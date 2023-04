Runner ucciso in Trentino, abbattere l’orsa Jj4 è sbagliato: i risultati del sondaggio

Runner ucciso in Trentino, abbattere l’orsa Jj4 è sbagliato. Questo è il responso del sondaggio di Money.it, che è arrivato nel pieno di una sorta di braccio di ferro tra Maurizio Fugatti - presidente della Provincia autonoma di Trento - e diverse associazioni con in testa la Lav. Nel mezzo c’è il Tar di Trento che l’11 maggio dovrà prendere una decisione.

Giusto abbattere l’orsa Jj4? I risultati del sondaggio di Money.it

Come si può vedere dai risultati del sondaggio, che ricordiamo non ha un valore scientifico ma soltanto indicativo non essendo stato realizzato a campione, il 78% dei quasi 3.000 rispondenti al sondaggio si è detto contrario all’abbattimento dell’orsa.

Un plebiscito contro l’abbattimento dell’animale responsabile della morte di Andrea Papi, che fa il paio con il sentore generale della rete in larga maggioranza schierata contro la condanna a morte dell’orsa Jj4.

Fugatti però sembrerebbe essere pronto ad andare fino in fondo, tanto che nelle scorse ore il presidente leghista della Provincia autonoma di Trento ha firmato un’ordinanza che prevede l’abbattimento di un altro orso - Mj5 - reo di aver aggredito un uomo in valle di Rabbi.

Il sondaggio: Jj4 non deve essere abbattuta

Dopo che la Lega antivivisezione ha impugnato il decreto di cattura e abbattimento di Jj4, il Tar di Trento ha decretato la sospensione del provvedimento per quanto riguarda la soppressione dell’animale. L’orsa responsabile della morte di Andrea Papi, il runner di 26 anni attaccato e ucciso mentre percorreva un sentiero in un bosco del Trentino, nei giorni scorsi è stata catturata e in questo momento si trova in un centro di recupero fauna alpina.

In favore dell’abbattimento si è espresso anche il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin: “L’orsa Jj4 va abbattuta. Lo dice l’Ispra. Si sta ponendo un problema che dura da anni, dovuto alla scelta di ripopolare forzatamente con orsi provenienti dai Balcani, diversi da quelli dell’Abruzzo, dove la convivenza è più facile”.

La decisione definitiva da parte del Tar arriverà il prossimo 11 maggio, con diverse strutture che si sono dette disponibili a ospitare l’orsa mentre i genitori di Andrea Papi hanno voluto sottolineare che “la colpa va ricercata nella cattiva gestione fatta da chi ha gestito, nel tempo, il progetto Life Ursus, che ormai è sfuggito di mano”.

Intanto l’Ordine dei veterinari del Trentino ha preso posizione contro l’abbattimento: “Si sollecitano i colleghi professionisti addetti a vario titolo, e iscritti presso l’Ordine della provincia di Trento, di non assumere alcuna iniziativa che possa provocare la morte del soggetto per eutanasia, se non in precedenza concordata con il presente Ordine”.

Stando al sondaggio i lettori di Money.it sono in larga maggioranza contrari all’abbattimento dell’orsa, ma vista la determinazione del presidente Maurizio Fugatti e la sponda del ministro Pichetto Fratin il destino di Jj4 continua a essere in bilico.