pertanto è stata applicata su tratti stradali selezionati. La scelta è ricaduta su una strada che aveva particolare bisogno di maggiore attenzione, nel dettaglio la A35 nei pressi di Malaga, che collega i comuni di Marbella e di Cartama. Basti sapere che viene soprannominata anche “strada della paura”, triste merito dell’elevato tasso di incidenti. Soltanto nel 2023 in un tratto di appena 10 chilometri si sono verificati 10 decessi per i sinistri stradali. Nel complesso, la Spagna ha visto un totale di 162 morti nel 2023 a causa della circolazione stradale, oltre a 1.680 gravemente feriti e 936 di feriti “lievemente”.

Da qui la scelta per le strisce rosse, che indicano il divieto di sorpasso. Si tratta di un segnale non convenzionale, il cui colore rosso serve proprio a comunicare ai conducenti l’assoluta pericolosità della manovra vietata. La maggior parte degli incidenti stradali sulla A35, infatti, sono causati proprio dal sorpasso imprudente e incurante del divieto. La speranza è che il colore rosso, insieme ai pannelli digitali con l’avviso che dovrebbero essere installati, allerti gli automobilisti e inviti alla prudenza.

Se la nuova segnaletica si rivelerà efficace nella prevenzione degli incidenti stradali e nello specifico dei sorpassi rischiosi è assai probabile che sarà diffusa anche nel resto della penisola iberica, da cui potrebbe dare esempio anche ad altri Stati. Negli ultimi tempi l’attenzione verso la sicurezza stradale è sensibilmente in aumento e l’Unione europea ne ha fatto un vero e proprio obiettivo prioritario. Così, le misure che si rivelano funzionali potrebbero diffondersi nei vari Paesi comunitari, incluse le strisce rosse.

Questo almeno per quanto riguarda l’Unione europea, dove non è stata segnalata la presenza di segnaletica simile. Strisce rosse sulle strade si possono vedere in altri posti del mondo con significati diversi, per esempio a Londra, dove indicano i divieti di sosta particolarmente importanti. Tornando al divieto di sorpasso, tuttavia, è importante sottolineare che l’uso del colore rosso è un semplice rafforzativo del divieto non solo già esistente ma rappresentato dalla stessa linea.

Anche in Italia il sorpasso può essere vietato dalla segnaletica orizzontale, in particolare dalla linea continua o dalla linea doppia continua. In questi casi è severamente proibito toccare la linea sulla strada, anche se per sorpassare un altro veicolo. Chi non rispetta questa regola rischia una multa da 42 a 173 euro e la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida, come previsto dall’articolo 146 del Codice della strada.

Questa situazione si va ad aggiungere agli ulteriori divieti di sorpasso, che possono essere evidenziati dagli appositi cartelli verticali oppure essere espressamente vietati dal Codice della strada. Non ci sono però linee rosse, almeno per il momento.

