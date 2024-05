S-Marter vince il Career Connect 2024 di J.P. Morgan e JA Italia

Milano, 7 maggio 2024 – S-Marter ha vinto l’edizione 2024 del programma Career Connect di J.P. Morgan in collaborazione con Junior Achievement Italia. La competizione, che ha visto la partecipazione di 11 team provenienti da sette scuole secondarie di secondo grado di Milano, si è conclusa con l’evento finale presso il Palazzo della Regione Lombardia.

L’idea vincente, presentata dagli studenti della classe Quarta D dell’IIS Marelli-Dudovich, è stata “S-Marter”, un software per Smart Glasses progettato per correggere errori ortografici e matematici, rivolto a chi ha difficoltà nella scrittura e nel calcolo. La soluzione offerta dal software è innovativa e utilizza tecnologie avanzate per ridurre le imprecisioni nei documenti cartacei, preservando allo stesso tempo la scrittura a mano. Questo successo garantisce al team l’accesso diretto ai Campionati di Imprenditorialità che si terranno il 23 e 24 maggio a Parma.

Cos’è Career Connect di JP Morgan e JA Italia

Career Connect è un programma annuale organizzato da J.P. Morgan in partnership con Junior Achievement Italia che consente agli studenti di esprimere la propria creatività e di sviluppare competenze imprenditoriali. L’edizione 2024 ha visto la partecipazione di oltre 200 studenti provenienti da sette scuole di Milano e dintorni, confermando il crescente interesse per i programmi educativi che promuovono l’innovazione e la collaborazione tra scuole e aziende. I Dream Coach di J.P. Morgan hanno svolto un ruolo cruciale nel fornire orientamento e supporto ai team, contribuendo alla creazione di idee imprenditoriali concrete e innovative.

Durante il corso dell’anno scolastico, gli studenti partecipanti lavorano con il supporto di insegnanti e Dream Coach di J.P. Morgan, che offrono mentoring e orientamento, per sviluppare idee imprenditoriali innovative. Le competizioni finali si svolgono attraverso sessioni di pitch, dove i team presentano i propri progetti a una giuria di esperti. L’obiettivo è favorire lo sviluppo di competenze trasversali e di spirito imprenditoriale nei giovani, preparando gli studenti ad affrontare il mondo del lavoro con una mentalità innovativa.

L’idea vincente di S-Marter

S-Marter è un software in grado di correggere errori ortografici e matematici tramite Smart Glasses, sfruttando la tecnologia di scannerizzazione attraverso le lenti. Questa soluzione rappresenta un’importante risorsa per chi ha difficoltà nella scrittura o nel calcolo, con un approccio innovativo per preservare la scrittura a mano e fornire allo stesso tempo correzioni e suggerimenti. Il progetto ha attirato l’attenzione della giuria, dimostrando come la tecnologia possa essere utilizzata per affrontare problemi concreti e migliorare la vita quotidiana.

Il team di S-Marter ora avrà l’opportunità di partecipare ai Campionati di Imprenditorialità a Parma, un evento che riunisce i migliori progetti provenienti da tutto il paese. Questi campionati offriranno agli studenti l’opportunità di sviluppare ulteriormente il proprio concept e di entrare in contatto con esperti del settore, ampliando le possibilità di realizzazione del progetto. Questa competizione rappresenta anche un passo importante per incoraggiare i giovani a esplorare nuovi orizzonti e a contribuire attivamente al futuro dell’imprenditorialità in Italia.