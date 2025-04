Sai che usare la carta di credito dei genitori è reato (e rubare i loro soldi no)?

Come investire in borsa?

Nel “mondo legale” vengono spesso a crearsi situazioni apparentemente paradossali. Vere e proprie contraddizioni nella vita quotidiana, che andando alla radice della norma si rivelano però del tutto coerenti e motivate. Una recente sentenza della Corte di Cassazione mette in evidenza una di queste situazioni, ricordando in particolare che usare la carta di credito dei genitori è un reato, addirittura indipendentemente dal loro consenso. Come se non bastasse, però, non è considerato un reato rubare ai genitori (a determinate condizioni).

L’accostamento tra queste situazioni non è ovviamente previsto dalla legge, che regolamenta in maniera specifica due questioni completamente differenti e indipendenti l’una dall’altra. Di seguito approfondiremo proprio i motivi di queste regole, ma ciò non toglie che all’ordine pratico è punibile il figlio che paga con la carta che gli è stata data dal padre o dalla madre, mentre non lo è quello che si appropria del denaro dal portafoglio all’insaputa dell’uno o dell’altro.

La Cassazione è comunque in qualche modo intervenuta anche su quest’ultima questione, spiegando perché il principio applicabile in un caso non lo è nell’altro, una comune causa di fraintendimenti e dibattiti anche nella stessa giurisprudenza. Con la nuova risposta della Suprema Corte, finalmente, si può però mettere un punto definitivo al dilemma.

Rubare i soldi ai genitori non è reato Per capire il problema di interpretazione sull’uso della carta di credito dei genitori bisogna partire da un importante, e per lo più sconosciuto al di fuori dal settore giuridico, articolo del Codice penale. Si tratta dell’articolo 649, che disciplina proprio la punibilità di alcuni reati tenendo conto dell’assoluta particolarità dei rapporti familiari e di parentela. Il Codice penale stabilisce quindi che il furto non sia punibile quando commesso dai figli nei confronti dei genitori o viceversa, purché non ci sia violenza sulle persone. Lo stesso principio viene applicato anche ad altri reati, ovviamente non quelli di maggiore gravità dove spesso il legame con la vittima aggrava la posizione dell’autore del reato, e familiari. Nel caso di genitori e figli, tuttavia, non sono richieste particolari condizioni per applicare questa causa di non punibilità, nemmeno la convivenza (che invece sarebbe presupposto necessario per fratelli e sorelle). Questo cosa significa? Il figlio che ruba i soldi dal portafoglio del genitore o un oggetto di valore dalla casa, per esempio, non è punibile per furto nemmeno se il genitore vorrebbe perseguirlo legalmente e nemmeno se non vivono più insieme. Al contrario, il figlio che strappa dalle mani i soldi alla madre o al padre può essere querelato (dal genitore stesso ovviamente) e punito. leggi anche È legale rubare se sussiste lo stato di bisogno?