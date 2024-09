Riunione Fed oggi, taglio dei tassi da 50 punti base. Powell in conferenza, DIRETTA

La riunione Fed di oggi si è conclusa con un taglio dei tassi da 50 punti base, con la prima diminuzione del costo del denaro dopo 4 anni molto attesa dai mercati (incerti fino alla fine sull’entità della riduzione).

Powell ha iniziato a parlare nella conferenza stampa.

La banca centrale Usa ha iniziato ad aumentare i tassi nel 2022 in risposta all’impennata dell’inflazione, alimentata in gran parte dalla crisi dell’offerta post-pandemia e dalla guerra in Ucraina. Negli ultimi 14 mesi ha mantenuto il tasso di interesse di riferimento sui prestiti a un livello compreso tra il 5,25 e il 5,50%, il più alto degli ultimi due decenni, in attesa che le condizioni economiche migliorassero.

Nella riunione conclusasi oggi, la Fed ha osservato che l’inflazione si sta muovendo in modo sostenibile veros il target del 2% e che “i rischi per il raggiungimento dei suoi obiettivi di occupazione e inflazione siano più o meno in equilibrio”. Le prospettive economiche sono incerte.

Nelle proiezioni del dot plot, aggiornate dalle ultime di giugno, la banca centrale ha evidenziato di aspettarsi il tasso mediano al 4,4% a fine 2024, al 3,4% nel 2025 e 2,9% nel 2026.

Dopo la pubblicazione dei tassi i riflettori si accenderanno sulla conferenza stampa di Powell, alle ore 20.30 italiane. Qui seguiremo in diretta l’evento.

Il calendario economico ha appena svelato il maxi-taglio dei tassi da 50 punti base. La conferenza di Powell è cominciata.

Non seguiamo un percorso prestabilito, prenderemo decisioni di incontro in incontro ha ribadito Powell.

I rischi al rialzo per l’inflazione sono diminuiti e i rischi al ribasso per il mercato del lavoro sono aumentati, ha affermato Powell.

Documento di politica monetaria

Gli indicatori recenti suggeriscono che l’attività economica ha continuato a espandersi a un ritmo solido. L’aumento dei posti di lavoro è rallentato e il tasso di disoccupazione è aumentato, ma rimane basso. L’inflazione ha fatto ulteriori progressi verso l’obiettivo del 2 percento del Comitato, ma rimane in qualche modo elevata.

Il Comitato cerca di raggiungere il massimo tasso di occupazione e inflazione al 2 percento nel lungo periodo. Il Comitato ha acquisito maggiore fiducia nel fatto che l’inflazione si stia muovendo in modo sostenibile verso il 2 percento e ritiene che i rischi per il raggiungimento dei suoi obiettivi di occupazione e inflazione siano più o meno in equilibrio. Le prospettive economiche sono incerte e il Comitato è attento ai rischi per entrambe le parti del suo duplice mandato.

Alla luce dei progressi sull’inflazione e del bilanciamento dei rischi, il Comitato ha deciso di abbassare l’intervallo obiettivo per il tasso sui fondi federali di 1/2 punto percentuale al 4-3/4-5 percento. Nel considerare ulteriori aggiustamenti all’intervallo obiettivo per il tasso sui fondi federali, il Comitato valuterà attentamente i dati in arrivo, le prospettive in evoluzione e il bilanciamento dei rischi. Il Comitato continuerà a ridurre le sue partecipazioni in titoli del Tesoro e titoli di debito e ipoteche garantiti da agenzie. Il Comitato è fortemente impegnato a sostenere la massima occupazione e a riportare l’inflazione al suo obiettivo del 2 percento.

Nel valutare l’orientamento appropriato della politica monetaria, il Comitato continuerà a monitorare le implicazioni delle informazioni in arrivo per le prospettive economiche. Il Comitato sarebbe pronto ad adeguare l’orientamento della politica monetaria come appropriato se emergessero rischi che potrebbero impedire il raggiungimento degli obiettivi del Comitato. Le valutazioni del Comitato terranno conto di un’ampia gamma di informazioni, tra cui letture sulle condizioni del mercato del lavoro, pressioni inflazionistiche e aspettative di inflazione, e sviluppi finanziari e internazionali.

Hanno votato per l’azione di politica monetaria Jerome H. Powell, Presidente; John C. Williams, Vice Presidente; Thomas I. Barkin; Michael S. Barr; Raphael W. Bostic; Lisa D. Cook; Mary C. Daly; Beth M. Hammack; Philip N. Jefferson; Adriana D. Kugler; e Christopher J. Waller. Ha votato contro questa azione Michelle W. Bowman, che ha preferito abbassare l’intervallo obiettivo per il tasso dei fondi federali di 1/4 di punto percentuale in questa riunione.